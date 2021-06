Vargas Llosa y escrutinios en Perú: “Mientras el Jurado Nacional de Elecciones no se pronuncie, sería prudente no utilizar la palabra fraude”

Cinco días después del balotaje entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Pedro Castillo, el Presidente de Perú, Francisco Sagasti, reconoció en su cuenta de Twitter que había hablado con personas ligadas a ambos candidatos para pedirles que impere la calma, cualquiera sea el ganador.

“La tarea de un jefe de Estado es hacer que el país mantenga la serenidad y la calma en momentos difíciles y complejos. En ese esfuerzo me puse en comunicación con varias personas (...). Una de esas personas fue Mario Vargas Llosa”, señaló Sagasti.

El laureado escritor de 85 años ha estado apoyando a Fujimori activamente desde España, donde reside, a pesar de que en el pasado fue un furibundo antifujimorista. Sagasti explicó en Twitter que llamó a Vargas Llosa porque “entendía” que tenía contacto con la candidata de Fuerza Popular. Su idea, detalló, era que el escritor le sugiriera a Fujimori “bajar la tensión y esperar los resultados oficiales”.

De hecho, el hijo del escritor, Álvaro Vargas Llosa, confirmó el viernes que su padre habló con Sagasti: “Sería una infidencia revelar el contenido de la conversación porque fue privada”, dijo a la radio RPP.

Según su versión, terminada la llamada con Sagasti su padre le pidió a él contactarse con Fujimori “para reiterarle en términos inequívocos su respaldo a lo que está haciendo, cosa que él considera perfectamente ajustada a lo que son las normas de conductas democráticas”, precisó Álvaro Vargas Llosa.

“El Presidente Sagasti no debe interferir en mi legítimo derecho a defender nuestros votos”, reaccionó en Twitter Keiko Fujimori, quien el miércoles, cuando faltaba poco para terminar los conteos, anunció que había solicitado a los tribunales electorales la anulación de “802 actas electorales que representan 200.000 votos”.

Saliendo al paso de la polémica, Mario Vargas aclaró el domingo que Sagasti no vulneró principio de neutralidad. En ese sentido, aseguró que el mandatario no se comunicó con él para que ejerciera su influencia sobre la aspirante a la presidencia de Fuerza Popular. “Tengo que decirle que el presidente no intentó influir sobre mí, en absoluto, para que yo pidiera a la señora (Keiko) Fujimori que aceptara de una vez el resultado electoral, en absoluto”, dijo, destacando que Sagasti fue “cordial” y actuó “con mucha prudencia” para evitar generar una presión en los “intermediarios” que contactó para llamar a la calma a ambos candidatos.

En esa línea, manifestó que Sagasti se mostró “muy preocupado por el clima de exacerbación que notaba en las calles del Perú”, por lo cual le propuso que interviniera con los postulantes a la presidencia para que “apaciguaran” la situación. “Él me propuso que interviniésemos con los dos candidatos para que apaciguaran el clima existente. Yo estaba a favor de la señora Fujimori y por eso no podía intervenir con su adversario. La naturaleza de esta conversación fue de carácter privado”, detalló.

Según Vargas Llosa, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) “es la máxima y la única autoridad que debe pronunciarse” sobre la legitimidad del escrutinio y los pedidos de impugnación. Sin embargo, fue cauto sobre las denuncias de “fraude”. “El JNE debe pronunciarse y justificar o no la palabra ‘fraude’. La palabra es muy peligrosa. Implica una manipulación profunda para alterar la decisión del pueblo peruano, de tal manera que quizás sería prudente, mientras el JNE no se pronuncie al respecto, no utilizarla”, afirmó en entrevista con el Canal N de Lima. “Hay que ver la magnitud del fraude (que denuncia Fujimori), si es que el fraude existió”, agregó.

“Creo que la señora Fujimori en esto ha sido muy clara. No ha comprometido a la institución, se ha limitado a recriminar al adversario por lo que ella considera una alteración de las actas en perjuicio de sus votantes”, sostuvo Vargas Llosa, quien agregó que “todavía hay un chance de que la señora Fujimori gane las elecciones”. Sin embargo, reconoció que “el fallo (...), sea cual sea, va a ser muy criticado”.

En cuanto a un eventual triunfo de Castillo, el premio Nobel de Literatura 2010 aseveró que “la catástrofe” en el país “va a ser inconmensurable” y consideró que escuchar al candidato presidencial de Perú Libre y al secretario general de dicha agrupación, Vladimir Cerrón, hablar de temas económicos “es aterrador”.

“No hay ninguna duda de que, si ese candidato sube a la presidencia de la República, la catástrofe va a ser inconmensurable. Usted recordará que en Venezuela ocurrió lo mismo en 1999 con las primeras elecciones que ganó limpiamente (Hugo Chávez), pero qué hizo, instauró una dictadura que ha generado un éxodo de millones de venezolanos que no tienen qué comer”, declaró.