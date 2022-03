Vyacheslav Kharchenko, exmiembro del Ejército y experto nuclear ucraniano: “La resistencia militar y popular de nuestro país no tiene precedentes”

“Por favor, envíe sus preguntas. La situación en nuestra ciudad ha cambiado, nuestro Ejército y voluntarios defienden Kharkiv y otras ciudades ucranianas contra los agresores rusos. Intentaré responder si puedo”. Así contestaba el lunes a un e-mail de La Tercera Vyacheslav S. Kharchenko, profesor de la Universidad Nacional Aeroespacial (KhAI) en Kharkiv, en momentos en que la artillería rusa bombardeaba distritos residenciales de la segunda ciudad más grande de Ucrania.

Una situación que solo empeoró este martes. “Escribo este texto escuchando cañonazos, explosiones y sirenas. Perdón por la posible interrupción en el mensaje”, se disculpa Kharchenko al enviar sus respuestas por escrito.

Nacido en 1952, Kharchenko sirvió en el Ejército de la Unión Soviética durante 21 años y otros 10 en el Ejército de Ucrania después de la independencia en 1991. Ingeniero militar en sistemas de control para misiles nucleares estratégicos y complejos espaciales, hoy se lamenta que su país renunciara en 1994 a su arsenal nuclear, que era el tercero más grande del mundo. Ese año Kiev se comprometió a adherirse al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) y devolver a Moscú las ojivas dejadas en su territorio. “Si mi gobierno me hubiera hecho caso cuando les aconsejé no renunciar al arsenal nuclear, ahora no seríamos una nación invadida”, dijo Kharchenko al diario español La Vanguardia.

Hoy, como profesor y jefe de departamento en la Universidad Nacional Aeroespacial (KhAI) en Kharkiv, Kharchenko es testigo directo junto a su familia de la invasión rusa. “Los rusos están golpeando áreas residenciales, matando e hiriendo a cientos de personas, destruyendo escuelas”, comenta a La Tercera. Al tiempo que asegura que el Presidente ruso, Vladimir Putin, “se equivocó en sus expectativas”, y advierte que “mientras existan las armas nucleares, existe el peligro de su uso deliberado o accidental”.

¿Cuál es la actual situación en Kharkiv? ¿Cómo se mantiene a resguardo? ¿Algún miembro de su familia ha salido de Ucrania debido a la invasión rusa?

Kharkiv ha sido bombardeada con cohetes y artillería desde el primer día, el 24 de febrero. Nuestros soldados y voluntarios se defienden valientemente y han destruido decenas de tanques y cientos de invasores. En total, más de 5.000 de ellos ya han sido destruidos. Los rusos también están golpeando áreas residenciales, matando e hiriendo a cientos de personas, destruyendo escuelas (vi dos de ellas). Ayer un cohete de racimo impactó en la casa de un profesor de mi departamento. Estos son crímenes terribles. Yo, mis hijos y nietos estamos en Kharkiv. La principal preocupación es por sus vidas. Usted entiende que todos están en un estado inseguro. Mucha gente sale de nuestras ciudades durante los primeros días con mujeres, niños...

Usted sirvió en el Ejército ucraniano y antes de eso en el de la Unión Soviética. ¿Cómo fue esa experiencia?

Serví en el Ejército de la Unión Soviética durante 21 años y 10 años en el Ejército de Ucrania después de la independencia en 1991. Obtuve el título de ingeniero militar en sistemas de control para misiles nucleares estratégicos y complejos espaciales. Me gustaría recordar que a Ucrania se le otorgó el tercer arsenal nuclear (misiles y aviación estratégica) bajo garantías de seguridad firmadas por países nucleares, incluida Rusia. Vi y supe cómo le dimos armas y cómo los complejos para el lanzamiento de misiles se destruyeron y se convirtieron en campos y museos. Desde 1977 trabajé como estudiante de doctorado, profesor, jefe de departamento en la Universidad Militar de Kharkiv. Después de esos 21 años, trabajo como profesor y jefe de departamento en la Universidad Nacional Aeroespacial KhAI. En 2014, al comienzo de la guerra (del Donbás), llegué a la oficina militar para servir, pero mi edad y especialidad (sistemas nucleares de cohetes) no eran apropiadas.

Un miembro del Servicio de Emergencia de Ucrania observa el edificio del ayuntamiento en la plaza central luego del bombardeo en Kharkiv, el 1 de marzo de 2022. Foto: AP

¿Ahora ha ayudado a defender el país como un civil armado?

Ahora mi tarea es ayudar a voluntarios y estudiantes, compartir información verdadera sobre esta guerra, participar en defensa cibernética. Compartimos información y trabajamos juntos como Sociedad de Tecnología de la Información Científica y Educativa de Ucrania, que reúne a unos 400 miembros de todas las regiones y 50 universidades. Hay fuerzas de defensa del territorio y mantendré el arma cuando sea posible.

Con su experiencia militar, ¿qué opina de la resistencia ucraniana a la invasión rusa?

La resistencia militar y popular de nuestro país no tiene precedentes. Las estadísticas de pérdidas rusas lo confirman. Nuestro Ejército inflige daño por tierra y por aire. El enemigo viene del norte, este y sur. Nunca antes habían tenido tales pérdidas. Se encuentran con armas y maldiciones por parte de la gente común. La moral de nuestro Ejército y de mi querido pueblo es muy alta. Estamos protegiendo nuestra tierra.

Vista cercana del edificio de la administración regional, que según los funcionarios de Kharkiv fue alcanzado por un ataque con misiles, el 1 de marzo de 2022. Foto: Reuters

¿Cree que Putin subestimó a los militares y civiles ucranianos? ¿O simplemente todavía no ha querido devastar el país? ¿Cree que el presidente ruso ha cometido errores estratégicos?

Putin se equivocó en sus expectativas. La razón y el problema es que vive en el mundo de la información, que crea para sí mismo y su servil entorno. Lo confirman sus pseudohistóricos y sus ponencias y discursos. Es tema aparte. Quiere destruir Ucrania como Estado independiente, no reconoce nuestro idioma, nuestro derecho a garantizar nuestra seguridad como está escrito en la Constitución ucraniana. La civilización ucraniana comenzó como Rus en Kyiv (Kiev) en el siglo X. De nuevo es un tema histórico. Ahora nuestra nación es monolítica como nunca antes. Sin embargo, entiendes que nos mantenemos en contra del tercer Ejército del mundo y país nuclear. El apoyo militar, político, económico y humano de muchos países ayuda mucho a Ucrania. Defendemos aquí todos los valores humanos.

He leído que usted es un experto en armas nucleares y también ha participado en negociaciones de desarme. ¿Qué opina de la decisión de Putin de poner en alerta máxima a sus fuerzas de disuasión nuclear? ¿Cree que existe el riesgo del uso de armas nucleares?

Mientras existan las armas nucleares, hay un peligro de su uso deliberado o accidental. Esto es especialmente peligroso en un país con un poder social descontrolado. Esta es exactamente la situación que tenemos ahora. Es posible un chantaje adicional asociado con la destrucción de plantas de energía nuclear. Tras finalizar el servicio militar, trabajé y sigo trabajando durante muchos años en el campo de la creación, verificación y regulación de sistemas informáticos de seguridad de centrales nucleares. En particular, soy el director de un centro que realiza investigaciones y apoya los procesos de verificación y certificación de dichos sistemas desarrollados y producidos por la empresa de investigación y producción Radiy. Puedo decir que estos son sistemas muy confiables, no menos confiables que los sistemas de control de misiles con los que traté en el Ejército y posteriormente. La pregunta está en el control/verificación confiable de los sistemas nucleares por parte de personas y naciones conjuntas. Ahora entendemos absolutamente bien que el sistema global y las garantías de seguridad y protección deben cambiarse para excluir los riesgos que la humanidad tiene ahora. Hace dos años comenzamos a escribir el libro Big Safety en contexto con el Cоvid-19 y la información, la seguridad funcional, etc. Espero que lo terminemos y agreguemos esto considerando esta guerra.

¿Qué opina del papel que ha jugado el Presidente Volodymyr Zelensky en esta crisis? ¿Cree que ha sido clave para mantener unidos a los ucranianos?

Lo sé y estoy orgulloso de nuestra nación, pueblo y país. Yo estoy orgulloso del Presidente Zelensky ahora. Demuestra poder de espíritu y apoya a la nación. Ahora debemos estar juntos. Esta guerra nos ha unido como nunca antes. Sin embargo, nuestro pueblo y mi país están pagando un precio muy alto. Esto debería haberse entendido allá por 2008 en Georgia y en 2014, cuando comenzó la agresión rusa, más encubierta y no tan a gran escala.

¿Tiene esperanza en las negociaciones de paz que se desarrollan en la frontera con Bielorrusia? ¿Cree que se puede confiar en Putin?

Estas negociaciones han tenido hasta ahora un valor de monitoreo más bien para Rusia. Nuestra delegación anunció la necesidad de una retirada completa de las tropas de Ucrania. Respecto de la confianza hacia la Federación Rusa, de qué podemos hablar cuando, durante las negociaciones, los cohetes sobrevolaron barrios pacíficos, de los que hablé. Este es un ejemplo típico de una política cínica y pérfida. No soy político, soy ciudadano y científico ucraniano. Estas conclusiones y hechos son conocidos por mis amigos y colegas en muchos países que nos apoyan. Durante estos días recibimos más de 50 cartas de apoyo.

Al concluir su e-mail, Kharchenko agradece el contacto desde Chile. “Estoy muy contento si esta verdad se conoce en su maravilloso país. Siempre quise conocerlo. Espero que resulte en el futuro. Paz y prosperidad para usted y el hermoso Chile”, escribe. Y, antes de despedirse, pide revisar en Instagram una pintura de su esposa Olena Golembovska, titulada Última barrera. “Lo terminó un día antes del comienzo de la guerra”, apunta.