Camila Merino, alcaldesa de Vitacura: “Me habría gustado que Torrealba reconociera los delitos y pidiera perdón”

Han pasado casi dos años desde que Camila Merino (55, exministra del Trabajo, militante Evópoli) llegó a la alcaldía de Vitacura. Y con ello, casi dos años desde que dos autodenuncias al interior del municipio remecieran la hasta ese entonces emblemática administración del alcalde Raúl Torrealba (ex RN), quien dirigió esa municipalidad por 25 años.

Las dos autodenuncias -del exdirectivo y jefe de finanzas de las corporaciones “Vita” Domingo Prieto y la directora (S) de Desarrollo Comunitario, Antonia Larraín- tuvieron repercusiones que siguen hasta hoy. El 6 de junio próximo, la Fiscalía formalizará a Torrealba, Prieto y Larraín, además de los contadores Arnaldo Cañas y César Silva, por fraude al Fisco y asociación ilícita. Por otro lado, el Servicio de Impuestos Internos se querelló esta semana contra el exalcalde por delitos tributarios reiterados, mientras la Contraloría dio a conocer una drástica auditoría en la cual se acusaron faltas a la probidad.

Merino -que quiere ir a la reelección- hace un recuento del caso, a raíz del cual debió realizar drásticos cambios, como poner fin a la entrega de subvenciones a los organismos Vita y absorber tales servicios por parte de la municipalidad, entre otras cosas. La alcaldesa sostiene que lo que han denunciado es “sólido” y que solicitarán la prisión preventiva de Torrealba.

¿Pensó en que se encontraría con algo así antes de llegar a ser alcaldesa?

La verdad que no, fue una sorpresa. Al principio, cuando llegaron estas denuncias, costaba creer, y al final nos dimos cuenta de su gravedad, las pusimos en manos del Ministerio Público y ahí empezó toda una travesía de esta investigación que lleva la Fiscalía, la que lleva la Contraloría. Nosotros partimos con un sumario que después se traspasó a la Contraloría General de la República. Y también ha sido todo un proceso de robustecer lo que hacemos internamente, absorbimos todo lo que hacían estas organizaciones comunitarias funcionales que fueron cuestionadas.

El sumario de Contraloría da cuenta de que esto era un secreto a voces dentro de la municipalidad.

La verdad es que no, esto fue una sorpresa para muchas personas. A lo mejor los que eran del círculo cercano del exalcalde sí lo sabían, porque fue por muchos años. Pero esto fue una sorpresa para todos los funcionarios y muy dolorosa. Y bueno, ahora hay que tomar lecciones y obviamente estamos trabajando para que estos delitos no queden impunes, pero también para salir fortalecidos.

¿Le costó denunciar?

No, para nada. Es mi deber. Nunca me lo cuestioné, la verdad.

ALCALDESA DE VITACURA, CAMILA MERINO. FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Imagino que se planteó los coletazos que tendría en términos de que era un alcalde que llevaba tanto tiempo, de lo que significaría para Chile Vamos.

Sabíamos que iba a ser un proceso difícil, pero yo estoy aquí para hacer las cosas bien. Yo estaba antes en el mundo privado y tomé la decisión de salir para cooperar y hacer una buena gestión pública. Y el desde en una buena gestión pública es combatir la corrupción e ir más allá y ser eficiente. Quise venirme a un municipio porque aquí la capacidad de gestión se podía poner en uso para el bien de nuestros vecinos, y también que sea ejemplo para otros municipios, cooperar con el tema público. Y obviamente que la corrupción es como el desde, hay que combatirla implacablemente.

¿Cómo ha ido cambiando su convicción respecto del caso? En 2021 el municipio presentó la primera denuncia y luego la primera querella por malversación de caudales, falsificación de instrumento público, fraude, exacciones ilegales. Luego, a fines del año pasado, presentan una segunda querella por asociación ilícita.

Mira, nosotros al principio hicimos una querella contra quien resultara responsable y después hubo un año en que la carpeta estuvo reservada para nosotros. Nos pedían información, pero no sabíamos qué estaba pasando. Recién se hizo pública a mediados de septiembre del año pasado, y ahí, analizando en detalle, llegamos a la convicción de que podíamos avanzar a una que fuera nominativa y por los cargos que hemos dicho, de fraude al Fisco y asociación ilícita. Y esos cargos tienen penas altas. Después, en marzo, solicitamos a la Fiscalía que se formalizara a cinco personas, a cinco de los seis querellados.

¿Sobre la base de qué es que ustedes se forman la convicción de que hubo una asociación ilícita en el municipio de Vitacura?

Porque aquí hubo todo un mecanismo que operó durante varios años, mecanismo para sacar plata de la municipalidad a través de estas organizaciones comunitarias para poderlas obtener y con fines que no eran los fines municipales.

No eran para Vitacura.

Exacto, para fines... Que llegaron al final al exalcalde, a otras personas. Tenemos un equipo de abogados que lleva este caso, que ha pedido diligencias, y hay ciertos delitos claros que están bien cerrados y hay que avanzar con eso. Eso da también tranquilidad a la ciudadanía de que este caso va avanzando.

Raúl Torrealba, ex alcalde de Vitacura.

¿Y cuáles son los delitos que ya están bien claros?

Todo lo que es fraude al Fisco y asociación ilícita, donde se sacaban estas platas para enriquecimiento personal del exalcalde.

Su abogado, Alejandro Espinoza, al presentar esta querella por asociación ilícita aseveró que hubo un mando, una jerarquía y una permanencia en el tiempo. ¿Quiénes formaban parte de esta jerarquía y qué responsabilidad tenía el exalcalde Torrealba?

Bueno, él era el líder de esta asociación, eso es lo que nosotros hemos señalado. Y ahí están las personas que tenemos querelladas: el exalcalde, Antonia Larraín, Domingo Prieto, los dos contadores y también Renato Sepúlveda.

¿Por cuánto tiempo funcionó esta asociación ilícita?

Nosotros estimamos que fueron los últimos 10 años, pero eso es parte de la investigación.

¿Y a qué convicción han llegado ustedes respecto de dónde fueron a parar estos dineros?

Lo que dicen los antecedentes es que eran para uso personal. No sé en qué más usos se han ocupado.

¿No tiene sospechas de platas políticas?

Lo que ha hecho el exalcalde con esos recursos no lo sabemos.

¿En estos dos años recibió presiones políticas o de otro tipo por este caso?

La verdad que no, nada.

¿Tampoco del círculo cercano al exalcalde?

Tampoco. Al revés, he recibido mucho respaldo de que la corrupción hay que condenarla. Eso ha sido bien transversal. Lo único es que muchos me han dicho “qué valiente”, que no entiendo por qué, pero me han respaldado.

¿Por qué cree que se dan casos como este en municipios?

Yo estoy convencida de que a veces la burocracia incide en la corrupción. Porque hace todo tan complejo, que al final nadie es responsable. Tenemos que tener procesos mucho más fuertes, más sólidos y simples, y mirar la experiencia en otros lados. Yo creo que ha sido clave el límite a la reelección de los alcaldes. Eso ha sido muy bueno y a lo mejor por eso estamos viendo casos que han reventado y hoy conoce la ciudadanía.

¿Este mecanismo que funcionó por 10 años fue potenciado por las reelecciones del exalcalde?

Bueno, eso digo. Cuando uno limita la reelección hace que vengan aires nuevos e ideas nuevas, que también es positivo. Otras miradas. Es fundamental, es buena la rotación en los cargos, eso oxigena el sistema.

¿No hubo una falta de control por parte del concejo municipal durante los años en que estuvo el exalcalde?

Yo creo que es difícil con las herramientas que tienen poder descubrir esto, porque aquí había un engaño... Yo quiero agradecer el apoyo que hemos tenido del actual concejo para poder mejorar prácticas para el futuro.

¿Y cómo se sustentó un engaño así durante tanto tiempo sin que nadie se diera cuenta?

Muchas veces la corrupción se conoce por las personas adentro que denuncian, se autodenuncian.

Pero acá no hubo una autodenuncia antes, ¿por qué esto no ocurrió?

Ese es el análisis que tenemos que hacer, cómo podemos prevenir esto.

Municipio de Vitacura.

O entre los funcionarios que se autodenunciaron hubo sensación y certeza de impunidad.

Entre ellos, las personas contra quienes nosotros nos querellamos, había lealtades. Por eso es muy importante que los delitos no queden impunes. Porque cuando hay impunidad, cuando los procesos no se resuelven y todos quedan libres, eso hace que muchos digan ‘aquí se puede robar y no pasa nada’. Por eso es muy relevante que en todos los municipios los delitos no queden impunes, que se investigue y que caiga quien caiga. Eso es algo que hay que hacer si queremos cuidar la función pública y los recursos de todos.

“Hay un caso sólido”

¿Están pensando en presentar una ampliación de querella?

No todavía. La formalización es el 6 de junio y eso es clave. Lo que tenemos claro es que vamos a pedir la prisión preventiva contra el exalcalde por la gravedad de los delitos y porque era el líder de esta asociación ilícita, y estamos evaluando si la pedimos para el resto de los querellados.

En la declaración que Torrealba realizó ante la Fiscalía en febrero, dijo que las noticias que han aparecido no tienen sustento, que fue cuidadoso en el manejo de los recursos y que el dinero de Vitacura está en Vitacura. ¿El dinero de Vitacura está en Vitacura?

Nosotros tenemos el convencimiento, y por eso hemos hecho esta querella, de que hubo fraude al Fisco y una asociación ilícita. Me habría gustado que el exalcalde reconociera estos hechos, pero entendemos que tiene el derecho de defenderse. Pero nosotros creemos que hay un caso sólido y nos habría gustado que el exalcalde reconociera esos hechos y también que pidiera perdón a los vecinos y a los funcionarios.

¿Él fue cuidadoso con el manejo de dineros municipales, como dice en su declaración?

Si nos estamos querellando, qué quieres que diga. Yo creo que contesto con eso la pregunta. Lo importante en este proceso habría sido que reconociera los errores, los delitos, y que estuviera arrepentido, que pidiera perdón.

Él no reconoce ninguno de estos hechos en su declaración.

Pero todavía estamos en el proceso. No sé si lo va a hacer, pero él tiene que tomar una decisión y yo no soy quién para decirle.

ALCALDESA DE VITACURA, CAMILA MERINO. FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

¿Le parece creíble la explicación que él da respecto de los sobres con dinero, al decir que eran una especie de caja chica para usar en los eventos organizados por los Vita?

Yo no puedo comentar sus declaraciones. Puedo decir lo que nosotros pensamos y lo que nuestros abogados han analizado.

¿Y lo que han analizado respecto de los sobres es...?

Es un delito.

¿Un delito, no una caja chica?

Es un delito, dijimos en nuestra querella que es un fraude al Fisco y asociación ilícita. Es lo que hemos planteado, y esto es un enriquecimiento personal que no correspondía.

¿Torrealba se aprovechó de su cargo? Él dice que no.

Obviamente no corresponde que un exalcalde caiga en delitos de corrupción.

¿Y se aprovechó de su cargo para hacer este mecanismo que ustedes denuncian que redundó en enriquecimiento personal?

Nosotros en el cargo que estamos señalando es que era el líder de esta asociación ilícita. A mí no me gusta ir contestando su declaración. Nosotros tenemos nuestros antecedentes, él es libre de hacer sus descargos, y como querellantes somos libres de presentar las peticiones que estimemos a la Fiscalía. De acuerdo a nuestro abogado tenemos un caso sólido y también lo estima la Fiscalía. Por algo tomó la decisión de formalizar.

¿A cuánto asciende el perjuicio económico para el municipio?

Eso es parte de la carpeta y hoy día prefiero no referirme a ese monto.

¿Pero son miles de millones de pesos, cientos de millones?

Eso va a estar en la formalización. En la Fiscalía hay cifras mínimas que están acreditadas y eso es parte de la investigación. Estamos estudiando una demanda civil para recuperar los dineros, y es mucho mejor –y así nos han recomendado- que avance lo penal primero para que el juicio civil sea más fácil. Es lo que corresponde.

“Hay cambios, y eso cuesta”

La semana pasada un grupo variopinto de alcaldes visitó a Merino para apoyarla. Entre ellos se contó a Evelyn Matthei (Providencia), Claudio Castro (Renca) y Claudia Pizarro (La Pintana). Se trata de una red de ediles por la sustentabilidad que crearon en 2022 a fin de compartir buenas prácticas en las que también cabe la probidad. Sin embargo, esta vez hubo un respaldo más allá de esos temas

Claudio Castro dijo que usted ha vivido “momentos complejos, complejos en términos personales y en términos del rol que debe cumplir como alcaldesa”. ¿Cuáles han sido esos momentos?

Es que ha sido difícil. Uno ha visto la angustia de los funcionarios. Vitacura era reconocido como líder en muchos temas y ahora se los ve expuestos en la prensa. Y muchas veces caen todos en un mismo saco. Yo he tenido a muchos funcionarios muy tristes, llorando, a quienes a veces los familiares les preguntan ‘¿oye, tú sabías de esto?’. Y me dicen ‘son todos mis años de servicio público, donde he trabajado de sol a sol, y ahora recibo esto’. Eso da rabia, es duro. Aquí se buscan responsabilidades administrativas menores y mayores, pero se les mete a todos en un mismo saco junto con otras personas que están hoy querelladas por delitos graves. Y también estos dos años hemos trabajado mucho, porque absorbimos todos los programas Vita, hemos tenido un trabajo muy exigente. Entonces es difícil, pero estoy clara que si estamos unidos, vamos a salir fortalecidos.

Las últimas semanas ha habido problemas con los funcionarios a partir de la auditoría de Contraloría, nombres que se filtraron, etcétera. ¿Cómo se recupera esa confianza y se aminora esta molestia? ¿Ha faltado tacto?

Bueno, más diálogo, hablar con ellos, también a la opinión pública decirle que no los pongan a todos en un mismo saco, que cuiden a nuestros funcionarios que se desviven por los vecinos. Y también entender esa angustia. Si algunos han tenido que preparar su defensa, hemos tenido que explicarles cuáles son sus derechos, también entender por qué se filtra algo que no debería filtrarse. Tenemos una mesa de trabajo para ver qué temas podemos solucionar. Pero esto es difícil. También hemos tenido que revisar nuestros procesos, hacer ajustes. Hay cambios y eso a veces cuesta, genera incertidumbre.

En términos políticos, ¿cómo ha visto a RN? ¿Esto ha sido un golpe para Chile Vamos?

Yo he recibido apoyo, el exalcalde ya no es de RN. En las actuaciones privadas y públicas han dicho que hay que perseguir estos delitos y no pueden quedar impunes. Y eso yo creo que es bien transversal.

¿A RN le costó convencerse en un principio de este caso?

Al principio siempre hay sorpresa, pero tengo tres concejales que son RN y están apoyando con todo para que esto se resuelva y salgamos fortalecidos.

¿Cómo se recupera la confianza en la autoridad municipal, porque mal que mal, le tocó cargar con la mochila de una administración con la que no tuvo nada que ver...

Quiero ir haciendo las cosas bien, de forma transparente, ir comunicándole al vecino cómo vamos avanzando y con trabajo. Pero he recibido harto apoyo de los vecinos, no sabes la cantidad de mensajes que recibo.