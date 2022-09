“Ella era la mejor de nosotros”

Por Andrew Roberts, autor del reciente libro “The Last King of America: The Misunderstood Reign of George III” y comentarista sobre realeza de NBC News.

A los británicos nos gusta creer que tenemos las virtudes del deber, la decencia, el buen humor y la tolerancia como parte de nuestro ADN nacional. Puede haber algo de autoengaño en esto, y ciertamente no siempre es cierto, pero es una parte importante de nuestro mito autodefinido como pueblo. De una británica, sin embargo, era genuinamente cierto, y durante 70 años hemos sabido que debido a sus virtudes siempre estaríamos orgullosos de ella dondequiera que fuera, y por lo tanto orgullosos de nuestro país también. Fue un excelente modelo a seguir para millones de personas en Gran Bretaña, la Commonwealth y en todo el mundo.

La completa certeza de que -digan lo que digan o hagan el resto de su familia- Su Majestad La Reina nunca nos avergonzaría en el escenario mundial, sino que siempre desempeñaría sus funciones con la máxima profesionalidad y una calma imperturbable, la convirtió en el equivalente del poder blando de un portaaviones cuando se trata de relaciones internacionales. Por mucho que nuestras otras instituciones nacionales nos decepcionaran, siempre supimos que La Reina nunca daría un paso fuera de lugar ni diría una sola palabra que nos hiciera temblar.

Bajo el resplandor de los medios globales durante siete décadas, reuniéndose con cientos de miles de personas una a una e incontables millones en eventos públicos, viajando a más de cien países del mundo, lidiando con delicados incidentes diplomáticos que hoy son historia, pero en ese momento podrían haber producido conflictos, asesorando a 15 primeros ministros desde Winston Churchill hasta Liz Truss, ella sabía exactamente qué hacer. Parece casi sobrehumano; sin duda fue la cima absoluta de la profesionalidad. Quisiera Dios que más de nuestros líderes en la vida pública tuvieran una fracción de su gracia, su seriedad y, sobre todo, su sentido común.

Una pantalla grande muestra fotos de la Reina Isabel II en Piccadilly Circus en Londres, el 9 de septiembre de 2022. Foto: AP

La Reina tenía una extraña habilidad para resumir en una frase lo que el resto de nosotros pensamos, pero rara vez lo expresaba con palabras, o al menos rara vez tenía la oportunidad de decirle a la persona adecuada en el momento adecuado. “¿Por qué nadie lo vio venir?”, le preguntó a Mervyn King, el gobernador del Banco de Inglaterra, sobre el Gran Desplome de 2008. “¿Por qué alguien querría el trabajo?”, le preguntó a Boris Johnson cuándo se convirtió en primer ministro durante la vorágine del Brexit. Luego estaba el sexto sentido que tenía para lo que su gente estaba sintiendo. Cuando estaban sufriendo económicamente durante el Gran Crash, canceló su fiesta de cumpleaños en el Ritz. Y, por supuesto, estaba su elección de la frase apropiada. “El dolor es el precio que pagamos por el amor”, dijo después del 11 de septiembre, resumiendo precisamente lo que Occidente estaba sintiendo.

Recuerde esas palabras mientras observamos la larga fila de británicos de luto y sus súbditos de 15 países de todo el mundo la próxima semana, que se extiende desde su catafalco en Westminster Hall. Sospecho firmemente que bajará por el Támesis hasta el distrito financiero de la City de Londres en el este de la capital, mientras presentan sus respetos en su funeral. Vendrán de los cuatro reinos y de todo el mundo; esperarán pacientemente en fila durante muchas horas seguidas; aguantarán tenazmente la lluvia y los vientos fríos toda la noche; bromearán con los policías y se mantendrán alegres; traerán a sus hijos y nietos que algún día podrán decirles a sus propios hijos y nietos que le dieron sus últimos respetos a la Reina Isabel II, Isabel la Buena.

Todo el mundo lo habría entendido perfectamente si Su Majestad hubiera decidido nombrar a Liz Truss como primera ministra mediante una llamada de Zoom. Se había perdido los Braemar Highland Games y había estado sufriendo problemas de salud, y una reunión personal no era estrictamente constitucionalmente necesaria. Como ahora sabemos -y como ella misma bien podría haber sospechado- solo le quedaban dos días de vida. Pero cualquiera que pensara que antepondría su comodidad personal a lo que consideraba su deber no entiende el carácter de La Reina, la última de la Gran Generación. Cuando le dispararon seis veces mientras recorría el centro comercial en el Trooping of the Colour en 1981, no sabía que el agresor estaba disparando balas de fogueo, pero siguió con el desfile a pesar de todo. Ese es el tipo de coraje en bruto que damos por sentado de ella.

La Reina Isabel II le da la bienvenida a Liz Truss durante una audiencia en el castillo de Balmoral, Escocia, el 6 de septiembre de 2022. Foto: Reuters

Gran Bretaña ha atravesado varios momentos extremadamente difíciles en los últimos 70 años, mientras se ha transformado en casi todas las formas imaginables. La Crisis de Suez, solo cuatro años después del reinado de la Reina, nos obligó a aceptar la pérdida del imperio más grande de la historia mundial en el transcurso de solo una década, pero nunca respondimos a la humillación imperial de la manera que Francia lo hizo en Argelia, por no hablar de la forma en que lo está haciendo Putin en Ucrania. La década de 1970 vio el grave peligro de que Gran Bretaña se deslizara hacia la posición de una potencia de tercer rango, y la medicina de mano dura que Margaret Thatcher impuso para revertir esa trayectoria en la década de 1980 condujo a huelgas y disturbios violentos, pero no a algo peor. Afortunadamente, el problema del odio racial ha quedado atrás en gran medida para los británicos, pero nunca debemos olvidar que ocasionalmente provocó disturbios civiles. La negativa de gran parte del establishment a aceptar el resultado del referéndum del Brexit intoxicó a la política británica durante media década. La historia británica desde 1952 no ha sido un camino de rosas.

Sin embargo, el conocimiento de que, en la cúspide de nuestro sistema político, nuestra estructura constitucional, nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Commonwealth, nuestro sistema legal y nuestra iglesia nacional se encontraba una dama de moral intachable, que además limitaba su participación política a aconsejar, alentar y advertir, pero nunca a la política partidista, ha ejercido una inestimable influencia positiva en nuestra vida pública. Liz Truss no estaba exagerando cuando dijo perspicazmente que la Reina era “la roca sobre la que se construyó la Gran Bretaña moderna”.

Aunque era una conservadora con “c” minúscula en muchos aspectos de la vida, como lo son muchos nonagenarios, la Reina siempre fue ejemplar en la forma en que nunca interfirió en la política, y la declaración pública de Sir Keir Starmer mostró que el Partido Laborista la admiraba. tanto como los Conservadores de c grande. En un país que está siendo dividido por la política partidista extrema en este momento, mientras los británicos se enfrentan a un futuro post-Covid y espirales inflacionarias, la admiración por ella fue una de las pocas cosas que unió a ambas bancas en el Parlamento. Ahora incluso eso se ha ido.

Una imagen de Isabel II, que dice "El fin de una era, para mi amada reina", junto a flores frente al Palacio de Buckingham en Londres, el 9 de septiembre de 2022. Foto: AP

Más de un siglo separó los nacimientos del primer primer ministro de la Reina, Winston Churchill, y el último, Liz Truss. Aún más extraordinario, los 96 años de su vida constituyen el 39% de la existencia de Estados Unidos como país independiente. Su amor por Estados Unidos -sus únicas vacaciones de incógnito fueron en Kentucky- fue fundamental para mantener nuestra alianza más importante, la Relación Especial, tan fresca como profunda. Recién comenzamos a notar la cantidad de formas en que la vamos a extrañar, tanto en el escenario internacional como en el nacional.

Una monarquía milenaria es un libro de muchos capítulos. Se ha cerrado un capítulo inusualmente largo y glorioso, y ahora se abre uno nuevo. Si Gran Bretaña hoy parece un tanto desatada, triste, por supuesto, pero también aprensiva, es porque el rey Carlos III tiene botas increíblemente grandes que llenar. Sin embargo, ha estado esperando durante 70 de sus 73 años para que le recaiga el papel y, por lo tanto, está supremamente preparado para ello. Hay algo inmensamente correcto espiritualmente en que un papel como este se asuma durante un período de duelo. Los políticos toman el poder con la sensación de haber ganado la lotería; los monarcas acceden a los tronos afligidos por la muerte de su progenitor. La sucesión en un momento de sombría reflexión más que de triunfo exultante es parte del genio de la monarquía constitucional.

La Reina Isabel II llega a la inauguración de la legislatura del Parlamento con Carlos, Príncipe de Gales, en Londres, el 14 de octubre de 2019. Foto: Reuters

Nosotros, como nación, hicimos que La Reina hiciera cosas que nunca, jamás, consideraríamos hacer nosotros mismos. Esperábamos que hiciera su trabajo hasta los 96 años, cuando nos jubilamos a los 65, y que lo siguiera haciendo hasta dos días antes de su muerte. Esperábamos que invitara a dictadores sanguinarios a quedarse en su casa, porque así lo requerían los intereses de la política exterior británica. Esperábamos que ella, de 86 años, se parara en un bote en el Támesis bajo la lluvia helada durante el jubileo de diamantes, saludando hora tras hora. Esperábamos que estrechara la mano de un expistolero del IRA que aprobó el asesinato del tío de su marido. Esperábamos que sonriera, encantara y estrechara la mano cordialmente, independientemente de lo que pudiera haber estado sintiendo en privado acerca de los traumas demasiado públicos de su familia.

Lo hizo todo, y en 70 años nunca se quejó. Ella era la mejor de nosotros.