Columna de Rodrigo Guendelman: Santiago abre sus puertas y no te lo puedes perder

Por Rodrigo Guendelman, conductor de Santiago Adicto de Radio Duna

El Edificio Precisión, en Avenida El Salto, Huechuraba, es una de las obras más destacadas del arquitecto Guillermo Acuña. Tiene poco más de una década, unos seis mil metros cuadrados construidos y su diseño está inspirado en los pozos petroleros, los submarinos y el modelo Santana de Land Rover. No sólo resuelve de manera genial los temas de luminosidad, clima y materialidad -es brillante el uso del ladrillo de vidrio como fachada, lo que evita la poco sustentable y cara limpieza constante de vidrios- sino que se trata de una obra donde la arquitectura se hace cargo de la ingeniería para lograr un acabado funcionamiento del edificio.

Cambiemos de comuna y de proyecto. En el límite de Las Condes y La Reina está el Centro de Estudios Nucleares. Obra de uno de los equipos de arquitectura más relevantes de nuestra historia, el Grupo TAU (Julio y Gonzalo Mardones Restat, Sergio González Espinoza, Jorge Poblete Grez y Pedro Iribarne Ríos), desarrollaron entre 1968 y 1971 el campus de este centro de estudios luego de ganar un concurso de arquitectura. Al igual que en otra de sus obras (el Campus Antumapu de la Universidad de Chile en La Pintana), le encargaron un mural en hormigón visto al artista Eduardo Martínez Bonati. Se llama “La energía nuclear creadora”, fue realizado en 1971 y es una obra de arte mayor. Si a eso le sumamos la experiencia de ver la sala de control del reactor nuclear, que es como estar en una película de ciencia ficción de los años 60, y a eso agregamos el elegante trabajo en hormigón de los edificios del complejo, la experiencia es tan intensa como inolvidable.

Un tercer ejemplo antes de ir al punto. Este edificio debe tener una de las exoestructuras (o exoesqueletos, es decir la estructura que soporta el edificio va por fuera) más espectaculares de una obra de arquitectura moderna en Santiago. Me refiero a la ex Central Clasificadora de Correos en calle Exposición, comuna de Estación Central, hoy propiedad de la Empresa de Ferrocarriles del Estado y que pronto se convertirá en el edificio corporativo de EFE, luego de un reciente concurso de arquitectura. Diseñado por el arquitecto Boris Guiñerman y construido entre 1970 y 1974, ésta puede ser la última oportunidad de recorrer el edificio en su estado actual, prácticamente el mismo que ha tenido por medio siglo. ¿A qué me refiero con que ésta puede ser una oportunidad? A que acaba de comenzar, dos días atrás, el Open House Santiago. Y dura hasta el 27 de agosto. ¿Y qué es el OH! Stgo? “Un evento de difusión de nuestra ciudad contemporánea. Entre el jueves 17 y el domingo 27, las puertas de numerosos edificios y espacios en diversos sectores de Santiago y la Región Metropolitana, que habitualmente no son accesibles al público, se abrirán gratuitamente.

Es una invitación a redescubrir nuestra ciudad, sus historias y personas, y también a observar y apreciar cómo ejemplos de gran valor arquitectónico, ingenieril, medioambiental y de diseño urbano contribuyen a la calidad de vida de la ciudadanía”, se lee en el sitio ohstgo.cl Son más de 150 espacios -que por supuesto incluyen los tres ejemplos mencionados en la primera parte de la columna- y que se distribuyen en toda la Región Metropolitana. Una tremenda fiesta ciudadana. Un evento que es parte de la red Open House Worldwide, la cual reúne a más de 50 ciudades de cinco continentes y que en Santiago es organizada desde 2017 por la Fundación Aldea.

Esta versión 2023, al contar con el apoyo del gobierno de Santiago (aprobado por el Consejo Regional), ha podido tener la fuerza y empuje para poder llegar a cada una de las 52 comunas. Así que no hay duda, es una celebración de la arquitectura, la ingeniería, el arte público, el diseño urbano y las historias de sus protagonistas, de carácter metropolitano. Un perfecto complemento, además, del Día del Patrimonio Cultural, que se concentra más en edificios de arquitectura neoclásica y que, en muchos casos, nos transporta al primer centenario de la nación.

Open House Santiago, es tal como escribimos antes, un evento que se enfoca en la ciudad contemporánea. Si hasta se pueden ver proyectos en construcción, como el Hogar Alemán en Colina del arquitecto Max Núñez, las town houses en Lo Recabarren, Vitacura, del arquitecto Cristián Izquierdo Lehmann; o la ex fábrica Panal en Renca, donde hoy se desarrolla Patio Industrial Panal, “una verdadera ciudadela con la capacidad de albergar logística, bodegas y oficinas en sintonía con el entorno”, explican en el mismo sitio. No te puedes perder este regalo que nos hace la ciudad. Te vas a fascinar con el “casting” de este magno evento. ¡Grande Open House Santiago!