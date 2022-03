Crítica gastronómica de Don Tinto: China Village, rico pero lento

Por Alvaro Peralta Sáinz, cronista gastronómico

Los lunes siempre son complicados. Cuesta levantarse y por alguna razón que nunca he logrado entender, da hambre temprano. Por lo mismo, a eso de la una de la tarde aproveché que este tradicional chino me quedaba a la pasada y me detuve para almorzar. Tras los controles sanitarios de rigor me instalé en una mesa del comedor -semivacío a esa hora- pegada a una ventana y comencé a esperar. Un buen rato, hasta que llegaron a limpiar la mesa. Y otro rato más, hasta que -tras solicitar la atención de un mesero- me pidieron la orden. Y como el hambre era mucha y en los locales clásicos como el China Village me gusta pedir platos tradicionales mi orden fue precisa: una porción de arrollados primavera ($3.000), un pollo chitén ($7.900) y un arroz chaufán ($2.000). Para beber, una copa de sauvignon blanc ($3.700) del que solo pude saber su marca posteriormente, cuando pedí la cuenta.

La copa -generosa y a buena temperatura- llegó pronto. Por su parte, los arrollados primavera demoraron bastante, pero lo cierto es que al primer bocado se me olvidó todo. Eran cuatro unidades muy compactas. Llenas de verdura en su interior, por donde apenas entraba la salsa soya. Su exterior crocante y sequito, sin rastro alguno de exceso de aceite. De verdad, una delicia de arrollados. Tras otro tiempo de espera, aunque un poco más breve, llegaron los platos de fondo. El pollo chiten venía en un plato hondo con una buena cantidad de filetitos de pollo apenas dorados y era más que generoso en el mix de verduras bien al dente (brócoli, coliflor y zanahoria) más las clásicas almendras tostadas que le daban un toque algo ahumado a la preparación. Todo esto sobre un caldito medianamente espeso y oscuro, pero de sabor penetrante. Ideal para remojar el buen arroz chaufán que acompañaba al plato. Al final, ni más ni menos de lo que uno espera cuando pide pollo chitén con arroz chaufán. Sin sorpresas y con los buenos sabores y texturas de siempre.

Para cerrar el almuerzo sin salirme de la línea clásica, pedí de postre -no sin dificultad nuevamente para que me atendiera el mesero- una porción de torta manjar-lúcuma; tradicional de éste y otros restaurantes chinos. Lamentablemente, no tenían. Así las cosas, preferí pedir la cuenta, que llegó rápidamente, y partir. Nada malo se puede decir de la comida de este lugar, todo lo contrario, pero la atención debe mejorar sustancialmente. Porque se sabe, un buen plato se arruina fácilmente con una mala atención.

CONSUMO TOTAL

$16.600

DIRECCIÓN

Manquehue Sur 1022, teléfono 222290362, Las Condes.

HORARIO

Lunes a sábado 12:30 a 22 hrs. Domingo 12:30 a 16:30 hrs.

ESTACIONAMIENTO

Propio

PÚBLICO

Apto para todas las edades.

EVALUACIÓN

✮✮✮

Calificaciones:

✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver