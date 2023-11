David Christian, el historiador del Todo: “Estamos ante el surgimiento de una nueva historia global”

Sus primeras investigaciones se basaron en saber sobre la Rusia campesina del siglo XIX, pero David Christian (77) se dio cuenta que todo lo llevaba a ampliar el foco. ¿El principal hallazgo? El vodka generó casi el 40% de los ingresos del gobierno zarista. Pero sus preguntas quedaban chicas al contexto que estudiaba y decidió proyectar la mirada hacia más lejos. Ya no era solo un país el que investigaba, sino todo el mundo; ya no era en una época en particular, sino en toda la historia desde el inicio del Universo conocido.

A esa forma de estudiar los acontecimientos como un Todo lo llamó “La Gran Historia”, desde donde comenzó a escalar las preguntas al máximo escenario posible. Aunque ahora confiesa que tiene reservas de haber acuñado ese concepto. ¿Se puede encontrar un relato central en términos científicos de una sociedad, de un planeta y del cosmos si se mira desde la perspectiva más amplia? En un mundo cada vez más globalizado, cuyos hilos materiales, intelectuales y económicos unen cada vez más estrechamente a todos los seres humanos en una sola comunidad, parece importante estudiar la historia de la humanidad en su conjunto, así como la historia de las naciones o regiones.

Admirado por Bill Gates, es autor de libros como Mapas del Tiempo, Historia de origen y La Gran Historia: El Big Bang, la vida en la Tierra y el surgimiento de la humanidad, entre otros. En entrevista con La Tercera, el doctor en Historia de la Universidad de Oxford y académico de la Universidad Macquarie conversa sobre la relevancia de entender al mundo dentro del máximo conjunto posible. Christian se presentará este 16 de noviembre en el ciclo de conferencias: “Exponencial: Teorías del Todo”, en la Universidad del Desarrollo, un evento que impartirá 6 conferencias desde las 8:15 hasta las 18:30 de ese día.

David Christian

¿Cómo se interesó por investigar la Gran Historia?

Como historiador, a menudo me preguntaba cuál es el sentido de la historia. Si se trata de dar nuevas perspectivas sobre el presente, de enseñarnos algo sobre el mundo en el que vivimos, entonces tal vez debería ser capaz de hacerlo a múltiples escalas. ¿Realmente necesitamos saber solo sobre el pasado de nuestro propio país o región? ¿Hay algo que aprender, tal vez, sobre toda la humanidad a la escala de nuestra especie, que es una escala de varios cientos de miles de años? ¿O a escalas aún mayores? ¿Deberíamos estudiar también la historia de la vida en la Tierra para saber cómo ha evolucionado la vida en la Tierra y construir un futuro mejor? ¿O deberíamos estudiar la historia del planeta Tierra? ¿O de todo el Universo? ¿Quizás se pueden encontrar ideas en todas estas escalas?

Esas preguntas me llevaron a construir un curso en toda la historia, hasta los orígenes del Universo. Al fin y al cabo, no es habitual que un solo curso universitario cruce disciplinas que van desde la cosmología hasta la geología, pasando por la biología y la historia humana. Con el tiempo surgieron temas centrales unificadores, como la aparición de nuevas cosas complejas (incluyéndonos a nosotros), y me convencí de que había una historia coherente y esclarecedora que contar.

¿Estas complejidades que se formaron con el paso del tiempo en el Universo podrían ser consideradas como un conjunto de anomalías?

El Universo primitivo era extremadamente simple, pero con el tiempo aparecieron cosas más complejas, desde estrellas hasta moléculas, planetas y organismos vivos y, finalmente, hasta el mundo global asombrosamente complejo del planeta Tierra en la actualidad. Pero la ciencia parece decirnos que esta es una historia extraña. La segunda ley de la termodinámica y la idea de entropía parecen sugerir que todas las entidades complejas están destinadas a desmoronarse eventualmente porque necesitan flujos de energía libre para sostenerlas, y esos flujos son raros.

Si esto suena abstracto, piense en la forma en que la extraordinaria complejidad del mundo actual se basa en enormes flujos de energía ordenada, y cómo está convirtiendo esos flujos en formas de energía menos ordenadas, como los gases de efecto invernadero, que están socavando la estabilidad del sistema climático global.

¿Es posible hacer competir o compartir ideas de la Gran Historia con otras versiones del origen del Universo, muchas de ellas apoyadas en creencias religiosas?

La historia de la Gran Historia se basa en las ideas de la ciencia moderna. Podemos pensar en ello como una historia de origen basada en la ciencia. Es persuasivo porque la ciencia moderna es una forma muy poderosa de describir y gestionar nuestro mundo. Por otro lado, otras historias de origen más tradicionales, incluidas las que se encuentran dentro de las principales tradiciones religiosas, han existido durante cientos de años y han generado lealtades extremadamente poderosas, por lo que no desaparecerán de la noche a la mañana.

Su autoridad moral, en particular, sigue siendo inmensa, aunque su autoridad como descripciones del mundo e impulsores de la tecnología ha disminuido drásticamente en los últimos siglos. Muchas personas en ambos lados de esta división buscan formas de combinar las ideas de la ciencia con las de la religión. ¿Surgirá tal mezcla y qué formas tomará? Todavía no lo sabemos.

La historia continua más abajo

Más sobre Historia de la humanidad

¿Cuáles son sus principales reservas que ha formulado tras la publicación del libro La Gran Historia?

Tengo reservas sobre la frase “gran historia”. Era pegadizo y capturaba la sensación de que se trataba de una historia muy grande, tal vez la historia más grande que podemos contar dentro de una forma de pensar científica moderna. Pero también fomenta la idea incorrecta de que la gran historia es “verdadera”. Es una historia poderosa, pero como todos los relatos de la realidad, se cuenta desde una perspectiva particular, la del mundo a principios del siglo XXI.

La frase también fomenta la idea incorrecta de que los detalles no son importantes. Eso no es cierto. Tampoco es cierto que las principales religiones, al ofrecer su propia comprensión de la creación de todo, estén descuidando a los individuos. La Gran Historia es una forma amplia de entender el cosmos y se centra en el panorama general. Pero es bastante compatible con historias más pequeñas y siempre irá acompañada de formas más tradicionales de entender los detalles y los individuos que habitan nuestro mundo. Cada una de las diferentes escalas tiene algo que añadir.

Y una reserva más. Pensé en la Gran Historia como un nuevo enfoque del pasado. En un mundo de disciplinas académicas distintas, había algo nuevo en este enfoque transdisciplinario. Pero con el tiempo me di cuenta de que, en realidad, todas las sociedades humanas han tratado de dar sentido a todo el pasado. Tales relatos se pueden encontrar dentro de las principales tradiciones religiosas, pero también dentro de las tradiciones culturales de todas las sociedades indígenas. Lo nuevo de la gran historia era simplemente el intento de contar tal historia dentro del marco de la ciencia moderna. Y con el tiempo me di cuenta de que muchos eruditos modernos se han involucrado en el mismo proyecto.

¿En qué situaciones es más relevante indagar en la historia central, en lugar de la historia particular de algún acontecimiento o cultura?

Hay momentos en los que es necesario comprender la forma general del pasado y por qué vivimos en los tiempos en los que vivimos y qué tenemos que hacer. Por otro lado, hay momentos en los que tenemos que centrarnos en las tareas inmediatas que tenemos por delante. Vivir en el mundo requiere ambas perspectivas, tanto la muy amplia como la detallada de la vida cotidiana. La Gran Historia es un intento de compensar lo que considero un grave fracaso de la enseñanza y la erudición moderna. No es un intento de reemplazar las perspectivas convencionales.

¿Cuáles son las principales resistencias u objeciones a la formación de una historia central?

Una forma de resistencia proviene de la creencia de que los intentos por comprender las cosas de manera transdisciplinaria están destinadas a ser superficiales. A veces pienso que los eruditos son un poco como los conductores que solo pueden conducir en marcha baja: han perdido de vista la importancia de estudiar el mundo a múltiples escalas. En mi opinión, se trata de un grave fracaso en una época en la que el conocimiento transdisciplinario es cada vez más importante. Después de todo, de repente los humanos nos encontramos en la posición de tratar de administrar toda una biosfera.

10 Julio 2023 Tematica Gente Trabajadores, pensiones, telefono movil, personas, oficinas, edificio. Foto: Andres Perez

Otra objeción a la gran historia proviene de aquellos profundamente comprometidos con las tradiciones religiosas más antiguas. Esto se debe a que la gran historia, al menos en las formas en que la enseño, adopta la posición científica conocida como “naturalismo”, que deja poco espacio para los dioses y espíritus de las tradiciones religiosas. Muchos encuentran el universo científico “desencantado” o frío debido a la ausencia de un reino espiritual. Yo, como muchos científicos, no siento esto, pero encuentro el relato científico de la realidad profundo, sobrecogedor, hermoso y aleccionador.

¿Cuáles serán las principales conclusiones que espera dejar en su próxima charla que dará en Chile?

La principal conclusión que me gustaría proponer es que estamos asistiendo al surgimiento de una nueva historia central global. Si emerge lo suficientemente rápido y se construye de manera apropiada, esa historia central ayudará a guiar a la humanidad hacia un futuro sostenible. Si no emerge lo suficientemente rápido, si la resistencia a ella continúa entre un gran número de personas, o si la historia no es adecuada para las necesidades que enfrentamos ahora, entonces las generaciones futuras tendrán dificultades. Eso significa que ayudar a construir y difundir una nueva historia central es una tarea vital para los académicos y profesores en el mundo actual.