Jorge Pizarro (DC) y el fallido intento de UC de pactar primarias en la izquierda: “Cuando uno va a una casa donde lo desprecian, lo más probable es que le den un portazo”

“Somos abiertos, somos fraternos, entendemos que todos pueden cometer errores”, afirma el vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro, tras el mediático intento del PS de excluir a la DC para incorporarse a las primarias de la izquierda con el PC y el Frente Amplio, que terminó con un rotundo fracaso.

¿Cómo ve el fallido intento de la Unidad Constituyente de ir a una primaria con el FA y el PC después de intentar excluir del cuadro a la candidata presidencial DC Ximena Rincón?

No voy a entrar en lo que debe ser un proceso de autocrítica al interior de las fuerzas que estuvieron en esa decisión. Ya bastante grave y delicado ha sido lo que sucedió para que yo más encima le eche más pelo a la sopa. Ellos sabrán y responsabilizarán o corregirán lo que tengan que responsabilizar, yo no me meto en esto.

Pero no es sólo un proceso interno porque partieron vetando a la candidata presidencial DC, senadora Ximena Rincón y trataron de subir a otra (Yasna Provoste)

Estoy diciendo que en definitiva la actitud digna, seria, responsable de nuestras senadoras, nuestra directiva y de nuestra junta es lo que quedó claramente establecido. La Democracia Cristiana es un partido serio, responsable, que le gusta hacer bien las cosas. Podemos tener nuestros errores, podemos tener fracasos, como tuvimos el fin de semana, pero nosotros nos tomamos la política en serio. Las otras fuerzas políticas de UC tenían como objetivo claro inscribirse en unas primarias y bueno, tomaron una opción de ir a inscribirse en unas primarias con un conglomerado político que no forman parte de UC, y eso generó un problema mucho más grave todavía. Fue una decisión unilateral que, además, nos fue comunicada por los medios de comunicación y eso generó todavía una situación de mayor complejidad.

¿Cree que fue un error intentar quebrar el histórico eje PS-DC?

Esos son debates que se tienen al interior de los partidos, es legítimo, y será un tema que tendrán que resolver ellos internamente, yo no me voy a meter ahí. A mí no me gusta que se metan en mi casa, por eso cuando el presidente del PS y del PPD le comunican a la directiva del partido que hay un veto a una determinada candidatura DC para nosotros fue inaceptable y el error que cometieron, bueno, ahora lo están pagando.

¿Cuánta responsabilidad en este episodio tuvieron los senadores Álvaro Elizalde, presidente del PS, y Guido Girardi quien siempre habló de hacer una primaria sin la DC?

Creo que ellos mismos se habrán dado cuenta de cuál es su espacio natural. Cuando uno va a una casa donde no lo invitan, no lo quieren o lo desprecian, lo más probable es que le den un portazo.

¿Tras esto, ustedes están dispuestos a seguir pactando y conversando con el PS? ¿No queda un poco fracturada esa relación?

Nuestros principios y valores están basados en el humanismo cristiano, creemos en las personas, en el desarrollo del bien común y en pertenecer a una comunidad. En ese sentido somos abiertos, somos fraternos, entendemos que todos pueden cometer errores, pero lo que importa aquí es el bien del país. Y para lograrlo se requiere construir una alternativa de gobierno de centroizquierda responsable.

Entonces, ¿están dispuestos a perdonar esta fuga momentánea?

No se trata de perdonar o no perdonar, se trata de entender que todos podemos recapacitar. Todos podemos cambiar nuestras conductas y enmendar nuestros errores. La tarea que tenemos por delante no la puede hacer una persona sola, tampoco un partido solo, tenemos que hacerlo entre muchos y no me cabe duda que después de una experiencia de relación política con el PS, el PPD, el PR, nos tendremos que encontrar y ser responsables para darle esa alternativa al pueblo de Chile. Así es que esto no es un tema de que si uno comete un error, yo me enojo y lo condeno, o porque nosotros cometemos un error otros se enojan y nos condenan. Tenemos que trabajar en función de las personas.

¿Qué tipo de solución se abre porque ya no participarán de las primarias legales?

Nosotros tenemos una larga experiencia en primarias convencionales cuando nadie hacía primarias. Si generamos las condiciones, no queda duda que vamos a definir propuestas muy concretas de gobierno en las que estemos todos de acuerdo, y luego determinaremos un liderazgo con la participación mayoritaria de la gente.

En ese contexto, ¿qué rol le cabe a la presidenta del Senado, Yasna Provoste? ¿ella debería ser la abanderada?

Como ella misma lo dijo, ella va a estar disponible para lo que el partido decida y entendemos que las otras fuerzas, los otros liderazgos que existan, estarán también disponibles para contribuir en esa propuesta y alternativa democrática de centroizquierda.

¿Qué gesto espera usted en estos momentos de parte del PS y el PPD?

Lo que espero es que tomen decisiones que nos permitan construir esa propuesta unitaria y que actuemos de buena fe todos, como lo hemos hecho hasta ahora. Un resbalón y un error no pueden condicionar una relación de tantos años.

¿En algún momento de ayer pensó que esta relación de tantos años llegaba a su fin?

Cuando ellos deciden ir a participar en otro conglomerado con el cual hay diferencias, y diferencias profundas, es evidente que uno tiene que pensar que una relación de ese tipo se termina, pero del arrepentido es el reino de los cielos, dicen.

¿Fue un error la forma en que la DC entró también en esta carrera pre primarias, separando a Fuad Chahin de la presidencia, alejando a la senadora Rincón de su candidatura presidencial, y presionando a la senadora Provoste?

La urgencia la colocaba la obligación de cumplir con el plazo de inscripción de primarias legales, todo como producto de los resultados electorales del fin de semana. A partir de ahí se genera esta situación de actuar contra el tiempo presionados por nominar candidaturas que uno no sabe para qué. Lo que definió el partido fue lo más sensato, porque podemos hacer todo el proceso de diálogo interno, de trabajar en las comunidades y después nos podemos encontrar con otras fuerzas con las cuales tenemos mucho en común.