Karen Araya (PC): “La única ganadora de este domingo es la derecha, sea cual sea el resultado”

Luego de que el Consejo Constitucional le entregara la propuesta de nueva Carta Magna al Presidente Gabriel Boric, Karen Araya (PC), exrepresentante del órgano redactor, volvió a sus labores como docente en el colegio Las Lilas de La Florida. Con eso, también regresó a su rol como dirigenta social y se dedicó a hacer campaña por el “En contra”.

A pocas horas del plebiscito que definirá si Chile se queda con el texto vigente o cambiará a una nueva Constitución, Araya dice que aunque cree que el “En contra” se va a imponer en las urnas, ella no se siente ganadora. Asimismo, señala que un camino que se podría seguir es el de hacer reformas constitucionales en temas puntuales. “Lo que tenemos que hacer es tratar de poder tensionar al Parlamento, para que finalmente vaya a poder dar solución a las necesidades de los chilenos y chilenas”, dice.

¿Cuáles son sus expectativas para el domingo?

El pueblo de Chile va a tener la conciencia de que este proceso constitucional estuvo conducido por quienes no querían cambiar la Constitución y por quienes no querían avances en materia de derechos para el pueblo de Chile. Por lo tanto, creo que va a ganar la opción “En Contra”, más allá de que por supuesto que hoy día es política ficción que nosotros vaticinemos un resultado, porque finalmente lo que va a pasar, es que tenemos que esperar el resultado del 17 de diciembre para ver qué sigue para adelante.

¿Podría ser un triunfo con sabor a derrota?

A propósito de que a mí no me gusta la Constitución actual, sabemos que también no hay ánimo, ni nuestro (de los partidos políticos), ni tampoco de la ciudadanía, de poder levantar un tercer proceso, nosotros creemos que es imposible levantar un tercer proceso. Lo único que estamos defendiendo hoy es no retroceder en los derechos que hemos luchado por años para poder conseguirlos, y con esta propuesta constitucional podrían ser arrebatados. No estoy pensando en que vamos a celebrar. Para nosotros esto no implica lograr un triunfo, sino que es defender la democracia de nuestro país.

Ustedes dijeron que se cierra el proceso. ¿Hasta cuándo?

El 17 de diciembre se cierra el proceso constitucional. Eso es lo que nosotros hemos conversado al interior del Partido Comunista, no hay ánimo de la ciudadanía. La gente está cansada de los procesos constitucionales.

¿Existe la posibilidad de que puedan dejarlo en manos del Congreso y tramitar ahí reformas constitucionales?

Todo esto sigue siendo política ficción. Pero lo que tenemos que hacer es tratar de poder tensionar al Parlamento, para que finalmente vaya a poder dar solución a las necesidades de los chilenos y chilenas, y si eso implica hacer reformas constitucionales en el Parlamento, creo que sería un camino que debiésemos seguir.

Si gana el A favor, ¿en qué pie quedaría el gobierno? Sería la tercera derrota.

No es una derrota para el gobierno. El gobierno lo que ha hecho ha sido cumplir el rol informativo, no ha tomado posición. Cuestión que la derecha intentó que hicieran, que hicieran sus ministros, que hiciera el Presidente de la República. Pero el gobierno no ha tomado ninguna posición. Por lo tanto, esta no es una derrota para el gobierno, sería una derrota para los chilenos y chilenas.

Pero es evidente que el gobierno no está a favor.

No he tenido la posibilidad de conversar con el Presidente Boric ni tampoco con la vocera de gobierno. Entonces, no podría hoy día decir cómo van a votar ellos.

¿Qué balance hace de la campaña?

La franja del “En contra” refleja las alertas que nosotros los consejeros hicimos durante el proceso constitucional que finalmente dio como resultado este texto que nosotros hemos definido como un texto de los retrocesos de los derechos de los chilenos y chilenas.

La derecha ha apuntado su campaña al gobierno y al Presidente Boric. ¿Es un plebiscito al gobierno?

Lo que vamos a plebiscitar es la propuesta de texto constitucional. No es un plebiscito al gobierno. Es preocupante que la derecha utilice esta estrategia para finalmente sacar réditos a su favor.

La franja del oficialismo recogió el guante del que se jodan. ¿Eso no es contribuir a la polarización?

No, lo que ocurre es que nosotros vimos la franja del proceso anterior, donde la derecha hablaba de que escribamos una con amor, donde podemos llegar a consensos y vimos que durante el proceso constitucional no hubo ninguna intención por parte de la derecha de lograr acuerdos (...). Puedo confidenciar ahora que el exconsejero Luis Silva dijo: “Nosotros podemos escribir lo que queramos ¿qué es lo que quieren ustedes? (...). Nosotros podemos escribir la Constitución que queramos porque tenemos la mayoría”. Eso fue lo que señaló.

¿Cree que ganarán el domingo?

No me siento ganadora, pero el “En contra” finalmente va a ser lo que se va a imponer. No me siento ganadora porque aquí lo importante es que nosotros estamos protegiendo la democracia de nuestro país, los derechos que hemos conseguido, pero la única que es ganadora en el proceso eleccionario de este domingo es la derecha, sea cual sea el resultado.