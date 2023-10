Los pasos que ya ha dado el oficialismo por el “En contra”

Como casi todas las semanas, la mañana de ayer los timoneles de los partidos de gobierno se reunieron en la sede del Partido Socialista (PS). El encuentro tuvo una particularidad: se sumaron algunos de los consejeros constitucionales del oficialismo, como Aldo Valle (IND-PS), María Pardo (Convergencia Social), Alejandro Kohler (PS) y Paloma Zúñiga (RD) -vía Zoom-. No podía ser de otra forma: actualmente la mayor preocupación de la alianza es “la pasada de máquina” -como ellos mismos dicen- de la derecha en el Consejo Constitucional.

Sin ir más lejos, la propia vicepresidenta de la República, Carolina Tohá, señaló este viernes que “tuvimos un primer intento con la Convención que no fue aprobado por la ciudadanía porque no se logró (...) generar un texto que tuviera esa amplitud (...). Nos debiera hacer aprender de esas lecciones y buscar un texto que convoque a la mayoría de los chilenos y recoja los grandes acuerdos de la sociedad”. Y aprovechó de hacer un llamado a “no desaprovechar la oportunidad”.

En la reunión, los partidos sinceraron su preocupación por la falta de acuerdos transversales al interior de la Comisión Experta, la instancia en que el oficialismo depositaba buena parte de sus esperanzas para encauzar el proceso constituyente. “Este proyecto no es una Constitución Política de la República, es una Constitución Política de republicanos. Eso es algo que nos duele”, reclamó ayer la presidenta del PS, la senadora Paulina Vodanovic.

15/05/2023 PAULINA VODANOVIC FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Sin embargo, pese a que la decepción crece, desde las distintas colectividades se resisten a anunciar públicamente su voto por el “En contra”. “El 6 de noviembre es la fecha donde tendremos certeza de lo que ha ocurrido”, enfatizó Vodanovic. “Lo que yo no voy a hacer es adelantar algo que he comprometido que no voy a adelantar, salvo que cambiaran muchas cosas en la vida”, aseveró el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona.

En privado, algunos transparentan que están pavimentando el camino por el “En contra”, pero que aún no quieren pronunciarse para no ceder el punto a la derecha, sector que ha argumentado que el oficialismo es incapaz de llegar a acuerdos, en el entendido de que ya tendrían una decisión tomada.

El factor ciudadano

Una de las resoluciones de la reunión de ayer fue que se realizarán “cuentas ciudadanas” para resolver el voto de la alianza. Según contaron quienes asistieron, la propuesta -que implica la exposición en terreno del trabajo realizado- nació de los consejeros presentes. A su salida, Pardo adelantó que la posición del oficialismo solo estará clara una vez que se realice ese tipo de instancias, las que, de acuerdo a otras fuentes, tendrían lugar a fines de este mes. Según especificó Pardo, las cuentas servirán para “conversar con la ciudadanía, con las organizaciones sociales. Vamos a escuchar las opiniones. Solo después de aquello vamos a fijar una postura, cuando tengamos el texto”.

El delegado socialista Alejandro Köhler y la delegada de CS María Pardo.

En esa línea, el presidente de Convergencia Social, el diputado Diego Ibáñez, agregó que “luego (de la cuenta) vamos a tener nuestras instancias internas y a tomar una decisión definitiva respecto del plebiscito del 17 de diciembre. Va a ser una instancia ciudadana donde (los consejeros y expertos) van a dar cuenta del trabajo que realizaron, de los esfuerzos que hicieron por el diálogo, por consagrar el Estado social y democrático de derecho”.

15/05/2023 LAUTARO CARMONA JUNTO A DIEGO IBAÑEZ FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Modo campaña

Pese a que dentro del oficialismo se mantienen firmes en que esperarán hasta el final, lo cierto es que, según transparentan algunos timoneles, los equipos comunicacionales de algunas de las tiendas ya están dando los primeros pasos de lo que será la campaña por el “En contra”, para evitar estar en blanco cuando hagan pública su posición frente al referéndum.

Y, pese a que no es nada formal aún, la idea que toma fuerza es que la campaña sea un actuar unitario de toda la alianza, desde el PC hasta el PPD.

En la cita también se abordó la posibilidad de conformar una comisión técnica dentro de la alianza. Los timoneles -que enfatizaron que es una idea que aún está en desarrollo- dieron a entender que esta instancia tendría un carácter administrativo y electoral de cara al plebiscito. Así, algunos sugieren que podría tener tareas como la cotización de agencias, la coordinación de la franja televisiva y otras materias, aunque nada está definido aún. Tampoco es claro quiénes la integrarían, pero existe la posibilidad de que los presidentes de partido sean parte de ella.

Aunque en el proceso constituyente anterior el oficialismo comenzó a promover el “Apruebo” mientras la Convención aún funcionaba -al igual que la derecha por el “Rechazo”, hoy, con un Consejo en que la derecha es mayoría, eso es mal visto por la alianza de gobierno. “Si (la derecha) está haciendo campaña antes de que termine el proceso, eso solo revela el sesgo ideológico de quienes quieren imponer sus ideas. Nosotros y nosotras hemos querido ser lo más responsables posible”, afirmó Ibáñez.