Pedro Browne: “Si se aprueba o no el cuarto retiro no afecta el liderazgo de Sichel”

Esta semana, el abanderado de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, fue cuestionado por su propia coalición respecto del “tono” que ha adoptado, entre otras materias, en contra de los parlamentarios que voten a favor del cuarto retiro de pensiones.

“La coalición se tendrá que acostumbrar”, dice el coordinador de la campaña, Pedro Browne, quien defiende al candidato y dice que eso da cuenta de su estilo de liderazgo.

A Sebastián Sichel se le critica, entre otras cosas, su ofensiva contra el cuarto retiro y los dichos en contra de Gabriel Boric. ¿Qué evaluación hace?

Me llama la atención que cuando hay un candidato que tiene convicción y que fija posición, desde ciertos sectores se acuse cierto tono agresivo. Lo que hay es una posición clara respecto de diferentes temas y no deberíamos tener temor a hablar con la verdad. A diferencia de lo que vemos con otros candidatos, como Gabriel Boric, que cambia permanentemente de posición de acuerdo a lo que su sector le va dictando.

La crítica que le hizo Sichel a Boric por su nivel educacional, la propia Sylvia Eyzaguirre, que participa en el comando, lo calificó como un error. ¿Comparte eso?

A ver, los desafíos que vienen por delante requieren de experiencia y creo que la ciudadanía necesita saber la trayectoria de cada uno de los candidatos. En el caso puntual del título universitario, nosotros nunca hemos planteado, y Sebastián nunca lo ha hecho, que sea necesario para surgir en la vida o tener un cargo el tener un título. El tema está en que quienes hemos sido privilegiados porque venimos de una familia acomodada, que nos pudieron dar el mejor colegio, debemos dar el ejemplo.

¿No es error, entonces?

Sichel dijo las cosas por su nombre.

El presidente de RN señaló que el candidato se “dedique a los temas de campaña, nosotros al liderazgo de nuestros partidos”, ¿qué le pareció que lo emplazara así?

Es precisamente lo que les hemos estado planteando a los partidos hace mucho tiempo. Nosotros estamos abocados efectivamente a la campaña, como bien lo dijo Francisco Chahuán, ellos son los que tienen que generar esos lineamientos.

¿Están al debe los partidos?

Mayoritariamente creo que hoy día hay un orden, pero tenemos que entender que los partidos están al servicio de la gente, y en eso los partidos muchas veces caen en la tentación de estar más preocupados de las lógicas internas, de mantener ciertos cargos o ciertas cuotas de poder.

Pero ese partido insiste en que el “tono” de Sichel no es el adecuado. ¿Se puede corregir o los partidos se tienen que acostumbrar?

La coalición se tendrá que acostumbrar y el país se va a tener que acostumbrar a un liderazgo que habla de frente, que habla con la verdad. Sin importar si eso tiene un costo.

¿No hay ninguna autocrítica como comando?

Acá se están defendiendo ciertas posiciones y convicciones. Tenemos una candidatura presidencial independiente, que por lo mismo no milita, porque quiere mantener su independencia para liderar un proyecto de mayorías, no un proyecto solo de los políticos.

¿Y no cree que esto de querer instalar que es un candidato independiente, cuando en verdad es de una coalición y tiene un pasado político, le puede terminar pasando la cuenta a Sichel en su relación con el bloque?

Para nada. Quien quisiera creer que los partidos políticos pueden monopolizar la actividad pública está muy equivocado. Los partidos son sumamente importantes, pero tienen que entender que este nuevo ciclo requiere de liderazgos distintos, que evidentemente para poder generar proyectos mayoritarios se necesita convocar mucho más allá de los partidos políticos.

En el sector creen que se mermará el liderazgo para Sichel si es que no logra alinear a los parlamentarios contra el proyecto de cuarto retiro. ¿Qué cree usted?

El liderazgo está en tener una posición y sostenerla con argumentos. Lo que aquí está ocurriendo es que el 100% de los partidos de la coalición y más del 90% de los parlamentarios están adhiriendo a esa posición. Si se aprueba o no el cuarto retiro no afecta el liderazgo de la candidatura presidencial de Sichel, serán los partidos políticos los que tendrán que responder por qué sus parlamentarios están en una u otra posición.

Pero es una mala señal que siendo candidato no ordene, ¿qué le queda para después, si es que sale elegido Presidente?

El candidato fijó su posición, la mayoría de la coalición está en esa posición.

¿Cree que el cuarto retiro genere un costo para la campaña? En la Cadem bajó seis puntos respecto de la medición anterior.

Sichel se opuso al primero, al segundo, al tercero y al cuarto. Si les hiciéramos caso a las encuestas, las cuales hay que tomarlas solamente como la foto de un momento, hoy día no estarían ni Gabriel Boric ni Sebastián Sichel en la papeleta de primera vuelta. Se determinaba un resultado completamente distinto, principalmente en encuestas como las que han salido los últimos días. Nosotros vamos a seguir trabajando con la convicción de que esto no se gana con encuestas.

Respecto de José Antonio Kast. Él también ha ido subiendo en sondeos, ¿cree que implica un riesgo para Sichel?

No sé en cuál encuesta ha estado subiendo, está en el mismo valor que la semana anterior.

En Cadem, por ejemplo...

José Antonio Kast tiene un techo, él hoy día está en su techo. Hoy día nosotros no estamos preocupados del resto de las candidaturas, más bien estamos preocupados de construir un proyecto de mayorías y para eso tenemos que ser capaces de convocar más personas hacia el centro. Hoy día no hay dudas de que son dos candidaturas las que van a pasar a segunda vuelta: Boric y Sichel.

¿Por qué cree que Kast ya tiene un techo?

Porque representa una posición más extrema, una forma antigua de hacer política. Al pasado, en definitiva. Políticos tradicionales que han estado años y años en política, con proyectos que ya no fueron mayoritarios. Está mal pensar que elección tras elección, se puede ganar con el mismo discurso, con los mismos planteamientos. Lo que hoy día la ciudadanía pide es renovación, es cambio, y el proyecto político de Kast representa la antítesis de las reformas. Más bien mantiene un statu quo, no es lo que la ciudadanía nos está pidiendo.

Y en ese sentido, en el escenario de que Kast saque la misma votación que 2017 o más, según marcan algunas encuestas, ¿espera que apoye a Sichel si pasa a la segunda vuelta?

Espero que todos aquellos candidatos que no pasen a segunda vuelta evalúen quién es el candidato que mejor puede gobernar al país en los próximos cuatro años. Cuál es el proyecto político que tiene más sentido para este nuevo ciclo político. No me cabe duda que es Sebastián Sichel.

¿Ustedes no le pedirán apoyo a Kast?

No hacemos política ficción.