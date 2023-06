De la idea a la expansión: así fue el camino de dos negocios exitosos e innovadores

El camino de emprender tiene diferentes fases y están marcadas por los distintos desafíos y necesidades que enfrenta el emprendedor en la medida en que va creciendo. En la etapa inicial el gran desafío es validar la idea de negocio e incluso testear los primeros prototipos. Todo, a través de “bootstrapping” o, mejor dicho, con muy pocos recursos –esencialmente propios– para financiarse.

Es lo que hicieron Rodrigo Haydar, Maximiliano Acosta, Mariano Delpech, Gabriel Lara y José Castro, los fundadores de GoodMeal. Esta aplicación gratuita conecta a cerca de 2.500 negocios que venden sus excedentes de comida diaria con alrededor de 800 mil usuarios mensuales que la compran a un precio reducido para evitar que sea desperdiciada, con el daño al medioambiente que esto implica.

Antes de que la app tuviera el alcance actual, el equipo partió contactando a un par de tiendas de comida personalmente y ofreciendo los excedentes en grupos de Whatsapp para validar si había interés.

Pruebas similares hizo Sebastián Wilson, fundador de Ok to Shop, una aplicación que es gratis para los usuarios y con la que se puede escanear un producto alimenticio para ver su información nutricional y si es apto para su consumo, facilitando la experiencia de compra a personas que, por temas de salud o incluso de religión, tienen restricciones en su dieta.

Tras identificar que esta fuera una necesidad movilizadora, hizo encuestas para confirmar que una aplicación era la respuesta. Cuando estuvo lista en septiembre de 2019, Sebastián Wilson salió a ofrecer la información de sus productos a los supermercados. Pero se encontró con el estallido social y luego con la pandemia, lo que le dificultó llegar al primer cliente, ese hito que marca a los emprendedores que ya están en el siguiente nivel.

En Ok to Shop, esto ocurrió recién en diciembre de 2020, cuando firmó contrato con Jumbo. “Nos empezó a entrar plata y además los otros supermercados dijeron: ‘Yo también quiero tenerlo’. Entonces se produjo un efecto de castillo de naipes y al poco tiempo teníamos a todos los grandes supermercados”, cuenta Wilson.

Etapa temprana

En la etapa inicial o etapa temprana el negocio ya está funcionando, formalizado, y el emprendedor, como Ok to Shop, está buscando a sus primeros clientes, generando sus primeras ventas o ya tiene un plan de ventas claro. En este nivel requieren apoyo para poner en marcha su negocio y lograr que se sostenga en el tiempo, por ello suelen participar en fondos de apoyo público o privado.

El equipo de GoodMeal se encuentra en etapa de expansión.

En la historia de GoodMeal esta etapa comienza con la consolidación de un equipo de fundadores y colaboradores muy potente, con el que consiguieron una validación muy importante: fueron seleccionados por Start-Up Chile, la aceleradora de Corfo. “Eso nos dio un montón de exposición, de vitrina, nos puso en contacto con emprendedores calificados, seniors y una red de apoyo muy grande”, cuenta Mariano Delpech.

“Estas cosas fueron confluyendo y las marcas más grandes empezaron a probar con nosotros y a confiar. Ahí entró Juan Valdés, Dunkin’ Donuts, Starbucks. Después, Walmart, Cencosud y Unimarc, los actores grandes del mercado y eso aceleró mucho esta bolita de nieve. Al principio costó un montón echarla a andar, pero después de eso los partners llegaban solos”, explica Delpech.

“En una etapa temprana, el emprendedor busca los primeros apoyos financieros para poner en marcha su negocio, postula a fondos públicos o privados y buscan tener acceso al sistema financiero, que es la base de nuestra oferta, brindarles un plan de cuenta corriente para que puedan separar sus finanzas personales de las de la empresa”, explica Sebastián Castro, gerente Clientes Pyme y Emprendimiento de Bci.

Ese acceso a la banca es central en el programa Nace, propuesta de Bci dirigida a quienes recién inician una empresa, para apoyarlos con asesorías y recursos financieros. “Todos parten con un Plan de Cuenta Corriente, gratis por un año, que incluye tarjeta de crédito y línea de sobregiro, con acceso por la web o la app 24/7. Luego, en la medida en que van creciendo, los apoyamos con soluciones financieras acorde al ciclo de vida del emprendedor”, detalla Castro.

En un comienzo Ok to Shop contaba con el apoyo de la aceleradora Magical Startups y fueron ellos quienes pusieron en contacto a Sebastián Wilson con Bci Nace. “He tenido una excelente experiencia con ellos como cuenta corriente empresa”, cuenta el fundador de Ok to Shop. “El ejecutivo ha sido súper jugado. Pareciera que fuera un miembro más de mi equipo con contactos en el banco. Han sido muy proactivos con nosotros como empresa”, agrega.

Mariano Delpech, cofundador de GoodMeal

Sebastián Castro de Bci explica que “en esta etapa, además el emprendedor enfrenta algunas decisiones que son críticas para su negocio, por eso es relevante estar conectado con el ecosistema, buscar redes, espacios de charlas, networking y mentorías. Los mentores les pueden brindar esa orientación, compartir su experiencia y conectarlos con más redes”.

Así, como parte del programa Bci Nace, GoodMeal tomó contacto con Endeavor. “Endeavor ha sido clave, al igual que la gente de Start-Up Chile para ponernos en contacto y facilitarnos el acceso al ecosistema de emprendedores, a gente que ya tiene conocimiento y gracias a eso hemos podido evaluar, tomar mejores decisiones para nuestro crecimiento”, cuenta Mariano Delpech.

“En 2019 inauguramos el centro Bci Nace, un espacio gratuito que fomenta el trabajo colaborativo. El mismo año iniciamos el plan de expansión a regiones, y actualmente tenemos presencia Nace en nueve puntos del país. Llevamos 16 años apoyando a los emprendedores y en todo este periodo hemos apoyado a más de 16 mil emprendedores en etapa temprana, otorgando un total de 600 millones de dólares y generando más de 90 mil nuevos empleos”, comenta Sebastián Castro, gerente Clientes Pyme y Emprendimiento de Bci.

Sebastián Wilson, fundador de Ok To Shop.

Etapa de expansión

En la etapa de aceleración o expansión, los emprendimientos ya cuentan con clientes fidelizados, con un producto o servicio validado y con un crecimiento acelerado en las ventas. Los desafíos, entonces, son otros, como llegar a nuevos mercados, conseguir nuevos inversionistas, adoptar nuevas tecnologías, diversificar los productos u optimizar procesos

“Estamos en etapa de expansión. El año pasado cerramos una ronda de levantamiento de capital, lo que nos permitió crecer en equipo, mejorar la tecnología y también crecer en cobertura. Hoy día tenemos cobertura en casi todo Chile. Estamos trabajando hace varios meses con los grandes productores, con las grandes marcas que mueven la industria de alimentos para sacarles a ellos también sus excedentes. Y estamos con miras para ya en muy corto plazo abrir un nuevo mercado en Latinoamérica”, cuenta Mariano Delpech de GoodMeal

Sebastián Castro, Gerente Clientes Pyme y Emprendimiento de Bci.

Para acompañar a los emprendedores en esta etapa del camino, Bci creó el año pasado el programa Nace Scaleup. Está orientado a empresas con modelos de negocios innovadores, escalables, preferentemente de base digital y con capacidad de crecimiento en ventas sobre un 20% por año.

“La propuesta de valor tiene cinco grandes pilares. En primer lugar, el apoyo y asesoría de un ejecutivo experto y muy conectado con el ecosistema y la evaluación y configuración de financiamientos para empresas en proceso de escalamiento o de levantamiento de capital. También, a través de nuestra corredora de bolsa ofreceremos a nuestros clientes iniciar su proceso de levantamiento capital por medio del programa ScaleX”, explica Sebastian Castro, gerente Clientes Pyme y Emprendimiento de Bci.

A esto se suma que además apoyan el proceso de internacionalización para emprendedores que tienen un plan de expansión concreto conectándolos con Bci Miami, con la evaluación de una cuenta corriente y conexión con Cowork Latam Miami.

Y también cuentan con una nutrida propuesta no financiera que contempla: “Un programa de aceleración, que este año lo lanzaremos en el segundo semestre, acceso a la plataforma para conectar con oportunidades de negocio, invitaciones a eventos con inversionistas y acceso gratuito al Centro Nace como un lugar para realizar todas las actividades con conexión con el ecosistema, rondas de inversión, pitch day, reuniones con corporativos, inversionistas, etc.”.

Ok to Shop también tuvo el apoyo de Bci con el programa Scaleup. Sebastián Wilson cuenta que, gracias a la alianza del banco con Endeavor, recibió mentorías de Fundación Chile que fueron muy útiles para impulsar el desarrollo del negocio.

“Me fueron abriendo la cabeza a otra manera de ganar más plata y no necesariamente vender más, porque vender significa hacer una encuesta, una gestión de prospecciones. Aquí me mostraron qué podía hacer con la información que ya manejaba de los producto alimenticios para sacarle mucho más rentabilidad, entonces esto fue súper importante para nosotros”, cuenta. Hoy Ok to Shop cuenta con presencia en Argentina, Colombia y Perú y su objetivo de este año es conquistar al menos un cliente en México.