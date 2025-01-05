Disfruta de lo mejor del Teatro UC con un 50% de descuento

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    "La mala clase" - Teatro UC (créditos: María José Salas)

    Ubicado en pleno corazón de Ñuñoa, el Teatro UC (Jorge Washington 26, frente a la Plaza Ñuñoa y cercano al metro Chile España) vuelve a sorprender con una cartelera potente y diversa para esta temporada. Grandes nombres del teatro chileno, clásicos revisitados y montajes contemporáneos dan vida a una programación imperdible.

    Para acceder al 50% de descuento en entradas, los suscriptores deben ingresar su RUT de suscriptor vigente al momento de la compra online.

    · Teatro UC – Sala Ana González ·

    “ÜTRUF TRIPAY”

    Fechas: Entre el 4 y el 27 de junio de 2026 | Horarios: jueves a sábado a las 19:30 h. | Duración: 70 minutos | Edad recomendada: +14 años | Elenco: Juan Carlos Maldonado, Daniela Castillo, Amaro Espinoza González, Nicole Gutiérrez Perret, Benjamín Espinoza González, Elsa Quinchaleo, Lola Cirès | Entrada general: Compra tu entrada aquí

    Victor Vivas

    Entre 1973 y 1990, miles de niños y niñas de origen mapuche, aymara y diaguita fueron secuestrados para ser dados en adopción de manera irregular a países europeos como Francia, Suiza, Holanda e Italia, entre otros.

    Este crimen respondió a un entramado y política de despojo sostenida por la junta militar instaurada tras el Golpe de Estado en Chile, donde participaron hospitales públicos, funcionarios civiles, organismos internacionales, redes de adopción, y la Iglesia, provocando el desarraigo cultural de miles de infancias que vieron vulnerado su derecho inherente a la identidad.

    Hoy, a más de treinta años del retorno a la democracia, las múltiples formas de violencia colonial ejercidas contra las primeras naciones siguen dejando heridas abiertas. Grietas profundas que atraviesan la memoria colectiva y personal de miles de personas que, en su búsqueda de verdad, emprenden retorno a sus territorios de origen. Allí, entre lenguas negadas y nombres olvidados, intentan reconstruir sus historias, recuperar el sentido de pertenencia y volver a existir.

    “LA MALA CLASE”

    Fechas: Entre el 11 de julio y el 8 de agosto de 2026. | Horarios: jueves a sábado a las 19:30 h. | Duración: 60 minutos | Edad recomendada: +14 años | Elenco: Catalina Saavedra, Javiera Cayupan, Aníbal Gutiérrez, David Crovari, Felipe Corrales | Entrada general: Compra tu entrada aquí

    "La mala clase" - Teatro UC (créditos: María José Salas)
    "La mala clase" - Teatro UC (créditos: María José Salas)

    La mala clase del autor Luis Barrales, instala la ficción en un grupo de cuatro escolares y su profesora, momentos antes de la licenciatura de su Liceo. No todos pueden graduarse y los jóvenes confrontan a la docente para obtener una salida rápida al problema.Las relaciones de los escolares con el sistema, representado en la profesora, y entre ellos mismos, explotan bajo la presión de este hito de paso al que no todos pueden acceder.

    Barrales, un autor contemporáneo relevante de la escena chilena, ha planteado a través de su corpus una mirada aguda respecto de la marginalidad dentro de los sistemas sociales, lo ha hecho a través de un lenguaje asertivo, que combina la domesticidad con la belleza poética.

    · Teatro UC – Sala Eugenio Dittborn ·

    “LA ARAUCANA”

    Fechas: Entre el 2 y el 18 de julio de 2026 (excepto el 11 de julio) | Horarios: jueves a sábado a las 20:00 h. | Duración: 75 minutos | Edad recomendada: +13 años | Elenco: Daniela Ropert, Alfredo Becerra, Francisco Sánchez, Eduardo Irrazabal y Diego Chamorro | Entrada general: Compra tu entrada aquí

    "La Araucana" - Teatro UC (créditos: Ricardo San Martín) Teatro Biobío Ricardo San Martín
    "La Araucana" - Teatro UC (créditos: Ricardo San Martín)

    Espectáculo teatro-musical con cuatro juglares en escena que narran la aventura de Alonso de Ercilla y Zúñiga en Chile, durante la Guerra de Arauco, en 1558, y las circunstancias en que este soldado-poeta del renacimiento español escribió, muchas veces en el frente de batalla, los famosos versos que lo inmortalizaron en su poema épico “La Araucana”. Se acompañan en vivo con viola da gamba, flautas dulces, guitarra, trombón, teclado, canto y percusión.  

    Recorremos la vida de Ercilla desde su infancia como paje del futuro rey de España Felipe II, su gran desilusión amorosa en la corte de Londres, y su paso a Chile dentro del contingente más granado que llegara a nuestro país, a cargo del joven gobernador García Hurtado de Mendoza, de tan solo 21 años, para sofocar la rebelión mapuche que diera muerte a Pedro de Valdivia. Ya en Chile, Ercilla descubre que la sangrienta guerra de Arauco no se condice con los ideales humanistas del renacimiento ni con sus propios sentimientos caballerescos, y comienza a sentir profunda admiración por la valentía, nobleza y vocación libertaria del pueblo mapuche, sus jefes y mujeres. 

    📌 Importante: La Sala Ana González se ubica en el primer piso y sí cuenta con acceso para personas con movilidad reducida y silla de ruedas.

    📌 Importante: La Sala Eugenio Dittborn, se encuentra en el segundo piso y lamentablemente no cuenta con acceso para personas con movilidad reducida y silla de ruedas.

    Valores generales Teatro UC:

    En boletería (martes a sábado entre las 15h y 20h): $14.000 general

    En Ticketplus: $14.500 general

    TEATRO UC

    Dirección

    Jorge Washington 26, Ñuñoa

    Abrir en Google Maps

    Teléfono

    (2) 2205 5652

    Website

    https://teatrouc.uc.cl/contactos/

    Vigencia y legales:

    Beneficio válido hasta 31.12.2026 con credencial vigente.

    Más sobre:LT BeneficiosLT Beneficios Teatros

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