SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
LT Board

De los 2 a los 5 años: por qué es la edad de oro para la estimulación infantil

En este nuevo episodio de Charlas Board, Andrea Mira, académica de la Facultad de Rehabilitación de la Universidad Andrés Bello, analiza por qué esta etapa del desarrollo de niños y niñas es fundamental para lograr su máximo potencial en lenguaje, habilidades motoras y de regulación emocional.

Por 
La Tercera

“Si pensamos en el desarrollo como una pirámide, necesitamos cimientos sólidos”, dice Andrea Mira, académica de la Facultad de Rehabilitación de la Universidad Andrés Bello. Por eso, los llamados “segundos mil días” del desarrollo infantil, entre los 2 y los 5 años, son fundamentales para que niños y niñas adquieran herramientas y habilidades para tener un crecimiento saludable en el futuro.

La pregunta es: ¿tenemos políticas públicas que propicien lograr un máximo potencial? ¿Estamos al día en programas de educación temprana (no sólo de escolarización), en alimentación saludable y en entornos emocionalmente estables para las y los pequeños?

“Hacer inversiones en la primera infancia genera cambios muy relevantes”, dice Andrea Mira en este nuevo capítulo de Charlas Board, que te invitamos a ver en el siguiente video.

Más sobre:LT BoardCharlas BoardEstudios Boardprimera infanciadesarrollo infantil

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

¿Es legal (y ético) tener una relación amorosa con un compañero de trabajo?

Cómo postular a la 15° versión del Premio Impacto Social para Emprendedores

Cuentas falsas, un enemigo silencioso

La deuda que Chile tiene con su salud mental: revive el nuevo capítulo de A BORDO

Las múltiples razones que han llevado al grave aumento de la violencia escolar en Chile

Crisis en la salud pública en EE.UU.: Cuando la política desplaza a la ciencia

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

LO MÁS LEÍDO

1.
Las múltiples razones que han llevado al grave aumento de la violencia escolar en Chile

Las múltiples razones que han llevado al grave aumento de la violencia escolar en Chile

2.
La deuda que Chile tiene con su salud mental: revive el nuevo capítulo de A BORDO

La deuda que Chile tiene con su salud mental: revive el nuevo capítulo de A BORDO

3.
Crisis en la salud pública en EE.UU.: Cuando la política desplaza a la ciencia

Crisis en la salud pública en EE.UU.: Cuando la política desplaza a la ciencia

4.
Así será el esperanzador futuro de la Inteligencia Artificial en la educación según experto de Amazon

Así será el esperanzador futuro de la Inteligencia Artificial en la educación según experto de Amazon

5.
Cuentas falsas, un enemigo silencioso

Cuentas falsas, un enemigo silencioso

6.
¿Se unirá Bolivia al club de gobiernos de derecha en la región? Revive A BORDO

¿Se unirá Bolivia al club de gobiernos de derecha en la región? Revive A BORDO

VIDEOS

Trump es increpado duramente al interior de un restaurant cerca de La Casa Blanca

Trump es increpado duramente al interior de un restaurant cerca de La Casa Blanca

Pánico en Mendoza: alumna de 14 años llevó un arma al colegio y disparó al menos dos veces

Pánico en Mendoza: alumna de 14 años llevó un arma al colegio y disparó al menos dos veces

Así fue el segundo ataque a barco con ayuda humanitaria a Gaza donde participa Greta Thunberg

Así fue el segundo ataque a barco con ayuda humanitaria a Gaza donde participa Greta Thunberg

Completamente carbonizado: dron muestra cómo quedó el hotel Hilton tras violentas protestas en Nepal

Completamente carbonizado: dron muestra cómo quedó el hotel Hilton tras violentas protestas en Nepal

Servicios

Alejandro Sanz vuelve a Chile: revisa la fecha del concierto y cuándo es la venta de entradas

Alejandro Sanz vuelve a Chile: revisa la fecha del concierto y cuándo es la venta de entradas

Comienza la venta de entradas para las nuevas fechas de Chayanne en Chile

Comienza la venta de entradas para las nuevas fechas de Chayanne en Chile

Revisa con el RUT si tienes saldos a favor en las Cajas de Compensación

Revisa con el RUT si tienes saldos a favor en las Cajas de Compensación

Jara se concentra en su casa con su círculo más estrecho y se prepara para un enfrentamiento duro con Kast
Chile

Jara se concentra en su casa con su círculo más estrecho y se prepara para un enfrentamiento duro con Kast

La molestia que arrastra el directorio de TVN con La Moneda: en seis meses no han propuesto al reemplazo de Delpiano

Más de 3.300 detenidos deja masivo operativo a nivel nacional: se allanaron más de 160 domicilios

Larry Ellison de Oracle supera a Elon Musk como la persona más rica del mundo
Negocios

Larry Ellison de Oracle supera a Elon Musk como la persona más rica del mundo

Matriz de Zara frena alza en sus ganancias, pero anticipa buen inicio de temporada

Las claves del Ipom de septiembre del Banco Central: más inflación, más crecimiento y cautela con la tasa de interés

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar
Tendencias

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar

Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

Qué se sabe del hallazgo de un cuerpo en el auto de D4vd, el artista que llega a Chile el próximo año

Nicolás Massú aborda las claves que marcarán la llave contra Luxemburgo en la Copa Davis
El Deportivo

Nicolás Massú aborda las claves que marcarán la llave contra Luxemburgo en la Copa Davis

¿A quiénes apuntaba Marcelo Bielsa? Las 12 caras proyectables de la Roja que asoman para el Mundial 2030

Las quejas de Brasil tras caer contra Bolivia en El Alto: “Fue completamente antideportivo”

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Lo bueno, lo malo y lo mejorable que dejó el primer show de Lionel Richie en el estadio Claro Arena de la UC
Cultura y entretención

Lo bueno, lo malo y lo mejorable que dejó el primer show de Lionel Richie en el estadio Claro Arena de la UC

Con el corazón partío: Alejandro Sanz agenda su regreso a Chile

De “frenético” a “pura basura”: El Último Secreto, el esperado regreso de Dan Brown que agita al mundo literario

Meir Javedanfar, experto en Medio Oriente: “En Irán están convencidos de que va a haber otro enfrentamiento con Israel”
Mundo

Meir Javedanfar, experto en Medio Oriente: “En Irán están convencidos de que va a haber otro enfrentamiento con Israel”

“¿Qué hace Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones? Allá Vamos”: Trump se refiere a incursión de drones rusos en Polonia

Secretario general de la OTAN sostiene que defenderán “cada centímetro de territorio” tras la violación del espacio aéreo polaco

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté
Paula

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad