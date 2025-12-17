SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    LT Board

    El efecto “fantasma” del Tren de Aragua

    "Cuando todo se llama Tren de Aragua, nada se combate en serio. El Estado termina luchando contra un fantasma inflado por el miedo colectivo", advierte el abogado Pablo Urquízar, coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello.

    Pablo UrquízarPor 
    Pablo Urquízar
    Santiago 9 de Julio 2025. Audiencia de formalizacion de 3 sujetos que participaron en el asesinato de comerciante de Barrio Meiggs Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

    En Chile, pocas organizaciones criminales han generado tanta conmoción como el Tren de Aragua. Su presencia real —materializada en secuestros, homicidios, sicariatos, trata de personas y extorsiones— es innegable. Pero junto con esa amenaza concreta y real ha surgido otra, menos visible y tal vez igual de dañina: el efecto “fantasma”, una expansión simbólica del grupo que supera con creces su capacidad operativa real.

    Este fenómeno opera de dos maneras. Primero, mediante un sesgo de atribución que lleva a las personas, medios e incluso autoridades a suponer que todo crimen particularmente violento debe ser del “Tren de Aragua”.

    Frente a un secuestro extorsivo, un robo con intimidación o un cuerpo mutilado y abandonado, el imaginario social llena el vacío con el nombre de la banda. El resultado es una distorsión del mapa criminal: se sobredimensiona la presencia de la organización criminal y se invisibilizan redes locales o bandas emergentes que operan con igual intensidad, pero sin la misma “marca”.

    La segunda dimensión del efecto fantasma es aún más peligrosa. Se trata de la apropiación estratégica del nombre por parte de delincuentes comunes, extorsionadores improvisados o bandas de baja escala —sin ser células o franquicias de la organización—, que se autodenominan “Tren de Aragua” para obtener obediencia inmediata.

    Un rayado en una pared, una llamada anónima o un mensaje de WhatsApp firmado con las iniciales “TA” basta para multiplicar el miedo y profundizar la vulnerabilidad de la víctima.

    La marca funciona como un amplificador criminal: no necesitan armas sofisticadas ni redes internacionales; basta invocar la reputación temida para generar pánico y lucro.

    El riesgo es evidente. Cuando todo se llama Tren de Aragua, nada se combate en serio. Las instituciones corren tras sombras, se sobrerreacciona políticamente y se pierde precisión investigativa. El Estado termina luchando contra un fantasma inflado por el miedo colectivo y por la astucia de delincuentes que saben que la intimidación es, al final, un negocio rentable.

    Enfrentar el efecto fantasma exige distinguir con claridad entre autoría confirmada e hipótesis, fortalecer la inteligencia y comunicar con precisión. El desafío así no es solo desarticular al Tren de Aragua real, sino también disipar su fantasma, ese que se expande cuando el miedo ocupa el lugar de la evidencia.

    Más sobre:LT BoardPolíticas públicas BoardTren de Araguaseguridad públicabranded-ltboard
    Imagen boletín

    Suscríbete a nuestro newsletter semanal, con los temas que marcan la pauta del país

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete
    Imagen boletín

    Suscríbete a nuestro newsletter semanal, con los temas que marcan la pauta del país

    Lo Último

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    Guía para empezar en el gimnasio (y no rendirse en el intento)

    Menos alcohol, menos marihuana: el cambio cultural que reordena a las nuevas generaciones

    ¿Cómo enfrentar la pandemia de obesidad que vive el país?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    A 25 años de su inicio: los desafíos pendientes de la reforma que le cambió la cara a la justicia en Chile

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    LO MÁS LEÍDO

    1.
    Ozempic: El lado más oscuro de la nueva panacea para bajar de peso

    Ozempic: El lado más oscuro de la nueva panacea para bajar de peso

    2.
    Menos alcohol, menos marihuana: el cambio cultural que reordena a las nuevas generaciones

    Menos alcohol, menos marihuana: el cambio cultural que reordena a las nuevas generaciones

    3.
    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    4.
    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    5.
    El efecto “fantasma” del Tren de Aragua

    El efecto “fantasma” del Tren de Aragua

    6.
    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    VIDEOS

    ¡Lo más tierno que verás hoy!: Captan a un pudú bebé de apenas dos días de vida

    ¡Lo más tierno que verás hoy!: Captan a un pudú bebé de apenas dos días de vida

    ¿Cómo impactará la estimación de crecimiento del país para 2026 en el mercado automotriz?

    ¿Cómo impactará la estimación de crecimiento del país para 2026 en el mercado automotriz?

    Kast ratifica que vivirá en La Moneda junto a su esposa: “Somos personas austeras”

    Kast ratifica que vivirá en La Moneda junto a su esposa: “Somos personas austeras”

    El día que la U intentó comprarle el Santa Laura a Unión Española

    El día que la U intentó comprarle el Santa Laura a Unión Española

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Twente vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Twente vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Paris vs. Barcelona por la Champions League Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Paris vs. Barcelona por la Champions League Femenina

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Venezuela por la Copa UC Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Venezuela por la Copa UC Sub 17

    Corte Suprema reabre concurso para el cargo de ministro del máximo tribunal en vacante del expulsado exjuez Sergio Muñoz
    Chile

    Corte Suprema reabre concurso para el cargo de ministro del máximo tribunal en vacante del expulsado exjuez Sergio Muñoz

    Dónde y a qué hora ver a Twente vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

    Continúan las visitas a “La Moneda chica”: arzopispo Chomalí se reúne con Kast y le hace entrega de un presente

    FNE aprueba la compra de la Clínica Sanatorio Alemán de Concepción por parte de RedSalud
    Negocios

    FNE aprueba la compra de la Clínica Sanatorio Alemán de Concepción por parte de RedSalud

    Inmobiliaria de Fernández León presenta nuevo proyecto de un conjunto de edificios en Las Condes por US$79 millones

    CMF mantiene histórica sanción contra Michael Clark, Pedro Pablo Larraín y Rodrigo Bustamante por caso Sartor

    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung
    Tendencias

    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    En vivo: Flamengo de Erick Pulgar enfrenta al PSG por la final de la Copa Intercontinental
    El Deportivo

    En vivo: Flamengo de Erick Pulgar enfrenta al PSG por la final de la Copa Intercontinental

    Abogados externos y mirando de reojo a la FIFA: la ANFP pasa a la ofensiva en la guerra contra Unión Española e Iquique

    “No me olviden, porque volveré”: la sentida despedida de Matías Palavecino para confirmar su salida de Coquimbo Unido

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión
    Finde

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    Movimiento Original celebra 20 años de carrera con show en el Estadio Bicentenario de La Florida
    Cultura y entretención

    Movimiento Original celebra 20 años de carrera con show en el Estadio Bicentenario de La Florida

    De Mariah Carey a Wham! y Ariana Grande: cinco clásicos navideños que vuelven a imponerse en las listas

    La Academia confirma acuerdo con YouTube para la transmisión de los Oscar

    La crisis ambiental existencial que enfrenta el histórico río Tigris en medio de disputa entre Irak y Turquía
    Mundo

    La crisis ambiental existencial que enfrenta el histórico río Tigris en medio de disputa entre Irak y Turquía

    Tras victoria de Kast: Informe pronostica un giro político a la derecha en las elecciones de Perú y Colombia de 2026

    Putin acusa a Europa de arrastrar a Ucrania a la guerra y de incitar el miedo a un conflicto global

    Suplementos: encapsular el bienestar
    Paula

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni