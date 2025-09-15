Especialista advierte las dolorosas consecuencias de pasar mucho tiempo frente a la parrilla
¿Cómo evitar que una tarde de fiesta termine con un lumbago? Carlos de la Fuente, investigador del Instituto del Ejercicio y la Rehabilitación de la UNAB, enumera algunas medidas ergonómicas y utensilios adecuados para prevenir molestias y lesiones.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que entre un 50% y 70% de los trabajadores desarrollará algún tipo de dolor musculoesquelético en su vida laboral. A nivel mundial, cerca de 1,71 billones de personas sufren este tipo de dolencias, siendo el dolor lumbar la principal causa, que afecta a más de 568 millones de individuos.
Carlos de la Fuente, investigador y Phd. en Ciencias Fisiológicas del Instituto del Ejercicio y la Rehabilitación de la Universidad Andrés Bello, explica que el trabajo de cocina, incluyendo a los asadores durante las Fiestas Patrias, es especialmente demandante, ya que implica levantar objetos pesados y mantener posturas incómodas durante períodos prolongados.
Los principales factores de riesgo son permanecer de pie por muchas horas, realizar movimientos repetitivos, caminar en exceso o ejercer fuerzas desmedidas. “Las tres primeras regiones más afectadas en cocineros y asadores son la columna lumbar (61,9%), las rodillas, el cuello y la cintura escapular. Estos problemas se presentan con mayor frecuencia en personas de 40 a 50 años, seguidos de quienes tienen entre 30 y 39 años”, señala el académico en base a estudios internacionales.
Asimismo, los trabajadores que permanecen más de nueve horas diarias frente a la parrilla tienden a desarrollar “trigger points”, es decir, puntos musculares dolorosos generados por espasmos prolongados, que suelen ubicarse en la musculatura de las piernas, especialmente en los gastrocnemios y el sóleo. Mientras que la musculatura lumbar tiende tener dolor por causa de la fatiga muscular sostenida.
Un asado “ergonómico”: claves para prevenir lesiones
Carlos de la Fuente subraya que es posible reducir las molestias aplicando medidas ergonómicas simples:
- Ajustar la altura de la parrilla: lo ideal es que esté a la altura de la cintura, evitando inclinarse o sobre-estirarse.
- Manipular cargas de modo consciente: flexionar las rodillas al descender cargas, mantener los pesos cerca del cuerpo y, de ser posible, repartir la carga entre varias personas. También manipular cargas al frente y al alcance para evitar excesivas y repetitivas rotaciones de columna.
- Evitar alcances repetitivos sobre la altura los hombros: solo levantar pesos livianos a esa altura para prevenir la sobrecarga de hombro (manguito rotador).
- Tomarse pausas regulares: cada 30 a 40 minutos como máximo es recomendable sentarse, caminar y estirar espalda, cuello y extremidades.
En tanto para que el trabajo frente a la parrilla sea del todo optimo, es necesario contar con los utensilios adecuados, por lo que el investigador recomienda “utilizar utensilios de mango largo y ligeros que facilitan mantener distancia del calor y reducen inclinaciones innecesarias. También realizar estiramientos de antebrazos y muñecas, para prevenir sobrecargas y dolores en los codos, así como usar carros para los elementos de la parrilla y la propia parrilla de ser posible, que permitan organizar insumos y disminuir desplazamientos con peso o posturas forzadas”.
Lo Último
Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.