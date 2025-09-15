SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
LT Board

Especialista advierte las dolorosas consecuencias de pasar mucho tiempo frente a la parrilla

¿Cómo evitar que una tarde de fiesta termine con un lumbago? Carlos de la Fuente, investigador del Instituto del Ejercicio y la Rehabilitación de la UNAB, enumera algunas medidas ergonómicas y utensilios adecuados para prevenir molestias y lesiones.

 
JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que entre un 50% y 70% de los trabajadores desarrollará algún tipo de dolor musculoesquelético en su vida laboral. A nivel mundial, cerca de 1,71 billones de personas sufren este tipo de dolencias, siendo el dolor lumbar la principal causa, que afecta a más de 568 millones de individuos.

Carlos de la Fuente, investigador y Phd. en Ciencias Fisiológicas del Instituto del Ejercicio y la Rehabilitación de la Universidad Andrés Bello, explica que el trabajo de cocina, incluyendo a los asadores durante las Fiestas Patrias, es especialmente demandante, ya que implica levantar objetos pesados y mantener posturas incómodas durante períodos prolongados.

Los principales factores de riesgo son permanecer de pie por muchas horas, realizar movimientos repetitivos, caminar en exceso o ejercer fuerzas desmedidas. “Las tres primeras regiones más afectadas en cocineros y asadores son la columna lumbar (61,9%), las rodillas, el cuello y la cintura escapular. Estos problemas se presentan con mayor frecuencia en personas de 40 a 50 años, seguidos de quienes tienen entre 30 y 39 años”, señala el académico en base a estudios internacionales.

Las tres primeras regiones más afectadas en cocineros y asadores son la columna lumbar (61,9%), las rodillas, el cuello y la cintura escapular, detalla el académico Carlos de la Fuente.

Asimismo, los trabajadores que permanecen más de nueve horas diarias frente a la parrilla tienden a desarrollar “trigger points”, es decir, puntos musculares dolorosos generados por espasmos prolongados, que suelen ubicarse en la musculatura de las piernas, especialmente en los gastrocnemios y el sóleo. Mientras que la musculatura lumbar tiende tener dolor por causa de la fatiga muscular sostenida.

Un asado “ergonómico”: claves para prevenir lesiones

Carlos de la Fuente subraya que es posible reducir las molestias aplicando medidas ergonómicas simples:

  • Ajustar la altura de la parrilla: lo ideal es que esté a la altura de la cintura, evitando inclinarse o sobre-estirarse.
  • Manipular cargas de modo consciente: flexionar las rodillas al descender cargas, mantener los pesos cerca del cuerpo y, de ser posible, repartir la carga entre varias personas. También manipular cargas al frente y al alcance para evitar excesivas y repetitivas rotaciones de columna.
  • Evitar alcances repetitivos sobre la altura los hombros: solo levantar pesos livianos a esa altura para prevenir la sobrecarga de hombro (manguito rotador).
  • Tomarse pausas regulares: cada 30 a 40 minutos como máximo es recomendable sentarse, caminar y estirar espalda, cuello y extremidades.

En tanto para que el trabajo frente a la parrilla sea del todo optimo, es necesario contar con los utensilios adecuados, por lo que el investigador recomienda “utilizar utensilios de mango largo y ligeros que facilitan mantener distancia del calor y reducen inclinaciones innecesarias. También realizar estiramientos de antebrazos y muñecas, para prevenir sobrecargas y dolores en los codos, así como usar carros para los elementos de la parrilla y la propia parrilla de ser posible, que permitan organizar insumos y disminuir desplazamientos con peso o posturas forzadas”.

Más sobre:LT BoardSalud BoardAsados

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Las heroínas olvidadas de la independencia

Cómo es el revolucionario proyecto educativo que usa realidad virtual para reconstruir el Imperio Romano

Elecciones presidenciales y parlamentarias: todo lo que hay que saber en la nueva edición de A BORDO

De los 2 a los 5 años: por qué es la edad de oro para la estimulación infantil

¿Es legal (y ético) tener una relación amorosa con un compañero de trabajo?

Cómo postular a la 15° versión del Premio Impacto Social para Emprendedores

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

LO MÁS LEÍDO

1.
¿Es legal (y ético) tener una relación amorosa con un compañero de trabajo?

¿Es legal (y ético) tener una relación amorosa con un compañero de trabajo?

2.
De los 2 a los 5 años: por qué es la edad de oro para la estimulación infantil

De los 2 a los 5 años: por qué es la edad de oro para la estimulación infantil

3.
OPINIÓN: Cuentas falsas, un enemigo silencioso

OPINIÓN: Cuentas falsas, un enemigo silencioso

4.
Cómo postular a la 15° versión del Premio Impacto Social para Emprendedores

Cómo postular a la 15° versión del Premio Impacto Social para Emprendedores

5.
La deuda que Chile tiene con su salud mental: revive el nuevo capítulo de A BORDO

La deuda que Chile tiene con su salud mental: revive el nuevo capítulo de A BORDO

6.
Las heroínas olvidadas de la independencia

Las heroínas olvidadas de la independencia

VIDEOS

Gobierno evita abordar contradicción con Monsalve por su declaración final en La Moneda: “No tenemos nada más que agregar”

Gobierno evita abordar contradicción con Monsalve por su declaración final en La Moneda: “No tenemos nada más que agregar”

Comando de Jara adhiere postura de candidata por inhabilitación de Jadue: “Respetamos los fallos que se toman en ámbito judicial”

Comando de Jara adhiere postura de candidata por inhabilitación de Jadue: “Respetamos los fallos que se toman en ámbito judicial”

Enorme socavón en México “se tragó” un camión en segundos

Enorme socavón en México “se tragó” un camión en segundos

Sujeto en situación migratoria irregular chocó contra una casa en Quilicura: iba en estado de ebriedad

Sujeto en situación migratoria irregular chocó contra una casa en Quilicura: iba en estado de ebriedad

Servicios

Anuncian reforzamiento de recorridos del transporte público cercanos a las fondas en Fiestas Patrias

Anuncian reforzamiento de recorridos del transporte público cercanos a las fondas en Fiestas Patrias

Confirman fechas de la próxima postulación al Subsidio de arriendo: estos son los requisitos

Confirman fechas de la próxima postulación al Subsidio de arriendo: estos son los requisitos

Rating del domingo 14 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 14 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Ante discrepancias en el PC por el caso de Jadue: Kaiser asegura que si Jara gana, “gobierna Carmona”
Chile

Ante discrepancias en el PC por el caso de Jadue: Kaiser asegura que si Jara gana, “gobierna Carmona”

Anuncian reforzamiento de recorridos del transporte público cercanos a las fondas en Fiestas Patrias

Ejecutivo propone a Marcia Scantlebury como reemplazo de Delpiano para directorio de TVN

Banco Mundial nombra a Susana Cordeiro como nueva vicepresidenta para la región
Negocios

Banco Mundial nombra a Susana Cordeiro como nueva vicepresidenta para la región

Ingevec emite bonos por casi US$54 millones para financiar proyectos de viviendas

Qué ciudad del país es más conveniente para arrendar un departamento en estas Fiestas Patrias

“Era un niño bastante tranquilo”: los relatos de los vecinos de Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk
Tendencias

“Era un niño bastante tranquilo”: los relatos de los vecinos de Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk

Quién es Owen Cooper, el actor de Adolescencia y el más joven en ganar un premio Emmy

¿Lluvia en Fiestas Patrias? Cómo estará el tiempo en Santiago durante los festivos

Presidente del Betis rompe el silencio y aborda la continuidad de Manuel Pellegrini en España
El Deportivo

Presidente del Betis rompe el silencio y aborda la continuidad de Manuel Pellegrini en España

“Infiltrados que destruyen a nuestro rival”: director de la U expone a tres jugadores de Colo Colo e indigna al Sifup

Pablo Lemoine anticipa el repechaje entre los Cóndores y Samoa: “Hay que aprovechar que vienen con bastante desgaste”

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago
Finde

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Hollywood versus Netanyahu: el boicot impulsado por el cine contra Israel (y su capítulo chileno)
Cultura y entretención

Hollywood versus Netanyahu: el boicot impulsado por el cine contra Israel (y su capítulo chileno)

Los Cafres relanzan en vinilo doble su álbum debut “Frecuencia Cafre”

Un clásico: UB40 alista su regreso a Chile

Hamas recuerda que Netanyahu es el “responsable del destino que aguarda a los rehenes” en Gaza
Mundo

Hamas recuerda que Netanyahu es el “responsable del destino que aguarda a los rehenes” en Gaza

Gobierno de Starmer critica la “peligrosa” retórica de Elon Musk en apoyo a la ultraderecha británica

Pedro Sánchez pide expulsar a Israel de toda competición deportiva y canciller Saar lo acusa de “antisemita” y “mentiroso”

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté