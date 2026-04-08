SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    LT Board

    Fin a la multipropiedad en el fútbol chileno ¿Se logró el objetivo?

    "En el nuevo marco normativo, ninguna persona podrá ser accionista de más de una sociedad regulada por esta ley, o socio de más de una corporación o fundación con fondo de deporte profesional que integre una misma liga", dice Maximiliano Otto, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello.

    Por 
    Maximiliano Otto
    Futbol, Universidad de Chile vs Deportes La Serena Fecha 8, Liga de Primera 2026. El jugador de Universidad de Chile Eduardo Vargas, izquierda, disputa el balon con el defensa de Deportes La Serena durante el partido de la Liga de primera realizado en el estadio Nacional de Santiago, Chile. 05/04/2026 Dragomir Yankovic/Photosport Football, Universidad de Chile vs Deportes La Serena 8th turn, 2026 First division League. Universidad de Chile player Eduardo Vargas, left, vies for the ball against defense of Deportes La Serena during a first division match at Nacional stadium in Santiago, Chile. 05/04/2026 Dragomir Yankovic/Photosport DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    El pasado 25 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó la Reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas (Ley N°20.019) luego de descansar por casi 10 años en nuestro Congreso.

    Sin perjuicio de que en diversos medios se han identificado los principales avances, es importante poder determinar si efectivamente la modificación pone fin a la multipropiedad en el fútbol nacional. También cabe cuestionarse si la ley cuenta con los mecanismos sancionatorios pecuniarios para impedir que los distintos agentes involucrados tengan incentivos al incumplir la normativa.

    Para responder estas interrogantes planteadas, analizaremos comparativamente la legislación vigente y la recientemente aprobada.

    Hipótesis de multipropiedad

    La gran modificación en materia de multipropiedad se ejecutó con cambios relevantes en el artículo 21 de la Ley N°20.019, que originalmente permitía a las acciones con derecho a voto una participación simultanea máxima del 5% respecto de sociedades que compitiesen en la misma actividad y categoría deportiva. En el nuevo marco normativo, ninguna persona podrá ser accionista de más de una sociedad regulada por esta ley, o socio de más de una corporación o fundación con fondo de deporte profesional que integre una misma liga.

    Con la nueva normativa, dicha prohibición se extiende a los agentes, mandatarios y socios de empresas dedicadas a la representación de jugadores de fútbol, quienes estarán impedidos de asumir, directa o indirectamente, la propiedad de acciones o derechos en cualquier sociedad regulada por esta ley o de pertenecer a una corporación con fondos de deporte profesional regulados por esta normativa.

    En cuanto a la integración en múltiples organizaciones deportivas profesionales de base, se rebajó el porcentaje máximo de participación simultánea máxima de un 5% a un 3%.

    Mecanismos sancionatorios:

    En el caso de existir contravención a las prohibiciones precedentemente expuestas, las sanciones son más severas que la legislación anterior. Por un lado, se disminuye el plazo para enajenar las acciones en caso de estar en hipótesis de multipropiedad, de 6 a 3 meses. Asimismo, se incorpora en caso de no realizar dicha enajenación, la suspensión de los derechos políticos y económicos de las referidas participaciones, con multas que alcanzan inclusive las 800 UTM, la cual se duplicará por cada mes de incumplimiento. Con la ley vigente, la multa es de 100 UTM, la cual se podía duplicar en caso de reincidencia.

    Finalmente se incorporó una sanción adicional: cuando el incumplimiento a esta prohibición sea parte del segundo grupo- agentes, mandatarios y socios de empresa de representantes- los cuales serán sancionados, además, con la inhabilitación inmediata para ejercer como agentes, mandatarios o socios de empresas de representación de jugadores de fútbol.

    Por lo anterior, es evidente que nos encontramos con una legislación que extiende la multipropiedad en agentes relacionados al fútbol- directa o indirectamente-, prohibiéndola en términos absolutos, y que anteriormente se encontraban excluidos de regulación. También podemos afirmar que los mecanismos sancionatorios pecuniarios se aumentan considerablemente, por lo que, en el futuro debiese operar de forma efectiva el desincentivo, por el cual beneficio económico del incumplimiento sea menor al de las multas aparejadas.

    Más sobre:LT BoardDeportes Boardbranded-ltboard
    Imagen boletín

    Suscríbete a nuestro newsletter semanal, con los temas que marcan la pauta del país

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete
    Imagen boletín

    Suscríbete a nuestro newsletter semanal, con los temas que marcan la pauta del país

    Lo Último

    Desempleo, ley de las 40 horas y flexibilidad: las prioridades laborales del gobierno

    Salarios y habilidades en la era de la inteligencia artificial

    La pensión alimenticia “sin límites” que pagan quienes tienen el cuidado personal de sus hijos

    Con cacao de verdad y pocos ingredientes: las claves de un buen huevito de Pascua

    Menopausia explicada para hombres: mitos, verdades y consejos para acompañar a las mujeres en este período

    El desafío de abordar la violencia adolescente

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    LO MÁS LEÍDO

    VIDEOS

    Cámara de seguridad registra el momento en que un detective da muerte a un delincuente en Estación Central

    Cámara de seguridad registra el momento en que un detective da muerte a un delincuente en Estación Central

    Iraníes forman escudos humanos en puentes y centrales eléctricas tras amenaza de Trump

    Iraníes forman escudos humanos en puentes y centrales eléctricas tras amenaza de Trump

    “Toda una civilización morirá”: Qué hay detrás del duro ultimátum de Trump

    “Toda una civilización morirá”: Qué hay detrás del duro ultimátum de Trump

    Kast detalla los proyectos que buscan sancionar y combatir la violencia escolar

    Kast detalla los proyectos que buscan sancionar y combatir la violencia escolar

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Atlético Madrid por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Atlético Madrid por la Champions League en TV y streaming

    Rating del martes 7 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 7 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Confirman nueva fecha de BTS en Chile: este miércoles comienza la venta de entradas

    Confirman nueva fecha de BTS en Chile: este miércoles comienza la venta de entradas

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Atlético Madrid por la Champions League en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Atlético Madrid por la Champions League en TV y streaming

    Kast se somete a test de drogas y anuncia proyecto de ley que exigirá exámenes periódicos a parlamentarios y presidentes de partido

    Minvu entrega terrenos del Parque Bicentenario de Cerrillos para desarrollo de proyecto habitacional que beneficiará a 820 familias

    Sonda alista recambio en su directorio: ingresarán Holger Paulmann y Catalina Mertz
    Negocios

    Sonda alista recambio en su directorio: ingresarán Holger Paulmann y Catalina Mertz

    De los vinos al Rewe: las críticas de comunidades indígenas al megaproyecto de Mataquito en Comité de Ministros

    Los altos ejecutivos que han salido de BancoEstado tras el cambio de gobierno

    Qué se sabe sobre el acuerdo de alto al fuego entre Estados Unidos e Irán
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el acuerdo de alto al fuego entre Estados Unidos e Irán

    Por qué se cree que Kim Ju-ae, la hija de Kim Jong-un, podría suceder a su padre

    Por qué los científicos creen que el fenómeno El Niño 2026 será el más intenso del siglo

    ¿Podría perder la localía ante la UC? Barcelona arriesga duras sanciones tras agresión a árbitro frente a Cruzeiro
    El Deportivo

    ¿Podría perder la localía ante la UC? Barcelona arriesga duras sanciones tras agresión a árbitro frente a Cruzeiro

    Daniil Medvedev estalla en Montecarlo: el ruso cae por un doble 6-0 y destroza su raqueta

    Tras desaprovechar una buena ventaja, Christian Garin cae contra Alexander Zverev en la segunda ronda de Montecarlo

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2
    Tecnología

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    OpenAI compra el show de tecnología favorito de Silicon Valley

    El medio siglo de Apple

    Jean Smart adelanta la temporada final de Hacks: “Es perfecta”
    Cultura y entretención

    Jean Smart adelanta la temporada final de Hacks: “Es perfecta”

    Angine de Poitrine: el ascenso del fenómeno enmascarado que fascina al mundo

    Julian Lennon: el largo viaje del hijo de la “Beatlemanía” para perdonar a su padre

    Teherán denuncia “violaciones del alto al fuego” por parte de Israel tanto en Irán como en Líbano
    Mundo

    Teherán denuncia “violaciones del alto al fuego” por parte de Israel tanto en Irán como en Líbano

    Enviado especial de la ONU para Medio Oriente viaja a Irán para apoyar el alto al fuego

    Quién es Shehbaz Sharif, el primer ministro de Pakistán que ejerció un rol clave en el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando
    Paula

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando

    Caminatas para deshinchar, la nueva tendencia de bienestar

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo