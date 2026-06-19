La tensión entre la IA y la humanidad llega a la Iglesia Católica

Hay quienes han comparado a Magnifica humanitas, la primera encíclica del Papa León XIV, con Rerum Novarum, el texto de León XIII que definió la posición del catolicismo respecto de la Revolución Industrial y la desigualdad que el capitalismo estaba forjando en el mundo.

La relación entre ambos textos no es casualidad, porque León XIV decidió dirigir sus reflexiones hacia el que probablemente es el avance tecnológico más relevante del mundo contemporáneo: la inteligencia artificial.

¿Qué dice el Papa sobre la relación entre la tecnología y el ser humano? ¿Cuáles son los límites éticos? De esto y mas conversaron esta semana Claudia Bascur, vicerrectora de Transformación Digital de la Universidad Andrés Bello, y Ruth Espinosa, directora del departamento de Humanidades y Formación General de la UNAB, en una nueva edición de A BORDO.