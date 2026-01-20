Los académicos recomiendan: series, libros y documentales para un verano cultural

Claudia Bascur, vicerrectora de Transformación Digital de la Universidad Andrés Bello

“Patriota” , de Alexéi Navalny, es un relato potente y honesto, escrito desde la experiencia personal de enfrentarse al poder. Es la autobiografía de quien fuera político, activista y preso político ruso, fallecido en febrero de 2024 en extrañas circunstancias. Su contraportada es certera: “El último mensaje al mundo de un resistente político ruso que pagó con su vida el precio de sus convicciones”.

“Un loco de Dios al fin del mundo” , de Javier Cercas, documenta el viaje del fallecido Papa Francisco a Mongolia. Escrito por un español ateo, conversa, duda y reflexiona sin dogmas sobre el sentido de la vida. Ideal para quienes disfrutan libros que dejan pensando.

“La nieta” , de Bernhard Schkink, es un relato de cómo un abuelo puede, de modo muy sutil y elegante, abrir el mundo a una nieta. Una novela íntima y reflexiva sobre cómo el pasado sigue marcando a las nuevas generaciones en la Alemania post caída del muro.

“Un loco de Dios al fin del mundo”, de Javier Cercas.

María Gabriela Huidobro, académica de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la UNAB

Recomiendo “El arte de correr: de Maratón a Atenas con alas en los pies”, de Andrea Marcolongo. Quienes gozan del running se van a sentir muy identificados y encontrarán reflexiones históricas y culturales que remiten al mundo griego antiguo para entender la locura de correr ‘porque sí’.

Para quienes no corren, puede ofrecer un buen estímulo para hacerlo. Y más allá del running en sí, el libro ofrece un relato ágil y bien documentado que analiza el sentido del deporte y los conceptos de belleza y bienestar que conectan nuestro presente con el pasado.

Sobre series recomiendo “La Diplomática” , cuya tercera temporada salió hace poco en Netflix. En el contexto actual, marcado por las tensiones en las relaciones internacionales, la serie refleja los conflictos de poder que subyacen siempre a estos acontecimientos, y lo hace desde el lugar de una mujer, que lidia con las dificultades propias de su condición femenina para hacer valer su autoridad y lidiar con las presiones de su vida privada.

La serie “La Diplomática” va en su tercera temporada y está disponible en Netflix. ALEX BAILEY/NETFLIX

Carol Frost, directora de la Escuela de Publicidad de la UNAB

Me gusta el libro “Manual Verde” , de Tomás Errázuriz, una obra que invita a reducir el consumo y sacar el máximo provecho de esas cosas que ya tenemos, con orientaciones y consejos prácticos al alcance de los chilenos. Una obra con un diseño impecable que ofrece consejos concretos para llevar una vida sustentable.

Sobre series, invito a ver “La ley de Lidia Poët” , disponible en Netflix, “que se basa en la historia real de la primera jurista de Italia y en todos los obstáculos que debió vencer para ejercer como tal.

Ricardo Abuauad, decano del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello

“Arquitectura de la soledad” , obra que fue destacada en los Premios de Arquitectura Españoles 2025. Son 10 ensayos que exploran la relación compleja entre la arquitectura y la soledad. Un tema de enorme impacto para el Chile de hoy. En la obra se analizan situaciones como la creciente prevalencia de personas que viven solas y la generalización de las relaciones sociales mantenidas en entornos virtuales, buscando explicar las complejidades de un fenómeno profundamente humano. Son temas de gran interés general, sobre todo en un momento crítico como el actual, con crisis de vivienda, de convivencia, de soledad.

En series, recomiendo la extraordinaria miniserie sobre la Bauhaus , disponible gratis en el canal de YouTube de la Deutsche Welle. En tres capítulos explican, con una profundidad y análisis sorprendente la enorme importancia de esa escuela de arquitectura alemana.

Nicolás Garrido, director del Instituto de Políticas Económicas de la UNAB

“La sociedad del cansancio” , del filósofo surcoreano Byung-Chul Han. Es una lectura breve y muy sugerente, que captura con claridad el tipo de sociedad que emerge de los cambios tecnológicos y de las dinámicas actuales de autoexigencia, rendimiento y agotamiento. Una propuesta de 120 páginas ideal para pensar el presente sin necesidad de un texto largo o académico.

Otra recomendación, es uno de los libros más importantes del inglés Charles Dickens “Grandes esperanzas” , una lectura envolvente y perfecta para el tiempo de vacaciones. Más allá de ser un clásico, es una novela profundamente humana, que permite reflexionar sobre movilidad social, aspiraciones, frustraciones y vínculos, temas que siguen siendo muy actuales.

El filósofo surcoreano Byung-Chul Han

Carolina Torrealba, vicerrectora de Investigación y Doctorado, Universidad Andrés Bello

“Volver la vista atrás” , del escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez. Es un libro absolutamente fascinante que nos hace navegar por toda esta segunda mitad del siglo pasado, con todas sus pulsiones políticas y los impactos que también tuvo globalmente, en Latinoamérica, pero contada a través de una historia muy personal que es, además, verídica.

“Fortuna” , del escritor argentino-estadounidense Hernán Díaz, también es una opción especial. Tiene una literatura muy entretenida, parece como de autores clásicos, es una escritura magistral. Es un libro que hay que leer y que navega a través del concepto del dinero en la sociedad.

“Mal de altura” , de Gonzalo Maier, me encantó porque habla de las clases de ética que, un profesor de una academia chilena le hace a un empresario que ha sido condenado por delitos económicos. El autor, no solo es capaz de navegar en esta situación, completamente fuera de los lugares comunes y políticamente correctos, sino que también tiene una profunda empatía con ambos, tanto con el académico, como con este empresario condenado por sus delitos económicos”.

Gonzalo Maier, escritor chileno y autor de "Mal de altura". Andres Perez

Raúl Figueroa, abogado y director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello

“El hombre que amaba los perros” , del cubano Leonardo Padura. Con una prosa sobria, elegante y profundamente humana, Padura construye una narración que se mueve entre tres destinos marcados por la historia.

El libro trata del destino León Trotsky en su exilio final; el de su asesino Ramón Mercader y el de un narrador cubano que, desde la desilusión y el desencanto, va reconstruyendo ese drama. Lejos de ofrecer una novela histórica convencional, Padura se adentra en la psicología de sus personajes, explorando cómo las grandes ideologías del siglo XX —el comunismo, el estalinismo, la revolución— terminan moldeando, deformando y, muchas veces, destruyendo la vida interior de las personas.

Roberto Munita, director de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello

“Volver a rechazar” , del abogado chileno Ruggero Cozzi. El exconvencional constituyente hace un recorrido desde dentro por el primer proceso constitucional, describiendo tanto el clima político como el ‘circo’ que se vivió en muchos momentos, y lo extremas —e incluso peligrosas— que resultaron varias de las propuestas que avanzaron. Destaca por su marco teórico, apoyado en autores liberales y conservadores, para mostrar cuánto se alejaba ese impulso constituyente (y el llamado “octubrismo”) de una sociedad libre y democrática.

En series, “La Tierra según Philomena Cunk” un falso documental estrenado en 2023. Está construido a partir de entrevistas reales a expertos de universidades e instituciones de primer nivel, pero con preguntas deliberadamente absurdas.

El gran mérito de la serie está en ese contraste: cómo los académicos se las ingenian para no salirse del libreto y otorgar con mucha paciencia respuestas rigurosas a interrogantes realmente ridículas. El resultado es un humor negro muy fino, ideal para las vacaciones. Disponible en Netflix.

Álvaro Bellolio, director de la Escuela de Gobierno del Instituto UNAB de Políticas Públicas

Pensando en los desafíos del nuevo gobierno, recomiendo dos obras fundamentales del británico Michael Barber. Una es “How to Run a Government” y otro es “Accomplishment” . El primero es esencial para entender la ciencia de que las promesas de campaña se transformen en realidades que impacten al ciudadano mediante el rigor y la disciplina en la ejecución.

“Accomplishment” complementa esta visión, analizando cómo grandes líderes en la historia logran objetivos ambiciosos en contextos de alta complejidad. Ambos libros son clave para comprender la fase más crítica de cualquier nuevo gobierno: la implementación. En gestión pública, la épica del discurso sólo trasciende cuando se tiene la capacidad de generar transformaciones que perduren y beneficien realmente a las personas.

En cuanto a televisión, recomiendo “Bluey” , disponible en Disney+ y YouTube, ideal para ver en familia este verano. Aunque parezca una sugerencia inusual para un académico, es probablemente la mejor serie sobre paternidad y liderazgo cotidiano hoy disponible. A través del juego, aborda la resolución de conflictos, la resiliencia y la importancia de la presencia activa de los padres

Felipe Karadima Skarmeta, director Extensión Cultural UNAB

“El olvido que seremos” , del escritor colombiano Héctor Abad Faciolince. Un relato muy cercano y cariñoso en el que el autor reconstruye la vida de su padre desde la mirada de un hijo, pero al mismo tiempo va contando la historia reciente de Colombia. Es un libro profundamente humano y muy recomendable para el verano.

“Hasta el próximo café” , del autor japonés Toshikazu Kawaguchi, parte de la serie ambientada en una cafetería donde los visitantes pueden viajar al pasado. Es una historia creativa, sensible y bonita, sobre personas que buscan sanar encuentros no resueltos. Tiene una profundidad emocional muy especial.

“El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes” , de Tatiana Țîbuleac. Una historia conmovedora sobre la relación entre un hijo y su madre, escrita con mucha intensidad emocional.

En cuanto a series, recomiendo “T.A.S.K.” , disponible en HBO. Se trata de un drama criminal que destaca por su profundidad psicológica. No solo aborda un caso policial, sino que muestra cómo las historias personales y las cargas emocionales de cada personaje influyen en su manera de enfrentar la vida y su trabajo.

La segunda es la serie danesa “Los secretos que ocultamos” , disponible en Netflix, un thriller sobre la desaparición de una filipina en un barrio acomodado de Copenhague. Es una historia de investigación, secretos y mentiras, muy bien construida y atrapante.

René Jara, analista político de la USACH

“La Esparta americana” , de Gabriel Cid, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Es una investigación que resitúa el rol de Chile y su identidad en el contexto de la Guerra del Pacífico, una de las experiencias de conflicto armado más relevantes de los últimos dos siglos en nuestro país. El autor revisita la idea de Chile como una “nación guerrera”, una dimensión identitaria que ha sido progresivamente olvidada, pero que sigue influyendo en la forma en que el país se piensa a sí mismo. Es un trabajo de largo aliento que ayuda a comprender las implicancias históricas y políticas de ese período.

Recomiendo también la película “Father Mother Sister Brother” , de Jim Jarmusch. Me interesa especialmente cómo vuelve sobre el espacio doméstico y la incomunicación, temas clásicos en su filmografía, comenta. En particular destaco el primer relato del filme, con la participación de Tom Waits, como una invitación a reencontrarse con los temas esenciales del cine del director estadounidense.

El director norteamericano Jim Jarmusch.

Guillermo Holzmann, académico de la Universidad de Valparaíso

“Chokepoints: American Power in the Age of Economic Warfare” , de Edward Fischman. Es un libro fascinante para entender cómo las herramientas económicas, financieras y comerciales se han convertido en instrumentos centrales de la diplomacia estadounidense. La obra analiza los cambios geoestratégicos y geoeconómicos recientes, el debilitamiento del multilateralismo y el surgimiento de nuevas formas de poder en un escenario global fragmentado.

“Ocurrió en octubre. Diario del estallido y mi paso por el INDH” , de Sergio Micco. Es una revisión muy esclarecedora del proceso de violencia, protestas sociales y crisis político-institucional iniciada en 2019. La obra permite identificar actores, intereses y dinámicas que siguen influyendo en la democracia chilena hasta hoy.

Sergio Micco, autor del libro “Ocurrió en octubre. Diario del estallido y mi paso por el INDH”.

En cuanto a series, también recomienda “La Diplomática” . “Describe con bastante realismo el ejercicio del poder, las redes de influencia, los egos y los intereses políticos y empresariales tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Es una serie que muestra con crudeza la trastienda del poder en democracias consolidadas”.

Carmen Cifuentes, investigadora de CLAPES-UC

“El Principito” , de Antoine de Saint-Exupéry. Es un libro que se resignifica cada vez que uno lo relee. Recomiendo leerlo en distintas etapas de la vida, porque la mirada cambia. Su aparente simpleza invita a cuestionar lo que damos por obvio y a volver a poner en el centro los vínculos, el tiempo compartido y aquello que no se mide en cifras.

‘La sociedad del cansancio’ de Byung-Chul Han, una lectura breve pero muy potente para entender por qué vivimos tan apurados y tan exigidos con nosotros mismos.

"El principito", un clásico de la literatura, escrito por el francés Antoine de Saint Exupery. STEPHANE DE SAKUTIN

Gabriela Arriagada, investigadora del Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA)

Recomiendo “Cuatro mil semanas. Gestión del tiempo para mortales”, de Oliver Burkeman. Es un libro al que vuelvo cada inicio de año, porque pone en cuestión la idea dominante de que aprovechar el tiempo significa maximizar la productividad. Burkeman nos recuerda que nuestras expectativas sobre lo que “deberíamos” lograr son construcciones sociales, y por lo tanto, debatibles y cambiantes.

El libro invita a aceptar nuestra finitud, a dejar de lado la presión de creer que podemos —y debemos— hacerlo todo, y a recuperar una relación más honesta y disfrutable con el tiempo y con lo que ya tenemos. Una lectura muy pertinente para empezar el año con otra perspectiva.

María José Zaldívar, directora general de Teletón

En series, recomiendo “Las madres de los pingüinos”, una producción polaca disponible en Netflix. La serie aborda la maternidad de niños con discapacidad desde una perspectiva distinta y muy honesta, mostrando las barreras sociales, los sesgos y las dificultades que no provienen solo de la condición en sí, sino del entorno que la rodea. Destaca la forma en que se construyen redes de apoyo y vínculos entre familias que viven experiencias similares. Está narrada con realismo, sin caer en el dramatismo, lo que permite acercarse a una realidad muchas veces invisibilizada.

En libros, recomiendo “La hija única”, de Guadalupe Nettel. Es una novela que ofrece una mirada desprejuiciada y profunda sobre la maternidad, las decisiones personales y las distintas formas de vivirla. A través de una escritura ágil y sensible, el libro permite reflexionar sobre la discapacidad, las expectativas sociales y las múltiples realidades que enfrentan las familias. Es una lectura muy humana, que abre la cabeza e invita a comprender experiencias diversas desde la empatía.