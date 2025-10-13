SUSCRÍBETE
María Corina Machado: un Nobel de la Paz a la lucha por la recuperación de la democracia

"Si bien el Premio Nobel a María Corina Machado es un paso importante, no es más que una llamada de atención a la comunidad internacional y a la región, que no puede permitir que el autoritarismo siga ganando terreno en América Latina", dice Felipe Vergara Maldonado, analista político y Director Postgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello.

Felipe VergaraPor 
Felipe Vergara
Foto: X @MariaCorinaYA

La entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado es un acto emblemático de gran trascendencia. El galardón no solo marca un reconocimiento a la líder opositora venezolana, sino que también a una lucha colectiva por la democracia y la libertad en un país sumido en la dictadura.

Un aspecto interesante es que la concesión del Comité Noruego de este premio, lejos de ser simplificado como un acto protocolar, marca una diferencia relevante respecto a otros laureados en el pasado. En contraste con figuras que han sido reconocidas por sus logros en la resolución de conflictos bélicos o en el marco de procesos de paz internacional, el caso de Machado está más relacionado con la lucha en defensa de los principios democráticos, la libertad política y la soberanía ciudadana, en un contexto en que el régimen de Nicolás Maduro, en un acto de represión sistemática, ha obstaculizado las libertades fundamentales de sus ciudadanos.

Machado ha sido un referente por la búsqueda de la recuperación democrática en Venezuela durante más de una década, enfrentando la represión de un régimen que la ha convertido en blanco de persecución, difamación y acoso, tanto en su país como en el ámbito internacional.

Este reconocimiento, por lo tanto, tiene implicancias más allá del galardón en sí. La comunidad internacional, a través del Nobel, envía un mensaje claro: el pueblo venezolano no está solo en su búsqueda por recuperar su democracia. No sólo se reconoce a Machado como figura clave en esta lucha, sino también a todos aquellos que, como ella, han sido sometidos a amenazas, persecución y criminalización por parte del régimen de Maduro, incluyendo entre ellos a Edmundo González.

La premiación es, en este sentido, un acto de solidaridad internacional, una muestra de apoyo a la resistencia de Venezuela y, por extensión, una reafirmación a la defensa de los principios democráticos universales.

La carta de agradecimiento de María Corina Machado tras recibir el Nobel es una pieza clave para entender las implicancias del galardón: en sus palabras, Machado no sólo agradece el premio, sino que enfatiza que este es un reconocimiento a todos los venezolanos que han luchado por la libertad y la democracia.

Más allá de las congratulaciones, Machado resalta un mensaje de esperanza: “Venezuela será libre”, escribe, una declaración que es tanto una promesa como un desafío.

En cuanto a la política interna de Venezuela, el Nobel coloca aún más presión sobre el régimen de Maduro. La distinción a Machado puede generar, en el mejor de los casos, un impacto simbólico, un punto de inflexión en la percepción internacional sobre la situación en Venezuela, alentando un mayor apoyo a la oposición y, con suerte, contribuyendo a un proceso de diálogo que permita avanzar hacia un futuro democrático.

Sin embargo, no debemos perder de vista que el camino hacia la recuperación democrática en Venezuela sigue siendo largo y lleno de obstáculos. Si bien el Premio Nobel a María Corina Machado es un paso importante, no es más que una llamada de atención a la comunidad internacional y a la región, que no puede permitir que el autoritarismo siga ganando terreno en América Latina. Es un recordatorio de que, a pesar de la represión, la democracia no es un ideal olvidado; es, más bien, una lucha continua que debe ser respaldada con hechos, no solo con palabras.

Este Nobel es, en última instancia, un mensaje de aliento a quienes, como Machado, siguen luchando por los principios democráticos en contextos adversos, donde la persecución y la violencia estatal son el pan de cada día. La comunidad internacional tiene ahora una responsabilidad aún mayor de actuar en consecuencia, para asegurar que el premio entregado a María Corina Machado no sea solo un reconocimiento a una líder valiente, sino un paso hacia un futuro más libre y democrático para Venezuela.

