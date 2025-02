¿Nos espían los celulares? La verdad detrás de la vigilancia digital

Estás hablando con un amigo sobre ese viaje soñado a la Patagonia y, minutos después, tu celular te muestra anuncios de vuelos baratos y mochilas de trekking. ¿Coincidencia? ¿Brujería? La idea de que nuestros celulares nos espían ha dejado de ser un simple pensamiento paranoico para convertirse en una inquietud real.

Pero ¿qué hay de cierto? ¿Nos escuchan de verdad o solo somos víctimas de una tecnología demasiado sofisticada? “Lo que pasa en la mayoría de los casos es que hay una ilusión de espionaje”, dice Mailyn Calderón, directora del Magíster en Gestión de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de la Universidad Andrés Bello, UNAB.

“Como los teléfonos tienen acceso a grandes cantidades de datos personales, los algoritmos de inteligencia artificial IA pueden anticipar ciertos intereses, pueden predecir o te hacen recomendaciones que no son tan obvias. Son microdatos de contexto, por ejemplo, ubicación, calendario, horario, y eso da esa sensación”, explica.

“Al recibir esas publicidades que son dirigidas, que parece que un dispositivo me estuvo escuchando porque es justo lo que yo había pensado o lo que yo necesitaba, en realidad tiene que ver con cuestiones de navegación pasadas”, complementa Leandro Cuozzo, analista de Seguridad en el Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky.

“Cuando hablamos de espionaje, estamos hablando de interceptar o robar información sin consentimiento, con fines maliciosos”, apunta Martina López, investigadora de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.

“Puedes darte cuenta de que tienes un spyware en tu dispositivo porque consumen mucha batería y tu celular se pone más lento. Empiezan a aparecer aplicaciones desconocidas y anuncios invasivos", dice Maylin Calderón.

Pero esto no es lo que hacen las aplicaciones. “Cada una recolecta una cierta cantidad de información explicitada en sus términos y condiciones, generalmente con fines publicitarios”, agrega. Esto dependerá de cada aplicación y que funcionalidades tiene.

“Que la empresa te espíe es ilegal. Las compañías tienen que cumplir con un marco normativo y no hacerlo es muy costoso, no solo a nivel monetario, sino también a nivel reputacional”, indica Leandro Cuozzo.

“Si bien nosotros no podemos afirmar ni negar que alguna compañía esté realizando acciones por fuera de la ley, la realidad es que en base a las grandes multas que tienen países como Argentina, Chile o regiones como la Unión Europea, basados en las leyes de protección de datos personales, no deberían tener cláusulas abusivas”, dice Martina López.

La tecnología para espiar existe

El punto es que nosotros mismos le damos acceso a las aplicaciones y, por lo general, simplemente aceptamos los términos y condiciones sin leerlos. “Si bien son textos muy largos y que por cuestiones legales tienen que usar un vocabulario complejo, es la única forma que tenemos como usuarios de enterarnos qué es lo que están recopilando de nosotros”, dice Martina López.

De este modo se explicita en qué contexto se recolectan categorías como nombre y apellido, o información de uso. O también, hacia quién va la información. Si se guarda de manera local para uso de la compañía dueña de la aplicación o si se comercializa a terceros con fines publicitarios.

Lo mismo pasa con los permisos que se le conceden a la app. “Por ejemplo, si yo instalo una linterna, que es una aplicación básica. ¿Por qué me está pidiendo acceso a mis fotos, mis videos, mi ubicación y al micrófono? Tú mismo estás permitiendo que se haga un mal uso de los permisos. Uno cree que porque baja una aplicación de Google Play es segura y no, no cualquiera lo es”, advierte Maylin Calderón de la Universidad Andrés Bello.

“El tema está en las legislaciones y también en qué tanto los usuarios protejan sus datos y estén de acuerdo con la información que les brindan a las distintas organizaciones", dice Leandro Cuozzo.

Si bien por ley las compañías tecnológicas no pueden vigilarnos, eso no quiere decir que no exista la tecnología para hacerlo. “La capacidad técnica está. Existen malware que espía a las personas, que se instala en tu dispositivo y te puede escuchar, puede transcribir a texto todo lo que dices y lo puede enviar. Puede realizar cualquier tipo de espionaje”, comenta Leandro Cuozzo.

Malware es un término general que se refiere a cualquier tipo de software malicioso diseñado para dañar, robar información o interrumpir sistemas. Incluye virus, troyanos, ransomware, gusanos y spyware.

Estos últimos tienen como propósito recopilar información como contraseñas, datos bancarios, hábitos de navegación y mensajes. “Los spyware son un tipo de código malicioso y ahí si vemos el concepto de espía como una realidad, porque se realiza un monitoreo de la víctima sin que esta sepa que está siendo vigilada”, dice Martina López.

Pegasus, un software que se infiltró en teléfonos de periodistas, políticos y activistas, es un ejemplo avanzado de spyware. A veces, estos sistemas informáticos pueden hacerse pasar por una aplicación legítima. El engaño generalmente se produce porque tienen el mismo nombre pero con un punto, una letra u otro carácter adicional o diferente.

Señales para reconocer un software malicioso

Maylin Calderon de la UNAB aconseja: “la única forma de prevenir es mirando la descripción de las aplicaciones antes de descargarlas. Todas tienen una hoja donde puedes ver los comentarios, la nota que le dan los otros usuarios, los reclamos. Hay que fijarse sobre todo cuando estás abriendo aplicaciones de juegos o gratuitas”.

También podemos infectar nuestros teléfonos con estos archivos maliciosos a través de un correo electrónico, que nos hace abrirlo, en un descuido, con cualquier excusa. O conectándonos a una red wifi no segura, en la cual puedan interceptar nuestros datos personales.

“Cualquier tipo de descarga que hagamos de una fuente desconocida, quizás por alguna red social. Un archivo también puede ser un código malicioso”, advierte Martina López de ESET.

Como el propósito de este tipo de software es pasar inadvertido, en el teléfono no se ven indicios de su presencia. Para reconocerlos la primera señal, la más obvia, es cuando encontramos cualquier tipo de aplicación o programa que no hemos instalado.

“Puedes darte cuenta de que tienes un spyware en tu dispositivo porque consumen mucha batería y tu celular se pone más lento. Empiezan a aparecer aplicaciones desconocidas y anuncios invasivos. Si el micrófono y la cámara se encienden sin razón y estás usando excesivamente datos móviles, son alertas”, explica Maylin Calderón.

“Si sufrimos algún tipo de vulneración de cuentas, algún tipo de recargo en algún tipo de aplicaciones de compras y podamos hacer un enlace entre ese incidente y nuestro teléfono, lo mejor es considerar que este sufrió un tipo de infección”, señala Martina López.

Frente a esos indicadores, la académica recomienda mantener el dispositivo actualizado. Revocar los permisos que son innecesarios, no dar acceso amplio a las aplicaciones y desinstalar todas aquellas que no sean familiares. “Nunca hay que abrir links que sean de procedencia desconocida, ni dar tus claves ni guardarlas en tu dispositivo. Tampoco los datos de las tarjetas de crédito”.

Marina López refuerza la idea de que en la confianza o en la comodidad está el peligro. “Hay que evitar descargar archivos de los cuales desconocemos su origen, o que su origen es falsificado. Desde una aplicación en Google Play, pasando por un adjunto de un correo que se ve un poco extraño, hasta una supuesta factura que nos envían por WhatsApp. Hay que pensar dos veces lo que estamos descargando”.

Proteger los valiosos datos

¿Somos vulnerables a la vigilancia digital? ¿Están en peligro nuestros datos personales? “Todo dependerá de los marcos normativos y como los gobiernos y los entes regulatorios estén sobre las organizaciones que recolectan y procesan datos”, dice Leandro Cuozzo, de Kaspersky.

La capacidad técnica y las distintas tecnologías emergen y evolucionan tan rápidamente que mecanismos de espionaje o vigilancia –que podrían haber sido muy difíciles o caros de desarrollar en el pasado— son cada vez más accesibles.

“Hoy en día hay tecnologías que pasan tu audio a texto y se envía un texto que además puedes filtrar solamente con palabras claves o partes claves de contenido de audio. Y eso es mucho menos costoso de lo que era esa transmisión hace 10 años, es muy barato y accesible para las organizaciones realizarlo”, aclara Leandro Cuozzo.

“El tema está en las legislaciones y también en qué tanto los usuarios protejan sus datos y estén de acuerdo con la información que les brindan a las distintas organizaciones y cómo estas la procesan”, agrega. “Lo más importante es establecer el propio nivel de privacidad individual”, complementa Martina López.

Los expertos aseguran que los usuarios deberían ser cada vez más conscientes de que la información y los datos que producen son muy valiosos y también, presionar a los gobiernos para que puedan limitar la capacidad de recolección de estos y los fines para los cuales se van a utilizar.

“Tengo una aplicación que se me brinda gratis y no veo el trasfondo de por qué es gratis. Lo es porque se están utilizando los datos que nosotros producimos para monetizarlos de alguna manera. A niveles generales, no estaría demás un poco de concientización”, dice Leandro Cuozzo.