Operación Renta 2026: Todo lo que hay que saber

Como cada año, durante abril, una parte importante de los chilenos debe cumplir con la obligación tributaria de realizar su declaración de renta.

En esta oportunidad, los cambios en el formulario para las personas incorpora la obligación de declarar criptoactivos e inversiones extranjeras. También hay algunas modificaciones para quienes tienen pymes, según cuentan, en esta nueva edición de A BORDO, los especialistas Germán Pinto Perry -académico del Departamento de Contabilidad y Auditoría de la Universidad de Santiago- y Roberto Carvajal, director de la Escuela de Contador Auditor de la Universidad Andrés Bello.

Además, hay que recordar que ”este año Impuestos Internos tiene toda la información sobre las personas que tuvieron más de 50 transferencias durante el mes, y está haciendo fiscalización y están llegando cartas a los contribuyentes", cuenta Germán Pinto.

¿Qué pasa con quienes tienen un negocio y no están formalizados? ¿Por qué quienes trabajan a honorarios están recibiendo cada vez menos devolución de impuestos? ¿Por qué, según ambos expertos, es “peligroso” llegar y apretar “enviar” en la propuesta de declaración que entrega el Servicio de Impuestos Internos? De todo eso y más conversaron los académicos junto a Polo Ramírez.