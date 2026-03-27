SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    LT Board

    Operación Renta 2026: Todo lo que hay que saber

    Polo Ramírez conversa esta semana con Roberto Carvajal, director de la Escuela de Contador Auditor de la Universidad Andrés Bello, y con Germán Pinto, académico del Departamento de Contabilidad y Auditoría de la Universidad de Santiago, sobre este evento que cada año comienza en abril: ¿qué novedades trae el proceso para este año?

    Por 
    La Tercera

    Como cada año, durante abril, una parte importante de los chilenos debe cumplir con la obligación tributaria de realizar su declaración de renta.

    En esta oportunidad, los cambios en el formulario para las personas incorpora la obligación de declarar criptoactivos e inversiones extranjeras. También hay algunas modificaciones para quienes tienen pymes, según cuentan, en esta nueva edición de A BORDO, los especialistas Germán Pinto Perry -académico del Departamento de Contabilidad y Auditoría de la Universidad de Santiago- y Roberto Carvajal, director de la Escuela de Contador Auditor de la Universidad Andrés Bello.

    Además, hay que recordar que ”este año Impuestos Internos tiene toda la información sobre las personas que tuvieron más de 50 transferencias durante el mes, y está haciendo fiscalización y están llegando cartas a los contribuyentes", cuenta Germán Pinto.

    ¿Qué pasa con quienes tienen un negocio y no están formalizados? ¿Por qué quienes trabajan a honorarios están recibiendo cada vez menos devolución de impuestos? ¿Por qué, según ambos expertos, es “peligroso” llegar y apretar “enviar” en la propuesta de declaración que entrega el Servicio de Impuestos Internos? De todo eso y más conversaron los académicos junto a Polo Ramírez.

    Más sobre:LT BoardEconomía BoardA Bordobranded-ltboardOperación Renta 2026
    Imagen boletín

    Suscríbete a nuestro newsletter semanal, con los temas que marcan la pauta del país

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete
    Imagen boletín

    Suscríbete a nuestro newsletter semanal, con los temas que marcan la pauta del país

    Lo Último

    Volver a ser serios

    Alton Barron, nuevo Doctor Honoris Causa de la UNAB: “La inteligencia artificial nunca podrá mirar a los ojos a un paciente”

    Todo sobre el MEPCO y por qué los combustibles están en su precio máximo histórico

    Hugo Hopenhayn, economista, y el bajo crecimiento de Chile: “Para desarrollar nuevas ideas y ser ambicioso hay que tomar riesgos”

    Apostando a la prevención: el desafío invisible de la ludopatía adolescente en Chile

    ¿Cómo será la próxima temporada de virus invernales?

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    LO MÁS LEÍDO

    1.
    Hugo Hopenhayn, economista, y el bajo crecimiento de Chile: “Para desarrollar nuevas ideas y ser ambicioso hay que tomar riesgos”

    Hugo Hopenhayn, economista, y el bajo crecimiento de Chile: “Para desarrollar nuevas ideas y ser ambicioso hay que tomar riesgos”

    VIDEOS

    Denisse Malebrán y su íntimo disco de clásicos de la música romántica

    Denisse Malebrán y su íntimo disco de clásicos de la música romántica

    Guerra en Irán: zoom al conflicto que subió los precios del petróleo a nivel global

    Guerra en Irán: zoom al conflicto que subió los precios del petróleo a nivel global

    ¿Por qué se considera la actual crisis del petróleo peor que la de los años setenta?

    ¿Por qué se considera la actual crisis del petróleo peor que la de los años setenta?

    Un clásico de Stephen King: “El misterio Salem’s Lot” celebra 50 años desde que cambió las reglas del terror

    Un clásico de Stephen King: “El misterio Salem’s Lot” celebra 50 años desde que cambió las reglas del terror

    Servicios

    Rating del jueves 26 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 26 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Se confirman dos fechas de BTS en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Se confirman dos fechas de BTS en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Temblor hoy, viernes 27 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 27 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Estudiante da muerte con arma blanca a profesora de colegio en Calama
    Chile

    Estudiante da muerte con arma blanca a profesora de colegio en Calama

    Rating del jueves 26 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    FACH se une a conmemoración del Día Púrpura e ilumina el Centro Espacial Nacional para concientizar sobre la epilepsia

    Balance del primer mes de la guerra en Irán: caos en las bolsas y el petróleo daña las perspectivas para la economía mundial
    Negocios

    Balance del primer mes de la guerra en Irán: caos en las bolsas y el petróleo daña las perspectivas para la economía mundial

    “Un ardid tendiente a engañar”: AFP Capital acusa millonario fraude de agentes de venta con cinco querellas

    Las estimaciones de Indisa sobre las pérdidas de Clínica Las Condes en 2025

    ¿Cuánto más vas a pagar? Esta calculadora estima tu gasto en transporte y alimentos tras el alza de la bencina
    Tendencias

    ¿Cuánto más vas a pagar? Esta calculadora estima tu gasto en transporte y alimentos tras el alza de la bencina

    “No tiene sentido”: Savannah Guthrie revela nuevos detalles sobre el secuestro de su madre, Nancy Guthrie

    Los humanos tuvieron perros antes que animales de granja, según un estudio

    En Argentina se burlan de la Roja tras el triunfo frente a Cabo Verde
    El Deportivo

    En Argentina se burlan de la Roja tras el triunfo frente a Cabo Verde

    Presente auspicioso: la histórica marca de la Generación Dorada que iguala la Roja de Nicolás Córdova

    La fuerte autocrítica de Nicolás Córdova tras la victoria de la Roja frente a Cabo Verde

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”
    Tecnología

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”

    La Inteligencia Artificial ya cambió la forma en que los chilenos compran y trabajan, según un estudio de Ipsos y Google

    Aire acondicionado inteligente y ahorro de energía: los nuevos equipos de Samsung para el hogar

    BTS anuncia finalmente show en el Estadio Nacional y venta de entradas
    Cultura y entretención

    BTS anuncia finalmente show en el Estadio Nacional y venta de entradas

    Anoushka Shankar: “En mi familia están muy emocionados con las películas de los Beatles y con la de George Harrison”

    Soda Stereo asombra en Chile con un Gustavo Cerati virtual en un show que apela a la emoción

    Asia y Oceanía adoptan medidas de austeridad energética mientras grave de combustible obliga a Filipinas a declarar una emergencia nacional
    Mundo

    Asia y Oceanía adoptan medidas de austeridad energética mientras grave de combustible obliga a Filipinas a declarar una emergencia nacional

    Senado de EE.UU. aprueba financiar el Departamento de Seguridad Nacional, con excepción del ICE y la Patrulla Fronteriza

    Reportan la desaparición en el Caribe de dos embarcaciones mexicanas que llevaban ayuda a Cuba

    Carolina Galvani, fundadora de Sinergia Animal: “Es inaceptable que las empresas ignoren el bienestar de los animales”
    Paula

    Carolina Galvani, fundadora de Sinergia Animal: “Es inaceptable que las empresas ignoren el bienestar de los animales”

    Reporte de Inclusividad de Tallas de Vogue Business: el retorno de la talla 0

    Gnocchi de matcha