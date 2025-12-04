Programa de Apoyo al Emprendimiento Innovador UNAB: un semillero para las ideas que van a cambiar Chile

Con su proyecto de cama clínica para atención de mascotas, la estudiante de tercer año de Medicina Veterinaria Katherine Quero fue una de las expositoras de la Feria de Emprendimiento Innovador UNAB 2025.

Para un niño o niña con autismo, ir a la consulta de un odontólogo puede ser una experiencia aterradora: desde las luces invasivas al hecho de que el dentista tenga que introducir instrumental en su boca, todo se convierte en una pesadilla no sólo para ellos, sino también para quienes lo acompañan.

Pensando en cambiar esa vivencia, y desde su propia historia como persona con neurodivergencia, la estudiante de primer año de Odontología de la Universidad Andrés Bello Catalina Barrios ha creado el Dentokit TEA: un sencillo, pero muy útil “combo” de productos para que los papás o tutores de los pequeños pacientes puedan ir acercándoles lo que significa asistir a una consulta odontológica.

Este paquete incluye, entre otras cosas, un cepillo de dientes, un miniespejo como los que usan los dentistas para revisar los dientes, pictogramas que muestran las fases de un procedimiento dental y también un código QR con pistas auditivas que permiten recrear los sonidos de los instrumentales, de tal manera que los niños lleguen ya familiarizados con ellos al dentista y les resulten más llevaderos.

El Dentokit TEA, diseñado por la estudiante Catalina Barrios, es un sencillo, pero muy útil “combo” de productos para que los papás o tutores de los pequeños pacientes puedan ir acercándoles lo que significa asistir a una consulta odontológica. PeopleImages

El Dentokit TEA es uno de los 40 emprendimientos universitarios que protagonizaron la tercera versión de la Feria de Emprendimiento Innovador de la Universidad Andrés Bello: una iniciativa organizada por el Programa Endowment de la UNAB que busca encontrar potenciales talentos de la innovación en estudiantes desde primer año hasta recién egresados.

En este 2025 más de 330 postulaciones llegaron la Vicerrectoría de Investigación y Doctorado; de ellas, 40 fueron seleccionadas para vincularse durante varios meses con una red de investigadores, académicos y directivos de la universidad, quienes les aportaron con feedback sobre sus ideas, mentorías técnicas y orientación focalizada a partir de la potencialidad de su propuesta.

“El objetivo principal del programa es identificar a los estudiantes que tienen espíritu emprendedor, que realmente quieren hacer un cambio y convertirse en jóvenes agentes de ese cambio. Apostamos e invertimos en esas personas y en su historia detrás, queremos sembrar esa semilla para fortalecer la matriz productiva de un país como Chile”, explica Diego Rivera Martínez, jefe de Innovación y Emprendimiento de la Vicerrectoría de Investigación y Doctorado de la UNAB.

Rivera destaca que, entre los 40 proyectos finalistas, no sólo hay representantes de las sedes regionales de la UNAB -en Viña del Mar y Concepción-; también cuenta que casi todas las facultades están representadas en los proyectos, que van desde soluciones alimentarias y para la atención hospitalaria de mascotas, hasta otras que abordan la vivencia de enfermedades como el cáncer.

"Est es una ruta en la que nuestros estudiantes pueden adquirir habilidades, redes y competencias que no se adquieren en la sala de clases”, dice Carolina Torrealba.

Al cierre de esta edición, aún no se sabía cuáles eran las diez ideas de negocio que ganarán la distinción máxima de este desafío emprendedor: 2.500.000 de pesos, una beca para viajar a Boston a un programa de inmersión en el ecosistema emprendedor local y un cupo para ser parte de la naciente incubadora de negocios de la UNAB, con el fin de fortalecer y escalar sus emprendimientos.

Para Carolina Torrealba, vicerrectora de Investigación y Doctorado de la Universidad Andrés Bello, los 40 proyectos que participaron en esta feria “son una maravilla. Esto es parte de lo que nos conmueve y tratamos de promover institucionalmente, porque el emprendimiento no solo es uno de los vectores más potentes para transformar el conocimiento y las habilidades de la universidad en impacto y valor social, ambiental y económico; también es una ruta en la que nuestros estudiantes pueden adquirir habilidades, redes y competencias que no se adquieren en la sala de clases”.

Un empujón para salir al mundo

Tanto Carolina Torrealba, como Diego Rivera, hacen hincapié en la importancia de las historias personales que hay tras estos estudiantes. De eso, precisamente, se trata el programa Endowment de la UNAB: un fondo de reserva patrimonial que, además de apoyar al Programa de Innovación y Emprendimiento, también se dedica a entregar becas a los estudiantes más destacados o aquellos que presenten alguna situación de discapacidad, así como también apoya con financiamiento para materiales y tecnología para que los jóvenes se inserten de mejor manera en el mundo universitario,

El recién titulado arquitecto Nicolás Méndez recibió durante dos de sus años de carrera la beca entregada por el Endowment UNAB, y este año fue uno de los seleccionados para la Feria de Innovación y Emprendimiento con su proyecto HabitaMap: un software que ocupa la inteligencia artificial para hacer frente al más de 1.000.000 de viviendas que se necesitan construir de aquí a 2030 para subsanar el déficit habitacional que hoy sufre el país.

El objetivo de HabitaMap, explica Méndez, es ayudar a optimizar el proceso de evaluación de la viabilidad de los terrenos que podrían utilizarse para construir viviendas, acelerando así el tiempo que actualmente se invierte en este paso, que en promedio es de 1 a 2 años.

Los estudiantes del Programa de Apoyo al Emprendimiento Innovador participaron este año con sus proyectos en el ETM Day 2025.

“Que existan estas instancias como la Feria es genial, porque da pie a que aparezcan nuevos negocios, nuevas oportunidades. Nos da un empujón para salir al mundo con otra visión porque, por lo menos yo, hasta antes de este programa, nunca había hablado con un economista, con un informático. De hecho, nunca me habían entrevistado”, dice entre risas.

“No podemos dejar de sentir orgullo por estas soluciones tan creativas y tan necesarias en temáticas que muchas veces son invisibles”, afirma Dominique Chauveau, directora de Innovación y Transferencia Tecnológica de la UNAB y una de los jurados que seleccionó a los emprendimientos. “Estamos seguros de que quienes salen de aquí sí o sí van a terminar contribuyendo al desarrollo de un Chile mejor”.

Ideas con rentabilidad social

¿Cómo poder ayudar a disminuir las miles y miles de sabanillas que cada año las clínicas veterinarias deben comprar -y desechar- a la hora de atender a sus pacientes?

A partir de la experiencia vivió como voluntaria en la atención de mascotas afectadas durante los incendios de la Región de Valparaíso en 2024, la estudiante de tercer año de Medicina Veterinaria Katherine Quero pensó en una solución: KURIN Paw, una cama clínica con tela antimicrobiana de cobre, antifluidos y resistente a más de 180 lavados, que además es más mullida para los animalitos.

“Para mí ha sido muy emocionante participar en este programa, porque a veces a uno se le ocurre una idea… ¿y qué es una idea sin apoyo? Que la propia universidad te estimule a seguir desarrollándola y ver hasta dónde puedes llegar es genial. Esto es recién el comienzo”, dice Kathy Quero.

KURIN Paw es una cama clínica con tela antimicrobiana de cobre, antifluidos y resistente a más de 180 lavados.

Ese es uno de los principales objetivos de este programa: desarrollar, tanto como una idea de negocio, también una serie de habilidades personales esenciales para enfrentar el mundo profesional.

“Vender una idea en cinco minutos, plantearse frente a personas que son inversionistas, algunos profesionales, es una habilidad que para ellos es importante, que se va desarrollando especialmente en el contexto de que muchos de ellos son primera generación de profesionales. Algunos vienen de situaciones que han sido adversas, pero ahora tienen la oportunidad para construir un futuro tremendo”, explica Juan Pablo Torres, decano de la Facultad de Economía y Negocios y también jurado de este premio.

“Cada vez que uno enseña emprendimiento e innovación, lo que está enseñando es salir de la adversidad para crear un mejor país. Por eso, no sólo importa que la idea sea rentable, sino que recoja una necesidad latente en la sociedad que se puede satisfacer, a través de un emprendimiento, desde la perspectiva financiera pero también desde la perspectiva social. Y eso es algo que para mí es clave enseñar a los alumnos”, agrega el académico.