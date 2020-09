Camila Cesani

1. ¿Cómo es crecer en un hogar donde se fabrica todo lo que se usa?

Nací entre medio de plantas, herramientas, maestros chasquilla, pintoras y costureras. Hasta los 14 años usé vestidos que me hacía mi mamá, mi papá construyó una casa de campo junto a unos maestros, mi abuelo Pedro arregla todo tipo de artefactos y a sus 90 y tantos años sigue trabajando porque lo ama. Descubrir que todo es construible con mis manos y un poco de imaginación fue hermoso.

2. ¿Cómo varía tu vocación desde las matemáticas al diseño?

Siempre pensé que sería ingeniera porque me encantaban los números y los problemas con una solución única y exacta. Pero luego me di cuenta de que lo que amaba de las matemáticas era esa belleza de llegar de mil maneras distintas a una solución, la relación de la geometría con la naturaleza y con todas las cosas que usamos todos los días: una silla tiene un estudio matemático perfecto, una casa, un pilar. Las matemáticas se empezaron a transformar en algo más tangible y fue así como decidí estudiar diseño.

Para mí el diseño no es una forma de hacer cosas, es una forma de ‘pensarlas’. Creo que hoy en día hay mucho de todo, sobran cosas pero falta pensamiento, reflexión, pausa.

3. Dices que has vivido con un pie en el retail y el otro en el diseño más independiente, pero la balanza se inclina más hacia este último.

A pesar de que he trabajado más de 10 años en retail, siempre me he rodeado de gente y proyectos que son ajenos a ese ambiente, donde realmente se crean ideas que contribuyen de una manera hermosa y consciente a nuestra sociedad. Para los diseñadores es difícil ‘vivir del diseño’, y creo que eso es muy injusto y triste, pero las cosas en Chile están cambiando hace ya un tiempo. La gente está siendo más consciente, y aunque hay un largo camino por seguir, proyectos como @local.chile, del cual afortunadamente soy parte hace unos meses, son el origen de una nueva generación de creativos con ganas de transformar el modo de vida que hasta ahora hemos llevado como sociedad, generando esa esperanza y entregando esa fuerza necesaria para que las cosas comiencen a cambiar, a mutar.

4. ¿Qué tendrás de especial en esta versión de Local?

Durante esta pandemia nació un proyecto que aún es pequeño, pero estoy segura de que crecerá con mucha fuerza. Su nombre es _a.s.m.a_. En unos días más comenzará el 8º Encuentro Local de @local.chile, con su primera versión digital y del cual soy parte como coordinadora y expositora.

Siempre me ha interesado la serigrafía como medio de impresión y pensé ¿qué mejor que indagar en ella y experimentar una nueva forma de impresión para este encuentro inédito? Pronto conocerán más detalles, pero como pista les cuento que tendré mi primera colección de 30 ejemplares únicos, serigrafiados a mano, que espero ¡les guste!

5. Cuéntanos de Keep Going.

Me considero una afortunada, pero no por eso podía hacer vista ciega a lo que está pasando actualmente en nuestro país.

Una mañana desperté y decidí crear un proyecto para ayudar a las personas que estaban perdiendo sus trabajos y se encontraban en una situación de vulnerabilidad. Un par de amigos me ayudaron con la difusión y se hizo realidad. Es así como nació Keep Going, una plataforma que, a través del arte y el diseño nacional, ayuda a familias y/o personas que han visto sus ingresos afectados por el COVID 19. @asma.studio_