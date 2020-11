Edición N° 915

¿Cuánto más antes de que sea muy tarde? ¿Cuánto antes de que los mares no sean capaces de recuperarse? ¿Cuánto para que las tierras no sean capaces de seguir produciendo? Todos los estudios serios, los documentales y los expertos vienen diciendo que esa fecha ya pasó, que ahora solo nos queda apurar el proceso en reversa o sufrir las consecuencias mañana, no en doscientos o trescientos años, solo en un par de décadas. En la revista es un tema que tocamos de manera recurrente, porque tener una casa linda hoy implica además que sea eficiente en el uso de los espacios, en el consumo de recursos y que idealmente impacte de manera positiva en su entorno. ¿Puedo hacerlo si vivo en un departamento en la mitad de una ciudad?, sí, hoy hay sistemas y tecnología que nos permiten aportar, porque ser neutro es solo lo justo, lo básico, debemos ir más allá. Pongan una planta con flores para alimentar las abejas, creen comunidad con sus vecinos, piensen si realmente es necesaria esa nueva compra, piensen dónde terminan sus desechos una vez que los perdemos de vista… porque el cambio es hoy y solo hay un planeta llamado Tierra.