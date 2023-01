Aaron Taylor-Johnson podría ser un candidato para interpretar a la próxima versión de James Bond

A más de un año del estreno de No Time To Die los encargados de la franquicia de James Bond todavía no revelan quién será el responsable de interpretar a la siguiente versión cinematográfica del agente 007.

Pero a la espera de noticias oficiales al respecto, un nuevo reporte habría revelado a un candidato para el papel.

De acuerdo a Puck News (vía Comicbook), Aaron Taylor-Johnson se reunió con la productora de James Bond, Barbara Broccoli, para hablar sobre el icónico papel.

Puck sostiene que la reunión entre Taylor-Johnson y Broccoli habría marchado bien y el actor cumpliría con todos los requisitos que los responsables de la saga estarían buscando en el nuevo 007 y abarcarían desde un nombre conocido pero no una mega estrella hasta alguien joven (Taylor-Johnson tiene 32 años).

Pero por ahora todo esto está en el terreno de los rumores y mientras Taylor-Johnson no ha sido elegido como el nuevo James Bond, sus próximos proyectos cobran importancia e incluyen a la película de Kraven el Cazador y The Fall Guy.