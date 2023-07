Actriz de Capitana Carter no estuvo del todo conforme con el rol de su personaje en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura

Hayley Atwell ha comentado su rol como Capitana Carter en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, dando a conocer que no estuvo del todo conforme en como fue tratado el personaje en la película de Sam Raimi.

La actriz apareció en el podcast Happy Sad Confused, donde recordó como los fans reaccionaron a la breve aparición que tuvo su personaje, el cual fue rápidamente asesinado por la Bruja Escarlata.

“Estoy como, ‘¡Esa no fue mi elección!’”, bromeó la actriz al respecto, agregando que “cuando ella dice: ‘Podría hacer esto todo el día’ y luego... es inmediatamente cortada a la mitad por un frisbee. Y la audiencia dice: ‘Ella no puede hacerlo todo el día. Aparentemente, no puedes, entonces, quedas en ridículo’. Eso realmente no le sirve mucho a Peggy. Tenía menos que hacer de lo que hacía antes, antes de tener el escudo”.

Cabe recordar que en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, Capitana Carter forma parte de un grupo llamado los Illuminati, junto con el Profesor X de Patrick Stewart, Mr. Fantastic (John Krasinski), Maria Rambeau (Lashana Lynch), Mordo (Chiwetel Ejiofor) y Black Bolt (Anson Mount), los cuales buscan detener a Wanda. A pesar de esto, con la llegada de la Bruja Escarlata es que son rápidamente asesinados.

Atwell también tuvo palabras para la escena de acción señalando que: “Lo que fue realmente genial fue entrar y hacer todas esas acrobacias. La carrera rápida y deslizarme sobre mis rodillas... caer hacia atrás...”