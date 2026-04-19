Más hitos para el hockey césped: las Diablas y Diablos Junior abrochan la clasificación al Mundial de la categoría

El hockey césped sigue sumando hitos para el deporte chileno. A la clasificación al Mundial de las Diablas adultas, ahora hay que sumarle dos registros destacados en las divisiones juveniles: las Diablas y Diablos Junior brillaron en el Panamericano de Santiago 2026 y se anotaron en la cita planetaria de la categoría, que será en 2027.

Pese a caer por 1-0 en la definición del tercer lugar ante Uruguay, la rama Sub 21 a nivel femenino igualmente se aseguró el boleto a la Copa del Mundo. Esto se debe a que el conjunto criollo se adueñó del cupo extra que entrega la Federación Internacional (FIH) al mejor ranking (18°) entre las que no alcanzaron los tres primeros puestos a nivel continental.

Por otro lado, los que sí ganaron el bronce fueron los varones. En el duelo para meterse al podio, los Diablos derrotaron por 2-0 a Estados Unidos en la cancha 1 del Centro de Entrenamientos y Competencias Claudia Schüler del Parque Estadio Nacional. Los goles fueron obra de Felipe Duisberg y Gaspar Fosalba.

Los Diablos Junior también clasificaron al Mundial. Foto: PAHF Copa Panamericana Junior Santiago 2026/Rodrigo Jaramillo. Rodrigo Jaramillo

Tras asegurar la clasificación, el autor del primer tanto evidenció la alegría por meterse en el sitial de privilegio de la disciplina. “Sabíamos que era un torneo difícil y largo, por lo que teníamos que llegar finos a este partido. Estamos súper contentos, fuimos a buscar ese cupo al Mundial y lo logramos. Convertir goles en casa es lo más emocionante y lo mejor del mundo”, dijo.