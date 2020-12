Age of Empire 4 ya es jugable y estaría casi terminado

Buenas noticias para todos los que están esperando por Age of Empires IV, y es que desde Relic Entertainment finalmente entregaron algunos datos del desarrollo del juego, apuntando que ya es jugable y ahora están centrados en pulir los diferentes detalles.

Shannon Loftis del estudio publicó un texto en la página de Age of Empires realizando un repaso del año y donde se refirió a este y mencionó que “estamos haciendo grandes progresos con Age of Empires IV. No quiero daros envidia, pero literalmente estamos jugando al juego cada día, en Washington y Vancouver. El desarrollo de un RTS es divertido, lleva un tiempo construir los sistemas por separado -inteligencia artificial, economía, simulación, renderizado, etc.- y un tiempo en unirlo”.

Además agregó que “ cuando se hace, de repente tienes un juego que necesita ser pulido y equilibrios, pero ya con el núcleo del juego que sabes que vas a lanzar. Y la mejor parte es que se siente como un Age of Empires”.

Age of Empires IV fue anunciado en 2017, y hasta la fecha no se ha mostrado mucho del título.

Hasta el momento permanece sin fecha de estreno, pero dado su estado de desarrollo todo parece apuntar a que será en algún momento del 2021.