Ahora Netflix te permitirá acelerar o demorar la velocidad de reproducción

Si siempre quisiste acelerar la reproducción de tu serie favorita en Netflix para llegar a un punto específico de un capítulo, este nuevo anuncio del streaming te agradará.

De acuerdo a The Verge, Netflix implementará una nueva función que le permitirá a los usuarios acelerar o demorar la velocidad de reproducción de los títulos disponibles en la plataforma.

Esta característica que el streaming ha estado probando desde 2019 se implementará inicialmente a través de la versión para Android de su aplicación y permitirá que los usuarios vean un contenido en su velocidad normal o en una versión acelerada a 1.25x o 1.5x. Todo mientras que para quienes quieran ver las cosas con más lentitud esta función permitirá reducir la velocidad a 0.5x o 0.75x.

En ese sentido, aunque estas opciones son mucho menos variadas que las que ofrece YouTube, esta nueva herramienta de Netflix apunta al mismo objetivo. Aunque claro, por la naturaleza de la plataforma existen más matices al respecto.

Por ejemplo, además de asegurar que esta función será algo que los usuarios tendrán que escoger en cada contenido y no quedará como una configuración establecida, Netflix le dijo a The Verge que estaba trabajando con los creadores de contenido para garantizar que la calidad no se vea afectada por esta medida y pueda tomar medidas como una corrección automática del “tono en el audio a velocidades más rápidas y lentas”.

“También hemos tenido en cuenta las preocupaciones de algunos creadores”, dijo un vocero de Netflix. “Es por eso que hemos limitado el rango de velocidades de reproducción y exigimos a los miembros que varíen la velocidad cada vez que ven algo nuevo, en lugar de corregir su configuración en función de la última velocidad que usaron”.

Por otra parte Keela Robison, vicepresidenta de innovación de productos de Netflix, apuntó a que esta nueva herramienta podría mejorar la accesibilidad del streaming.

“La característica ha sido muy solicitada por los miembros durante años. Lo más importante de todo es que nuestras pruebas muestran que los consumidores valoran la flexibilidad que proporciona, ya sea al volver a mirar su escena favorita o ralentizar las cosas porque están viendo subtítulos o tienen dificultades auditivas”, dijo Robison.

Esta nueva función de Netflix estará disponible inicialmente a través de versión para Android de la app y también funcionará con los contenidos que se descarguen.

Por ahora la compañía planea incorporar esta herramienta a la edición para iOS y la versión web de su servicio, sin embargo, aún no habrían planes para llevarla a la aplicación para televisores.