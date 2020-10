Alan Moore cree que las películas de superhéroes “han arruinado el cine y también la cultura hasta cierto punto”

Durante los últimos años las películas de superhéroes han dominado la cartelera de cine en materia de popularidad y a raíz de eso no han sido pocas las figuras que han criticado la inmensa fama de esas apuestas.

Por ejemplo, durante el año pasado Martin Scorsese dio pie a toda una controversia al criticar a las películas de Marvel, y recientemente Alan Moore, el famoso escritor detrás de cómics tan clásicos como Watchmen, también habló contra esas producciones.

En una entrevista con Deadline a propósito de su nueva película, The Show, Moore fue consultado respecto a un eventual regreso al mundo de los cómics.

El autor rápidamente manifestó que eso no le interesaba debido a los cambios en aquella industria y eventualmente apuntó contra las películas de superhéroes.

“La mayoría de la gente equipara los cómics con las películas de superhéroes ahora”, señaló Moore. “Eso agrega otra capa de dificultad para mí. No he visto una película de superhéroes desde la primera película de Batman de Tim Burton. Han arruinado el cine y también la cultura hasta cierto punto”.

“Hace varios años dije que pensaba que era una señal realmente preocupante que cientos de miles de adultos estaban haciendo fila para ver personajes que fueron creados hace 50 años para entretener a niños de 12 años”, añadió. “Eso parecía hablar de una especie de anhelo de escapar de las complejidades del mundo moderno y volver a una infancia nostálgica y recordada. Eso parecía peligroso, infantilizaba a la población”.

Moore no dejó hasta ahí sus argumentos y continuó planteando que la popularidad de las películas de superhéroes y hechos políticos como la elección de Donald Trump en Estados Unidos podrían ser síntomas de un mismo fenómeno.

“Esto puede ser completamente una coincidencia, pero en 2016, cuando el pueblo estadounidense eligió a un satsuma nacionalsocialista y el Reino Unido votó a favor de abandonar la Unión Europea, seis de las 12 películas más taquilleras eran películas de superhéroes”, señaló. “No quiero decir que uno cause el otro, pero creo que ambos son síntomas de lo mismo: una negación de la realidad y una necesidad de soluciones simplistas y sensacionales”.

De acuerdo a Box Office Mojo, las 20 películas con mayor recaudación de 2016 incluyen a Capitán América: Civil War, Batman vs Superman, Deadpool, Suicide Squad, Doctor Strange y X-Men: Apocalypse. Pero obviamente ese no es el punto de Moore y cuando el autor fue consultado respecto a si efectivamente no veía ninguna película de superhéroes, el escritor detalló su percepción.

“Oh, Dios, no. No veo ninguna (película de superhéroes). Todos estos personajes han sido robados a sus creadores originales, todos ellos. Tienen una larga fila de fantasmas detrás de ellos. En el caso de las películas de Marvel, Jack Kirby", señaló Moore. “No me interesan los superhéroes, fueron algo que se inventó a fines de la década de 1930 para los niños y son perfectamente buenos como entretenimiento para niños. Pero si intentas hacerlos para el mundo de los adultos, creo que se vuelve algo grotesco”.

Las opiniones de Moore ciertamente encontrarán partidarios y detractores. Todo mientras no serán pocos los que tratarán de imaginar la potencial molestia del escritor al enterarse de la avalancha de este tipo de títulos que recibiremos en los próximos años debido a las ambiciones de los estudios y las postergaciones por la pandemia.