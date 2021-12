Amandla Stenberg está negociando para protagonizar The Acolyte, la nueva serie de Star Wars para Disney Plus

Aunque aún hay un importante grado de misterio en torno a la premisa del programa, The Acolyte finalmente estaría un paso más cerca de encontrar a su protagonista.

Después de todo, aunque aún no habría nada definitivo, Variety reveló que Amandla Stenberg está negociando para protagonizar esta nueva serie de Star Wars que Leslye Headland está desarrollando para Disney Plus.

Stenberg, quien se define como una persona no binaria, ha participado en producciones como The Hunger Games, The Hate U Give y The Darkest Minds. Y, pese a que todavía no hay muchos detalles oficiales sobre su papel en The Acolyte, este reporte sostiene que Stenberg asumiría el rol protagónico.

En ese sentido, cabe recordar que The Acolyte estará ambientada en los últimos días de la Alta República y previamente un rumor había apuntado algunas de las bases del personaje principal que podría llamarse Aura.

Pero por ahora no hay nada oficial al respecto y de hecho The Acolyte todavía no cuenta con una fecha de estreno.