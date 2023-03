Amazon rescató a Batman: The Caped Crusader y ordenó dos temporadas de la nueva serie animada producida por Bruce Timm

La propuesta de Batman: The Caped Crusader finalmente no será desechada y pese a que HBO Max decidió que no concretaría el proyecto, ahora Amazon Prime Video rescató a la nueva serie animada del Hombre Murciélago.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, Amazon Prime Video no solo ganó la disputa para emitir y realizar Batman: The Caped Crusader, sino que también ordenó dos temporadas del programa que será producido por Bruce Timm (Batman: The Animated Series), J.J Abrams (Star Wars: The Rise of Skywalker) y Matt Reeves (The Batman).

Pese a que por el momento no hay una sinopsis de esta serie y solo se espera que siga la línea de Batman: The Animated Series y se inspire en los primeros cómics del vigilante de Gotham, su primera temporada de 10 episodios contará con el escritor de cómics Ed Brubaker como parte del equipo creativo. De hecho, Brubaker habría comandado la sala de guionistas junto a Timm.

Batman: The Caped Crusader todavía no tiene una fecha de estreno, pero se sumará al listado de proyectos inspirados en cómics que emite Amazon y abarcan desde Invincible y The Boys hasta próximas adaptaciones de títulos como Sex Criminals, Wytches y hasta una producción de Spider-Man: Noir con Sony.