Ant-Man and the Wasp: Quantumania comenzó sus filmaciones

Todavía faltan un par de meses para que Marvel Studios estrene a Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, su próxima película después de lo que fue el reciente estreno de Black Widow. Sin embargo, la compañía detrás del MCU ya está trabajando en una de sus entregas para 2023: Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Pese a que hasta ahora no hay muchos detalles sobre lo que contemplará la historia de la tercera película de Ant-Man, durante este lunes su propio director, Peyton Reed, anunció el inicio de las filmaciones de la película.

Reed obviamente no entregó detalles sobre la trama, pero compartió una foto del peluche que Scott le regaló a su hija, Cassie, junto a una descripción que dice: “Comienza. Día uno - Fotografía principal”.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania no solo incluirá el regreso de Paul Rudd como Scott Lang/Ant-Man y Evangeline Lilly como Hope Van Dyne/ Wasp, sino que también se espera que vuelva a contar con Michael Douglas como Hank Pym y Michelle Pfeiffer como Janet Van Dyne. Todo mientras Kathryn Newton se sumará al elenco como Cassie Lang y Jonathan Majors también aparecerá como Kang el conquistador, algo que será particularmente llamativo después de lo que sucedió en la primera temporada de la serie de Loki.

El estreno de Ant-Man and the Wasp: Quantumania está fijado para febrero de 2023.