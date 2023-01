Ant-Man and the Wasp: Quantumania mostrará “una lucha generacional” y abrumadora contra un villano al nivel de los Vengadores como Kang

En el papel Kang y Thanos tienen roles bastante similares en la franquicia de Marvel Studios y es que mientras el Titán Loco fue el gran villano de la “Saga del Infinito” y el antagonista central de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, Kang será el enemigo a vencer en la “Saga del Multiverso” y la quinta película de los Vengadores, Avengers: The Kang Dyansty, incluso lleva su nombre en el título.

Pero aunque en teoría se podría comparar a ambos villanos, más allá de las diferencias evidentes e históricas entre esos personajes, Marvel Studios no planearía repetir la fórmula de Thanos con Kang o al menos eso es lo que planteó Jeff Loveness, el guionista de Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Como recordarán Ant-Man and the Wasp: Quantumania será la película encargada de presentar a la versión central de Kang para el MCU después de que se estableceria el camino para el debut del personaje con la serie de Loki. Previamente el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, había asegurado que Kang será “un tipo diferente de villano” en esa cinta y ahora Loveness reafrimó esa idea.

Después de todo, según Loveness, un tema principal con Kang será la humanidad. Algo que obviamente no estaba con Thanos.

“Para mí, se trata de la humanidad. Obviamente, Thanos es un gran villano icónico, pero también es un gran tipo púrpura CGI. Es un extraterrestre del espacio exterior. En lo que realmente quería apoyarme es en que Kang es un ser humano”, dijo Loveness a SFX Magazine (vía Games Radar+). “Kang también es un personaje muy solitario. Vamos a verlo mucho de muchas maneras diferentes en el futuro, pero realmente quería presentar la humanidad e incluso la vulnerabilidad de este personaje antes de que llegue al nivel apocalíptico a la escala de los Vengadores”.

Loveness también está escribiendo el guión de Avengers: The Kang Dyansty por lo que continuó tanteando cómo Quantumania será la antesala de esa historia y presentará un gigantesco desafío para Scott Lang y sus aliados.

“Kang es un villano de primer nivel de los Vengadores ¿Qué haces cuando sientes que no eres suficiente contra eso? ¿Cómo te enfrentas al desafío de esta generación, que es Thanos en un nivel exponencial? Es casi este Thanos infinito. Creo que estamos configurando las cosas. Creo que estamos preparando para una historia bastante dinámica mientras estamos construyendo Avengers, quiero que se sienta como una lucha generacional”, dijo el guionista. “La Fase 4 se sintió como el nacimiento de nuevos personajes. Les estás dando a todos un poco de aliento, estás ampliando fuera del universo, te diviertes con los programas de Disney Plus que están elevando a los personajes. Y ahora creo que es hora de volver a pisar el acelerador, y realmente tomar todos estos nuevos personajes que nos gustan y tirarlos al fuego”.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania se estrenará en febrero y Avengers: The Kang Dyansty llegará en 2025.