Ant-Man and the Wasp: Quantumania registró la peor caída de recaudación para una película del MCU en Estados Unidos

Ant-Man and the Wasp: Quantumania ya ha recaudado $363.6 millones de dólares a nivel mundial, pero aunque esa podría ser una cifra envidiable para otras películas, para lo nuevo de Marvel Studios no representa números completamente favorables.

Después de todo, según reporta Deadline, Ant-Man and the Wasp: Quantumania registró la peor caída de recaudación de una película del MCU durante su segunda semana en la cartelera de Estados Unidos y es que en el último fin de semana de febrero la tercera película del Hombre Hormiga experimientó una disminución del 69% en la recaudación respecto a su estreno.

Esa cifra de Deadline se basa en los números de Disney que dicen que Ant-Man and the Wasp: Quantumania cosechó $32.2 millones de dólares en Estados Unidos este fin de semana y actualmente ostenta $167.2 millones de dólares de recaudación total en ese mercado.

Aquella sería la peor caída de redcaudación para una película de Marvel Studios superando al fenómeno similar que experimentó Thor: Love and Thunder (68%). Todo mientras también sería una de las peores bajas en recaudación de las películas de superhéroes al situarse cerca de la caída del cerca de la caída del 69% que Batman v Superman: Dawn of Justice de Warner Bros DC marcó en 2016 y el 69.7% que marcó la Hulk de Ang Lee en 2003.

Si bien a nivel internacional se estima que la caída de recaudación de Quantumania sería solo de un 57% (Love and Thunder cayó un 59% en el panorama global), esta situación no deja de ser llamativa y podría instalar una tendencia preocupante para Marvel Studios considerando que Ant-Man 3 tampoco logoró una buena recepción inicial por parte de la crítica en sitios como Rotten Toamtoes.