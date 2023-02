Ant-Man and the Wasp: Quantumania se convierte en el segundo filme peor valorado del MCU en Rotten Tomatoes

No queda nada para el estreno de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, sin embargo las primeras críticas no son muy positivas, con lo cual el filme se ha convertido en el segundo peor valorado del MCU en Rotten Tomatoes, donde tiene un 54% de valoraciones positivas de un total de 138 reseñas. Cabe recordar que esta cifra va a ir cambiando a medida que se vayan agregando nuevas reseñas del filme.

Cabe mencionar que la película había debutado con un 79% de valoraciones positivas en la plataforma, sin embargo, a medida que se han ido agregando más reseñas es que su puntaje ha comenzado a descender. Con todo esto, es que la película se ubica sólo por detrás de Eternals, que tuvo un 47%.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania forma parte de la fase cinco del MCU, la cual también involucrará películas como Guardianes de la Galaxia Vol. 3, The Marvels, Captain America: New World Order, Thunderbolts and Blade, entre otras. El filme se centra en Scott Lang, Hope van Dyne, Hank Pym, Janet van Dyne y Cassie Lang en un viaje al Reino Cuántico, el mundo subatómico clave para los viajes en el tiempo de Avengers: Endgame.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania fue dirigida por Peyton Reed (Ant-Man and the Wasp) y su estreno está programado para el 17 de febrero.