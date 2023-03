Apple presentó a las versiones en amarillo del iPhone 14 y iPhone 14 Plus

Si por alguna razón su principal obstáculo para adquirir un iPhone 14 era el color, entonces esta noticia podría ser de su interés.

Esta semana Apple anunció que lanzará versiones en color amarillo del iPhone 14 y iPhone 14 Plus. Estos equipos tendrán lo mismo en su interior que el resto de las ediciones del iPhone 14 lanzadas previamente en negro, blanco, rojo, azul y morado. Pero claro, si son fanáticos del amarillo, ahora no tendrán que recurrir a una carcasa de color para lucir su teléfono.

De acuerdo a la compañía de la manzana, las versiones en amarillo del iPhone 14 y el iPhone 14 Plus serán lanzadas en varios territorios - incluyendo a Chile - y la pre-venta para esos equipos se habilitará este viernes 10 de marzo a las 5:00 AM hora del Pacífico para un inicio de la venta formal el martes 14 de marzo. Al igual que el resto de esos smartphones, el iPhone 14 y iPhone 14 Plus en amarillo costarán desde $799 dólares.