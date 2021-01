Armie Hammer abandonó la serie sobre la realización de El Padrino

Armie Hammer dio un paso al costado de otro llamativo proyecto. Un par de semanas después de que se informara que el actor había renunciado a la película Shotgun Wedding, desde Variety reportan que el protagonista de Call Me by Your Name dejó The Offer, la nueva serie sobre la realización de El Padrino.

Hasta el momento Hammer no ha emitido una declaración oficial sobre su salida del proyecto, sin embargo, este reporte y su renuncia a ambas producciones llegan después de que se viralizaran una serie de acusaciones en su contra que involucran desde conductas de abusivas hasta supuestos fetiches y canibalismo.

Si bien Hammer no se ha referido en detalle a los mensajes ni tampoco emitió una declaración sobre The Offer, cuando dejó Shotgun Wedding aseguró que “a la luz de los viciosos y espurios ataques en línea contra mí, no puedo en conciencia dejar a mis hijos durante 4 meses para rodar una película en la República Dominicana”.

Por otra parte, los responsables de The Offer tampoco han abordado la salida del actor y por ahora solo está claro que están en la búsqueda de otra persona para interpretar a Al Ruddy, el productor que trató de convertir a El Padrino en realidad y que originalmente iba a ser interpretado por Hammer en la serie que está en desarrollo para el streaming Paramount Plus.