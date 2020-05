Bill Pullman le respondió a Trump por apoderarse de su discurso de Independence Day en un tweet

Bill Pullman está molesto porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, usó una de sus escenas más memorables de Independence Day para realizar una publicación en Twitter durante el fin de semana.

Siguiendo publicaciones con las que Trump ya se había apoderado de franquicias como Game of Thrones, el sábado pasado el mandatario compartió un video claramente editado que lo mostraba dando el discurso del presidente Thomas J. Whitmore en la película Independence Day. Todo mientras Ted Cruz, Donald Trump Jr. y los rostros de Fox, Tucker Carlson y Sean Hannity también fueron insertados en la escena.

La publicación de Trump obviamente fue acogida por sus seguidores, pero otras personas no tardaron en criticar la publicación del mandatario.

En ese sentido, una persona que se sintió particularmente molesta por el tweet de Trump fue Bill Pullman, el actor que interpretó al presidente Thomas J. Whitmore en la película de 1996 que fue alterada en el video compartido por Trump.

“Mi voz no le pertenece a nadie más que a mí, y no me postularé para presidente este año”, dijo Pullman a The Hollywood Reporter.

El discurso del presidente Whitmore sin duda es una parte importante de Independence Day, por lo que el enfado de Pullman es natural y se alinea con las críticas que otras figuras han esbozado luego de que Trump tomara sus respectivos trabajos ya sea para promover su figura o sus políticas.