Boba Fett llegará a Fortnite en diciembre

Boba Fett se sumará a la creciente lista de personajes conocidos disponibles en Fortnite. Si bien aún no está claro todo lo que implicará esta colaboración, durante esta semana Epic Games confirmó que el cazarrecompensas llegará a su popular videojuego.

Concretamente, mediante un anuncio enmarcado en el “Disney Plus Day”, Epic Games reveló que Boba Fett llegará a Fortnite el próximo 24 de diciembre.

Como pueden notar en la imagen anterior, esta nueva colaboración entre Fortnite y Star Wars se dará con motivo del estreno de la nueva serie del cazarrecompensas: The Book of Boba Fett. Por lo que aunque aún no está confirmado, es probable que el personaje titular llegue acompañado de algunos accesorios e incluso se podría presentar una skin de Fennec Shand. Pero por ahora eso son solo especulaciones y solo está claro que Boba Fett llegará el 24 de diciembre a Fortnite y The Book of Boba Fett se estrenará el 29 de diciembre en Disney Plus.