Brie Larson audicionó para un papel en Star Wars

Brie Larson es conocida por sus papeles en películas como The Room, Scott Pilgrim vs. the World y, más recientemente, Capitana Marvel. Sin embargo, recientemente la actriz contó que eventualmente podría haber sido reconocida por su participación en una de las sagas más famosas del cine: Star Wars.

Esta semana Larson lanzó un nuevo canal de YouTube para compartir contenido con sus seguidores y en el marco de su primer video relató que en el pasado intentó infructuosamente quedarse con papeles en varias sagas reconocidas.

“Hice una audición para Star Wars”, dijo Larson en el video mientras hablaba sobre ideas de contenido con le youtuber sWooZie. “Hice una audición para Hunger Games, audicioné para el reinicio de Terminator”.

“En realidad, estaba pensando en el reinicio de Terminator hoy porque me pinché y pensé, ‘Oh, la última vez que me pinché fue cuando estaba conduciendo a mi audición para Terminator. Me pinché en la audición y luego no conseguí el trabajo”, añadió a modo de anécdota la actriz.

Larson no especificó para qué papeles ni para qué películas de las sagas mencionadas postuló, aunque obviamente el reinicio de Terminator sería la criticada Terminator: Genisys.

Por otra parte, pese a que Larson no contó mayores detalles sobre su fallida audición para sumarse al mundo de Star Wars, el interés de la actriz en la franquicia no es algo nuevo. En ese sentido, no parece descabellado imaginar que quizás en los próximos videos de su canal la actriz cuente más detalles al respecto.

Por ahora, pueden ver las declaraciones de Larson a continuación: