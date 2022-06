Chris Hemsworth entregó una actualización sobre su película de Hulk Hogan

Ya han pasado cerca de tres años desde que se reveló que Chris Hemsworth interpretará a Hulk Hogan en una película biográfica sobre el luchador, sin embargo, aquel proyecto todavía no se concreta y mientras el actor tiene en la mira a Thor: Love and Thunder y la secuela de Extraction, Todd Phillips está trabajando en la secuela de Joker.

En ese sentido, aunque todo indica que la película de Hulk Hogan sigue en pie, en una reciente entrevista con Comicbook el propio Hemsworth aclaró que aún faltaría para ver ese proyecto.

“Esa película está a un tiempo de distancia. Eso está en la etapa de desarrollo, ya sabes, y si eso llega a buen término, genial. Todd Phillips es brillante. Todavía no me he quitado ninguna camiseta, pero serás el primero en saberlo cuando lo haga”, señaló Hemsworth al ser consultado por la cinta.

Phillips, quien dirigió la película del Joker y The Hangover, comandará este proyecto en base a un guión Scott Silver (8 Mile). Todo mientras Netflix sería la casa de esta producción que aún no tiene una fecha de estreno.