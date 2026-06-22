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    A falta de una fecha para el fin de la fase de grupos: los tres equipos que ya le dijeron adiós al sueño mundialista

    Dos derrotas y el sistema de desempate olímpico provocaron que estas selecciones no tengan posibilidades de clasificar.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Tres equipos ya dijeron adiós a sus posibilidades en el Mundial. Foto: Xinhua.

    El Mundial 2026 recién está en la mitad de la segunda fecha de la fase de grupos. Sin embargo, ya tiene tres selecciones eliminadas, por sus derrotas y por el sistema de desempate olímpico que se implementó este año en la cita de México, Estados Unidos y Canadá.

    Es así como las selecciones de Haití, Turquía y Túnez ya se despidieron del certamen planetario después de perder sus dos primeros encuentros y, aunque ganen el que les resta, ya no tienen opciones de avanzar.

    Los caribeños, por ejemplo, perdieron en el estreno ante Escocia por 1-0 y después cayeron por 3-0 ante Brasil, quedando en el último lugar del Grupo C, sin unidades y sin chances de conseguir un lugar como uno de los mejores terceros producto del citado desempate olímpico.

    Así, si Haití se impone sobre Marruecos y Escocia pierde con Brasil, podrían alcanzar en puntos a los europeos, pero prima el enfrentamiento entre ambos.

    El este mismo criterio también dejó afuera a Turquía, que debutó con una derrota por 2-0 ante Australia y cayó por la cuenta mínima en su presentación ante Paraguay, quedando en el último lugar del Grupo D.

    Al igual que en el caso de los haitianos, aunque se impongan a Estados Unidos en la última jornada y alcancen a Australia o Paraguay, tampoco podría superarlos, pues cayó ante ambos rivales.

    El caso de Túnez, el equipo más goleado del Mundial, la situación es similar. Cayeron 5-1 contra Suecia y 4-0 ante Japón, por lo que una victoria ante Países Bajos no les serviría de mucho, pues ya perdieron con los escandinavos en su estreno en el Grupo F, y a Japón ya no lo puede alcanzar por puntos.

    El desempte olímpico

    El criterio de desempate olímpico, entrega la clasificación en este Mundial por distintos parámetros. Así, considera como primera opción los enfrentamientos directos.

    Luego, se contempla la diferencia de goles en los duelos directos, los goles a favor en los duelos directos, la diferencia de goles general, la mayor cantidad de tantos a favor en el total del grupo, el menor número de tarjetas rojas, el menor número de amarillas. Y si persiste la paridad después de todos estos criterios, se va a sorteo.

    Más sobre:FútbolTurquíaTúnezHaitíDesempate olímpico

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