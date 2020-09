Conozcan a The Premiere, el nuevo proyector 4K de alcance ultracorto de Samsung

La línea “lifestyle” de Samsung se presentó por primera vez en 2016 de la mano del televisor conocido como The Serif y luego de expandirse con otros dispositivos como The Frame, The Sero y The Terrace, esta semana la compañía finalmente optó por dejar de lado a las pantallas e incorporó a un proyector a esta apuesta.

Se tarta de The Premiere, un dispositivo que Samsung promociona como un proyector 4K de “alcance ultracorto” y con el que la compañía pretende seguir la propuesta de su línea “lifestyle” prometiendo que este dispositivo no irrumpirá en los espacios.

Después de todo, Samsung dice que The Premiere “se puede colocar justo delante de la pared” y su diseño compacto permite que se integre “en una variedad de configuraciones y arreglos de salas de estar”.

Samsung lanzará dos modelos de The Premiere al mercado: el LSP9T, que ofrece una proyección de 130 pulgadas y un brillo máximo de hasta 2.800 lúmenes ANSI. Además la compañía sostiene que ese dispositivo es “el primer proyector con certificación HDR10 + del mundo con triple láser tecnología.”

Por otra parte, el segundo modelo de The Premiere será el LSP7T y contará con con una proyección de 120 pulgadas.

Finalmente, a nivel general, Samsung dice que The Premiere cuenta con una tecnología de sonido envolvente Acoustic Beam y además cuenta con woofers incorporados.

The Premiere inicialmente saldrá a la venta en Estados Unidos, Europa y Corea, pero Samsung dice que llegará otras regiones a fines de 2020.