Creador de Wordle promete que el juego seguirá siendo gratis y libre de anuncios

Hoy en día muchos juegos gratuitos o “free to play” no están excentos de cobrar por algo o de incluir una molesta publicidad. Pero ese no ha sido el caso de Wordle, el nuevo y popular juego de palabras que consta de adivinar palabras en una cuadrícula de 5x6.

Pero a pesar de que la creciente fama del juego trae consigo el potencial de lucrar, su creador, Josh Wardle, contó para BBC Radio 4 que no tiene la intención de cobrar por su creación.

“No tengo que cobrarle dinero a la gente por esto e idealmente me gustaría mantenerlo así, explicó. También mencionó que “tampoco hay anuncios y no estoy haciendo nada con tus datos, y eso también es bastante deliberado”.

Wordle no está disponible para descargar en dispositivos móviles, y solo se puede jugar en su sitio web, pero esto fue una decisión también deliberada de su creador, ya que según él este tipo de juegos toman demasiado tiempo y atención de las personas y quiere por su parte, que su creación sea una experiencia más bien efímera.

“Sospecho un poco de las aplicaciones móviles que exigen atención y envían notificaciones automáticas para llamar más la atención”, contó Wardle. “Me gusta la idea de hacer lo opuesto a eso, ¿qué pasa con un juego que deliberadamente no requiere mucha de tu atención?”.

Josh Wardle es un ingeniero de software que trabaja en Reddit y creó el juego en octubre del año pasado, ya que a él y su pareja les gustan los juegos de palabras.