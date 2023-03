Daredevil: Born Again ya encontró al director para su primer episodio

Siguen surgiendo actualizaciones sobre Daredevil: Born Again. Días después de que se anunciara el regreso de Jon Bernthal como The Punisher, un nuevo reporte destapó el nombre del director que se hará cargo del primer episodio de la nueva serie sobre Matt Murdock.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, el primer episodio de Daredevil: Born Again será dirigido por Michael Cuesta, un realizado que tiene experiencia en los pilotos de series como Dexter y Homeland, por lo que lo más llamativo aquí es el currículum del director con apuestas de un corte más dramático.

Daredevil: Born Again debería comenzar su rodaje este mes de marzo en la ciudad de Nueva York, pero Cuesta solo realizaría el piloto de la serie por lo que Marvel Studios aún debe escoger a los directores para los 17 episodios restantes del programa.

Pero mientras la elección de directores aún sería una tarea pendiente, Marvel Studios ciertamente ha avanzado con el elenco y aparte de contar con con Charlie Cox como Matt Murdock/Daredevil, Vincent D’Onofrio como Wilson Fisk/Kingpin y Jon Bernthal como The Punisher sumó a Michael Gandolfini, Margarita Levieva, Michael Gaston y Sandrine Holt a la serie.

Holt sería una figura particularmente llamativa ya que inicialmente se reportó que sería el interés amoroso de uno de los protagonistas y ahora The Hollywood Reporter dice que concretamente daría vida a Vanessa Fisk, la esposa de Kingpin que en la serie de Netflix fue encarnada por Ayelet Zurer. En ese sentido, es importante recordar que Deborah Ann Woll y Elden Henson tampoco volverían como Karen Page y Foggy Nelson para Born Again pero por ahora se desconoce si esos papeles serán asumidos por otros actores o simplemente no figurarán en la serie.

Daredevil: Born Again debería estrenarse en 2024 mediante Disney Plus.