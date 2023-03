David F. Sandberg explicó cómo filmó el cameo de Shazam! Fury of the Gods: “No fue un deepfake como algunos creen”

[En esta nota encontrarán spoilers de Shazam! Fury of the Gods]

Pese a que el material promocional de la película no guardó aquella revelación, una de las grandes sorpresas de Shazam! Fury of the Gods fue un cameo de la versión de Wonder Woman de Gal Gadot.

Después de varias bromas sobre la aparición a medias de Superman en la cinta anterior de Shazam, Fury of the Gods cerró sus constantes menciones de Diana con una escena en que la amazona es responsable por la restauración de la magia y, en cierta medida, el retorno a la vida de Billy Batson.

Pero aunque el propósito de la escena en Shazam! Fury of the Gods es bastante claro, su ejecución ha dado mucho que hablar en redes sociales principalmente porque algunas personas han criticado cómo se habría rodado la escena.

Sin embargo, aunque en internet circulan fotos de una doble en el set, el director de Shazam! Fury of the Gods aclaró que el cameo fue protagonizado por la propia Gal Gadot.

Mediante Twitter, David F. Sandberg contó que la escena de Gal Gadot se filmó en Inglaterra y él la dirigió de manera remota.

“Cierto cameo en Shazam! Fury of the Gods tuvo que rodarse en Inglaterra, pero no pude ir por un problema de visa, así que dirigí de forma remota. No fue un deepfake como algunos creen”, explicó Sandberg. “Me sorprendió lo bien que me fue dirigiendo de forma remota, pero cuando se lo conté a. Lotta Losten me dijo: ‘simplemente no creas que puedes dirigir todo de esta manera ahora’. Aunque nunca lo haría. Me encanta estar en el set. Y no puedes ser un ojo de unicornio si no estás en el set”.

Respecto al cameo de Wonder Woman, previamente Sandberg reveló que fue algo que siempre se contempló para la película al igual que la conexión con la Sociedad de la Justicia que tuvo que modificar en última instancia.

“Wonder Woman siempre estuvo en el guión”, le dijo Sandberg a Polygon. “Y queríamos burlarnos de todo el cameo sin cabeza en la primera película, con Superman. Así que queríamos molestar un poco a la gente. Pero solo puedes hacer eso si realmente tienes a Wonder Woman y aparece al final. De lo contrario, la gente estaría demasiado enojada”.

Todo mientras que en una respuesta previa a las acusaciones de deepfake el cineasta explicó: “Filmamos la escena con (la doble) Taylor (Cahill) para averiguar qué cobertura necesitábamos obtener con Gal, ya que no pudo llegar a Atlanta. También es el cuerpo de Taylor con la cabeza del mago. No hay absolutamente ningun deepfake. Cuando ves a Gal es 100% ella”.

Si bien este cameo vuelve a vincular a Shazam con el DCEU, en estos minutos tanto el futuro del protagonista de Fury of the Gods como Wonder Woman son inciertos debido a los planes de DC Studios para un nuevo DCU.