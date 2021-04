Days Gone llegará el próximo 18 de mayo a PC

Durante la jornada de este jueves desde Sony dieron a conocer que el próximo 18 de mayo llegará Days Gone a PC.

Esta nueva versión del juego lanzado originalmente para PlayStation 4, incluirá nuevas funcionalidades como soporte para monitores ultrawide 21:9, framerate desbloqueado y una serie de mejoras gráficas.

Cabe recordar que Days Gone sigue el camino que inició con Horizon Zero Dawn, y según apuntaron desde PlayStation, estos no serás los único juegos que llegarán a PC.

El anuncio fue realizado con un tráiler donde se pueden ver algunas de las características que presentará el juego en PC.