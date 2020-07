DC Comics declaró al Batman Que Ríe como un “Nuevo Dios”

En el marco de la saga Dark Nights: Metal, DC Comics presentó a un Bruce Wayne del Multiverso Oscuro que fue corrompido por la toxina del Joker. Aquello dio pie al Batman Que Ríe, un peligroso murciélago que comenzó a causar estragos en el universo DC y cuya popularidad permitió que tuviese rápidamente su propia miniserie e inclusive figuras de acción.

De ahí que el Batman Que Ríe permaneció en la Tierra principal tras el final de la saga, llegando inclusive a corromper a algunos superhéroes - como Shazam y Supergirl - antes de chocar frente a frente con Lex Luthor, pues los planes de ambas colisionaban.

Spoilers a continuación.

En ese sentido, y en el marco del actual evento Dark Nights: Death Metal, el Batman Que Ríe quedó al servicio de la villana Perpetua, denominada como la madre del multiverso, quien lo eligió como su comandante para corromper a toda la Tierra central en un universo post-apocalíptico. Claro que todo tuvo un quiebre a partir del primer número del evento, ya que Wonder Woman logró asesinar al villano.

Pero como todo es un proceso en constante evolución, ese no fue el final para el Batman que Ríe. En el segundo número de la saga, el cerebro fue trasplantado hasta el cuerpo de un Bruce Wayne del Multiverso Oscuro que tenía los poderes del Doctor Manhattan.

Y ante esa demencia, la historia de Scott Snyder y Greg Capullo dio pie a la corrupción definitiva: el topoderoso the Darkest Knight (El Caballero Más Oscuro), quien cortesía de sus nuevas habilidades, dejó de lado el tono celeste de su nuevo poder para abrazar a las sombras.

El villano en cuestión, que bien podría transformarse en la amenaza definitiva del evento, pues ya tanteó que tiene un plan secreto en relación a Perpetua, será el foco de un nuevo número especial que se llamará Dark Nights: Death Metal Rise of the New God #1 y será publicado en octubre.

El adelanto del número, escrito por James Tynion IV y Brian Hill, y que contará con arte de Jesús Merino y Nik Virella, refuerzan que Perpetua y the Darkest Night están destinados a colisionar.

La siguiente es la sinopsis:

“Batman. Siempre. Gana. Esta verdad irrevocable resuena en el corazón de la batalla entre Perpetua y el Batman Que Ríe. Cuando su aliado revele su naturaleza absoluta, ella cambiará a ese mantra y destruirá al último planeta. El planeta de él.

Pero eso no será suficiente... por lo que la madre de toda la creación deberá preguntarse si el poder está en la destrucción, ¿por qué tiene que detenerse? Claro que esa es la cosa con la verdad... cuando se vuelve un hecho, no habrá disputa en su reverencia como deidad... pero ahí entrará el Caballero Más Oscuro”

Dicho cómic también tendrá una historia adicional, que surgirá a partir del sorpresivo final que tendrá el especial Dark Nights: Death Metal Multiverse’s End #1.